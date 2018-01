Beim Preis des deutschen Architekturmuseums gab es einen geteilten zweiten Platz für die Bremer Landesbank. (CARMEN JASPERSEN, dpa)

Knapp am Sieg vorbei, dafür im Prinzip auf dem zweiten Platz. Die Bremer Landesbank gehört zu den vier besten Bauten in Deutschland, der DAM Preis für Architektur des deutschen Architekturmuseums geht aber nach München. Da die anderen Finalisten alle gleichwertig rangieren und es keine Klassifizierung innerhalb der Finalisten gibt, heißt das: geteilter zweiter Platz für Bremen. Das berichtete das Architekturmuseum am Freitag.

Die Auszeichnung, die am Freitag in Frankfurt verliehen wurde, geht an die Wohnanlage Wagnis-Art in München, für die eine Arbeitsgemeinschaft von Bogevischs Buero Architekten & Stadtplaner zusammen mit Shag Schindler Hable Architekten verantwortlich ist. Das aus fünf Häusern bestehende Ensemble Wagnis-Art für eine genossenschaftliche Baugemeinschaft habe die Jury so sehr überzeugt, dass es unter den vier Finalisten dieses Jahrgangs mit sieben zu zwei Stimmen den Architekturpreis in Deutschland 2018 bekam.

Für den Hauptsitz der Bremer Landesbank im Zentrum Bremens war nach den Entwürfen von Peter St. John aus dem Büro Caruso St. John Architects in London ein Alt- mit einem Neubau verschränkt worden. „Die außerordentliche Klinkerfassade mit expressionistischen Motiven ist repräsentativ und nimmt zugleich durch ihre detaillierte Ausarbeitung Bezug zur historischen Bebauung der Umgebung auf“, heißt es in einer Beschreibung des deutschen Architekturmuseums.

Die Landesbank hatte in dem Wettbewerb unter den letzten vier Finalisten mit dem Gewinner aus München, einem Campusgebäude der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und dem Straßen- und Wertstoffdepot in Augsburg konkurriert. Der Preis wird seit 2007 für herausragende Architektur in Deutschland vergeben.

Die Jury des deutschen Architekturmuseums hatte für den renommierten Preis mit dem „Bremer Punkt“ ein weiteres Bremer Vorhaben auf die Liste gesetzt. Das Neubauprojekt in der Gartenstadt Süd schaffte es unter die besten 25 Bauten.

"Die Bremer Landesbank liegt in einem Vergleich exzellenter Architektur als Ausdruck für Bremer Baukultur in Deutschland ganz weit vorn. Darauf sind wir stolz und das ermutigt uns, in Bremen weiter an höchster Architekturqualität zu arbeiten", sagte Bremens Senatsbaudirektorin Iris Reuther am Nachmittag. "Mein Respekt gilt den Architekten Caruso St John. Mein Glückwunsch geht auch nach München."