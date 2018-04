Wenn am Freitag die Festgesellschaft der Schaffermahlzeit vom Schütting zum Rathaus spaziert, ist die Polizei sichtbar und unsichtbar vor Ort. (Frank Thomas Koch)

Winter in Bremen ist die Zeit der Pinguine. So nennen viele Bremer ein bisschen despektierlich die Größen aus Wirtschaft und Politik, die in Frack oder Smoking zu Beginn jeden Jahres vermehrt in Bremen auftauchen. Ihr Ziel sind die beiden Traditions-Großveranstaltungen, das Eiswettfest Ende Januar und am Freitag wieder die Schaffermahlzeit. Wenn viele wichtige oder berühmte Menschen aufeinandertreffen, spielt auch immer die Frage nach ihrem Schutz eine Rolle.

Wie also wird die Schaffermahlzeit eigentlich gesichert? „Beim Eiswettfest und bei der Schaffermahlzeit ist es wie bei anderen Groß-Veranstaltungen auch. Wir begleiten sie und sorgen dafür, dass alles sicher ist“, sagt Polizeisprecherin Franka Haedke. Die genaue Zahl der Einsatzkräfte, die die Obere Rathaushalle und den traditionellen Gang der Festgesellschaft vom Schütting zum Rathaus sichern, wird aus taktischen Gründen nicht genannt.

Haedke: „Wir sind, wenn auch nicht immer sichtbar, mit ausreichend Kräften vor Ort.“ Dazu gehören neben den normalen Beamten auch Kripo-Mitarbeiter, verdeckte Ermittler und Personenschützer – und natürlich die auf das Finden von Sprengstoff trainierten Hunde, die alle relevanten Räume absuchen. Danach haben bis zum Beginn des Mahls nur noch bestimmte Personen Zutritt zum Raum mit der Festtafel.

Schon Monate vor dem zweiten Freitag im Februar stimmt der zweite Schaffer als „interner Sicherheitsbeauftragter“ mit der Polizei das grundsätzliche Sicherheitskonzept ab. Diesmal hat der Verleger der Nordsee-Zeitung, Matthias Ditzen-Blanke, diese Aufgabe. „Es gibt ein Legitimationsverfahren“, erklärt er. „Alle Teilnehmer müssen namentlich angemeldet sein und beim Einlass ihre Karte vorzeigen.“

Besonderer Schutz für Olaf Scholz

Ebenso ist Ditzen-Blanke dafür verantwortlich, die Übersicht bei allen Mitarbeitern, etwa von Caterer Grashoff, zu haben. Auch sie müssen namentlich gemeldet sein. Bei Nachmeldungen am Tag selber kann das kompliziert werden. Denn es gilt: Wer nicht irgendwo vermerkt ist, darf nicht rein. Ditzen-Blanke: „Meine Aufgabe ist es, alles zu koordinieren und die jeweiligen Stellen zu informieren.“

Die Liste mit den Teilnehmern der Festgesellschaft, insgesamt rund 300 Personen jedes Jahr, wird bei der Polizei auch auf besonders zu schützende Gäste überprüft. In diesem Jahr ist Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) Ehrengast. Sicherheitstechnisch steht er auf derselben Stufe wie im vergangenen Jahr Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Nicht nur die Bremer Beamten haben also ein Auge auf Scholz, auch sein eigener Sicherheitsdienst begleitet ihn.

Ähnliches gilt zum Beispiel für den Innensenator. Firmenchefs dürfen ebenso ihre eigenen Bodyguards mitbringen. Unterstützt werden die Beschützer der Schaffermahls von sieben Sicherheits-Kapitänen. Sie sind normale Kapitänsschaffer, die Klaus Thormählen, Verwaltender Kapitän des Hauses Seefahrt, ausgewählt und um den Zusatzdienst gebeten hat. Vorteil für die sieben: Sie dürfen, anders als ihre Kollegen, jedes Jahr teilnehmen. Thormälen: „Sie sollten schon entsprechende Erscheinungen sein, möglichst stattlich.“

Die Sicherheits-Kapitäne stehen am Eingang parat und achten mit darauf, dass, wie es der Protokollchef ausdrückt, „keiner durchrutscht". Das ist, soweit er das sagen kann, aber noch nie vorgekommen. Im Moment sieht auch alles nach einer ruhigen Schaffermahlzeit aus. „Wir haben bislang keine Hinweise auf Störungen“, sagt Polizeisprecherin Haedke.