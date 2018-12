"Der Nächste bitte": Diese beiden Bremer warten an der improvisierten Ausgabestelle der DHL auf ihre Pakete. (Christina Kuhaupt)

„Sicher, dass wir hier richtig sind?“ In der Frage der Dame, die sich an den vor ihr wartenden Mann richtet, schwingen deutliche Zweifel mit. Eine offizielle Filiale der Deutschen Post ist es jedenfalls nicht, vor der an diesem grauen Winternachmittag nach und nach immer mehr Bremer eintrudeln. Sie sind, einige etwas zögerlich, den Hinweisen der Pappschilder gefolgt, auf denen „Paketausgabe“ und, es sieht aus wie mit dickem Filzstift geschrieben, „DHL“ steht – und sie warten jetzt vor einer Laderampe in einem Hinterhof zwischen Postbeamtenkasse und dem Jobcenter Bremen-Ost II in der Vahr .

Es ist ein bisschen wie im Wartezimmer beim Arzt, nur eben draußen. Von Zeit zu Zeit öffnet sich eine Türe, ein Mitarbeiter der Post-Tochter DHL bittet den jeweils ersten in der Warteschlange zu sich hinein. Nach kurzer oder manchmal auch längerer Zeit geht die Türe wieder auf, heraus kommt in den meisten Fällen ein erleichtert blickender Mensch mit einem oder mehreren Paketen in den Armen.

330 Millionen Postsendungen

Die offizielle Adresse des Hinterhofs lautet Kurfürstenallee 130, hier befindet sich der „Zustellstützpunkt Bremen 17“. An normalen Tagen werden dort Briefe und Pakete sortiert und von der Rampe aus in die Fahrzeuge geladen. Seit einigen Tagen dient der „Zustellstützpunkt“ aber auch als eine Art Not-Post für Kunden aus Findorff und Schwachhausen. Der Grund: In diesen Stadtteilen sind alle drei Packstationen übervoll und der Lagerraum in den Filialen begrenzt. Bis Anfang Januar soll die Sonder-Paketausgabe geöffnet bleiben.

„Unsere Kapazitäten reichen im Moment nicht aus. Die Idee ist aus der Not heraus geboren. Wir wollten den Kunden die Möglichkeit geben, schnell an ihre Pakete zu gelangen; und wir wollten keine großen Rückstände aufbauen“, sagt Jens-Uwe Hogardt, Sprecher der Deutschen Post für den Bereich Nord. Letztere hatten im Dezember 2017 für großen Ärger bei vielen Bremern gesorgt, nach zwei Streiks konnten rund 30 000 Pakete nur mit großer Verspätung ausgeliefert werden.

Jetzt ist wieder Weihnachtszeit, und die Bremer bestellen ihre Geschenke weiterhin wie wild im Internet. Mindestens ein Drittel, eher aber wohl das Doppelte der normalen Menge an Päckchen und Paketen sei derzeit „im System“, schätzt Hogardt. Für ganz Deutschland rechnet der Bundesverband Paket und Expresslogistik mit einem neuen Rekordergebnis für die Adventszeit: 330 Millionen Sendungen werden in diesen Wochen verschickt und zugestellt, das sind rund 30 Millionen mehr als im vergangenen Jahr.

In Bremen kommt im Moment neben der Paketmenge erschwerend hinzu, dass offenbar viele Menschen im Vorbereitungstrubel keine Zeit dafür finden, ihre Sendungen aus den Packstationen abzuholen. Das führt dazu, dass andere eigentlich an die Stationen adressierte Pakete zu Filialen, Abholpunkten oder eben der, so nennt Hogardt sie, „Übergangs-Sonderstelle“ gebracht werden. Vorteil für die Schwachhauser und Findorffer: Sie wissen durch die Benachrichtigung, die sie zur Abholung auffordert, dass ihr Paket immerhin angekommen ist. Der Nachteil: Sie müssen bis in die Vahr zum Teil ziemlich weit fahren. „Die Alternative hieße warten“, sagt Hogardt. „Und die Kunden nehmen unser Angebot auch sehr gut an.“

DHL verspricht keine Laufzeitgarantie

Etwa 130 Pakete habe er alleine am ersten Advents-Sonnabend ausgegeben, erzählt der DHL-Mitarbeiter in der Kurfürstenallee 130, seinen Namen will er nicht nennen. Denn in den Räumen hinter der Laderampe geht es etwas salopper zu als in einer normalen Post-Filiale: Die Kunden dürfen bei der Paketsuche in den Regalen und auf den vollgepackten Wagen mithelfen. Entsprechend mosern einige über den fehlenden Service und die „unglaublichen Zustände“, andere freuen sich über die Idee der DHL.

Grundsätzlich wird sich der Hang der Deutschen zum Einkaufen in Onlineshops auf absehbare Zeit nicht mehr abschwächen, da ist sich Annabel Oelmann von der Bremer Verbraucherzentrale sicher. „Gerade an Weihnachten kommt es aber besonders aufs Timing an“, sagt sie. „Da sinkt dann die Toleranzgrenze schneller, wenn sich ein Paket um ein paar Tage verspätet.“ Die DHL verspricht übrigens keine Laufzeitgarantie.

„Unser Anspruch ist, normale Sendungen in ein bis zwei Tagen zuzustellen“, sagt Hogardt. „Wenn das nicht möglich ist, gibt es keinen Anspruch auf Schadensersatz.“ Tipps, was man tun kann, wenn Post verspätet kommt oder Pakete verschwunden sind, gibt es übrigens auch auf der Internetseite www.post-aerger.de, betrieben wird sie von den Verbraucherzentralen.