Konditormeister Bernard Timphus vom Café Stecker berichtet jeden Tag von seiner Situation in Zeiten der Coronakrise.

Wir haben frisches Eis gemacht. Es musste einfach sein, auch wenn das bei uns als Café-Artikel gilt. Dieses Eis ist aber auch weniger für die Kunden gedacht als vielmehr Teil einer Versuchsreihe. Ich musste nämlich den Lieferanten unseres Johannisbrotkernmehls wechseln. Im Eis dient es als Bindemittel. Als absolut reiner Rohstoff genügen dafür zwei Gramm pro Liter.

Aber jetzt gibt es nur noch gestreckte Fertigpulver mit Zusatzstoffen, sodass man 50 oder 100 Gramm pro Liter verwenden kann. Dann kommt es beim abwiegen nicht aufs Gramm an, geht angeblich schneller. Ich will aber den reinen Rohstoff und präzise Verarbeitung. Darum habe ich also eine neue Quelle gesucht und jetzt getestet, ob wir immer noch vergleichbare Ergebnisse erzielen.

An diesem Dienstag war auch sonst Versuchsküche in der Backstube. So haben wir an den veganen Kreationen weitergearbeitet. Nachdem bei den Biskuitböden neulich wenig überzeugende Ergebnisse herausgekommen waren, konnten wir in Sachen Cremefüllungen echte Erfolgserlebnisse verbuchen. Wir bleiben da weiter am Ball, aber es muss wirklich schmecken. Ich stelle nichts in den Laden, was ich nicht selbst lecker finde.

Die Kunden finden derzeit übrigens Butterkuchen und gedeckten Apfelkuchen am besten. Jedenfalls sagt das die Kassenstatistik. Normalerweise führen Himbeer- oder Lübecker Nusstorte die aktuelle Rangliste an, aber Sahnestücke sind wie das Eis: eher Café-Artikel.