Auch der Bürgerschaftsabgeordnete Frank Magnitz hatte gefordert, Mertcan Karakaya aus der AfD auszuschließen. (Koch)

Im Streit um Mertcan Karakaya stellt sich der Bremer AfD-Landesvorstand hinter seinen Schatzmeister. Nach Informationen des WESER-KURIER will der Vorstand an Karakaya festhalten, es sei denn, dem Landesamt für Verfassungsschutz lägen Erkenntnisse vor, dass er tatsächlich zur rechtsradikalen Szene gehört.

Die Reaktion des Landesvorstands erfolgt auf eine gemeinsame Pressemitteilung von vier der fünf AfD-Abgeordneten in der Bremischen Bürgerschaft, in der sie den Landesvorstand aufgerufen hatten, „sich ausdrücklich von allen radikalen und extremistischen Tendenzen zu distanzieren“. Hintergrund hierzu: Seit mehreren Wochen kursiert in den sozialen Medien ein Foto, das Mertcan Karakaya bei einer Wahlkampfaktion der AfD im Kreise mutmaßlicher Angehöriger der unlängst von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) verbotenen Neonazi-Gruppe „Phalanx 18“ zeigt.

Mehr zum Thema Magnitz und Jürgewitz attackieren Beck Bewegung im Grabenkrieg bei der AfD Der Dauerkonflikt in der Bremer AfD nimmt eine neue Wendung: Die kürzlich noch zerstrittenen ... mehr »

Peter Beck, neuer Landesvorsitzender der Bremer AfD und fünfter Bürgerschaftsabgeordneter der Partei, erklärte hierzu, dass Karakaya nichts von der Identität der drei „Phalanx-18“-Mitglieder gewusst habe, mit denen er auf dem Foto zu sehen ist. Innensenator Mäurer wiederum hatte in einer Fragestunde der Bürgerschaft Überschneidungen und Kooperationen zwischen „Phalanx 18“ und der Alternative für Deutschland sowie ihrer Jugendorganisation zwar nicht ausdrücklich bestätigt. Dennoch stünde für ihn außer Frage, dass Karakaya beim Posen mit den Neonazis nicht einfach Unbedarftheit unterstellt werden könne.

Unmittelbar nach der Fragestunde verschickten die vier AfD-Abgeordneten Frank Magnitz, Mark Runge, Uwe Felgenträger und Thomas Jürgewitz eine Presseerklärung mit der Aufforderung an Beck, Mertcan Karakaya aus Partei und Landesvorstand der AfD auszuschließen.

Mehr zum Thema Ausschlussverfahren zurückgezogen Bremer AfD arbeitet an Altlasten Der AfD-Landesvorsitzende Peter Beck will einen Neuanfang für seine Partei in Bremen. Einen ... mehr »

Beck und seine Vorstandskollegen bezeichnen diesen Vorstoß als Versuch von "zwei Antidemokraten“ – gemeint sind Magnitz und Jürgewitz –, den neuen Landesvorstand zu schädigen. Anstatt diesen in seiner Arbeit zu unterstützen, würden sie ihn "aus ihrer Angst heraus bekämpfen, dass sie in der Bedeutungslosigkeit verschwinden werden", heißt es in einem internen Papier der Partei.

Darin bekräftigt Peter Beck zudem seine Absage an alle Versuche der Gruppe um Magnitz, die von ihnen kurz nach der Bürgerschaftswahl im Mai gesprengte AfD-Fraktion in der Bürgerschaft wieder zu kitten. Er werde weiterhin als Einzelabgeordneter der AfD im Parlament arbeiten und keiner erneuten Fraktion „mit diesen parteischädigenden Personen zustimmen“.