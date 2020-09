Barbara Schneider bringt als hauptamtliche Vermittlerin Freiwillige und Flüchtlingsfamilien zusammen. Die Schwachhauserin ist selbst ehrenamtlich engagiert. (Christina Kuhaupt)

Barbara Schneider: Ich begleite außerhalb meines Berufs als Gib-Koordinatorin immer noch einige geflüchtete Menschen. Die Anforderungen sind heute mittlerweile andere geworden: Es geht um Berufseinstiege, Ausbildungen, Schulkarrieren, Familiennachzüge und Wohnungswechsel. Außerdem bin ich Mitglied im Bremer Rat für Integration. Auch dabei geht es um das Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen.

An der Beiratsarbeit fand ich immer am interessantesten, dass wir kleine Veränderungen anstoßen konnten, die man direkt im Stadtteil wahrnehmen kann. Etwas für das Gemeinwohl zu tun und das Leben für die Menschen im Stadtteil noch besser zu machen, das hat mich immer motiviert. Mal ging es um den Wunsch nach Fahrradbügeln, mal um die Unterbringung von Flüchtlingen. Und das motiviert mich auch im Ehrenamt.

Die Einrichtung der Notunterkunft in der Thomas-Mann-Straße und die beiden Übergangswohnheime in Schwachhausen haben am Anfang viel Widerstand aus der Anwohnerschaft hervorgerufen, aber gleichzeitig gab und gibt es den großartigen Einsatz der Kirchengemeinden und das freiwillige Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Sternstunden waren für mich die Sitzungen, in denen der Beirat immer einstimmig beschlossen hat, dass die Menschen auch in Schwachhausen untergebracht werden sollten. Verglichen mit anderen Stadtteilen hatten und haben wir ja sehr wenige Geflüchtete, die hier wohnen. Ich glaube, einiges haben wir wettgemacht, indem ganz viele Ehrenamtliche aus Schwachhausen in die anderen Stadtteile ausgeschwärmt sind und auch immer noch ausschwärmen, um dort die geflüchteten Menschen zu begleiten.

In Heime gehe ich als Gib-Koordinatorin noch immer, mittlerweile aber mehr als Vermittlerin für Zeitspenden oder zur Kontaktpflege mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In eigenen Wohnungen war ich in den letzten Jahren immer nur bei den Menschen, die ich ehrenamtlich selbst begleite.

Beides. Einerseits wenden sich viele Neu-Bremerinnen und -Bremer an mich, meistens weil sie eine Sprachpatenschaft suchen. Die versucht Gib zu vermitteln.

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von geflüchteten Menschen, die sich gerne ehrenamtlich engagieren möchten. Da sehen wir dann auch, was wir tun können. Mit den Freiwilligen habe ich immer wieder Kontakt in unterschiedlichen Zusammenhängen, vor Corona zum Beispiel in Form von Stammtischen. Häufig ist das dann der Fall, wenn sich Fragen ergeben in ihrem Engagement. Ich weiß zwar nicht immer eine Antwort, aber immer, wen ich fragen kann. Das ist ein Ergebnis dessen, das ich schon so lange in dem Bereich arbeite: Ich habe ein Netzwerk, das für mich von unschätzbarem Wert ist.

Klassische Arbeitstage gibt es bei mir nicht. Ich weiß selten, was auf mich zukommt. Es gibt Anrufe oder Mails von Menschen, die sich engagieren möchten; es gibt Fragen von Menschen, die sich schon engagieren; und es gibt Anrufe oder Mails von Neu-Bremern, die ein Anliegen haben, Sprachpartner oder Hilfe beim Umgang mit den Behörden wie dem Jobcenter oder dem Migrationsamt suchen. Solche Menschen vermittle ich gerne an die Migrationsberatungsstellen, die eben viel Erfahrung haben mit entsprechenden Anliegen.

Es gibt andere Migrantinnen und Migranten, die möchten gerne ehrenamtlich arbeiten. Da kläre ich dann, was sie interessiert und nehme Kontakt mit entsprechenden Einsatzstellen auf. Und natürlich nehme ich nach wie vor an verschiedenen Gremiensitzungen teil, in denen es um die Themen Geflüchtete und Integration geht.

Zur Person

Barbara Schneider (63) ist beruflich für Freiwillige in der Flüchtlingshilfe im Einsatz, unter dem Dach der Arbeiterwohlfahrt. Die GiB-Koordinatiorin lebt mit ihrem Ehemann in Schwachhausen. Außerdem engagiert sie sich auch ehrenamtlich in diesem Bereich.

Zur Sache

Die Awo-Initiative

Die trägerübergreifend arbeitende Initiative „Gemeinsam in Bremen“ (GiB) in Trägerschaft der AWO Bremen wurde gegründet, um die vielen Freiwilligen zu koordinieren und dorthin zu vermitteln, wo ihre Unterstützung am dringendsten gebraucht wird. Auch viele inzwischen in Bremen lebende Flüchtlinge möchten am städtischen Leben teilhaben und anderen helfen.

Deshalb lautet das aktuelle Motto: „GiB-Andersrum“. Ein erster Schritt für die Koordinatoren sind Informationsveranstaltungen und -gespräche, in denen sie Migranten die deutsche Form des Ehrenamtes näherbringen. Ehrenamtliche Unterstützer für Gänge zu den verschiedenen Ämtern sind ebenso wichtig wie freiwillige Helferinnen und Helfer bei Umzügen, beim Ankommen im Stadtteil mit der Familie.

Weitere Informationen

