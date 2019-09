Bei der Razzia in Bremen wurde unter anderem dieser Mann vorübergehend in polizeiliches Gewahrsam genommen. (Christian Butt)

Insgesamt waren an der Aktion am Mittwochmorgen 621 Beamte der Bundespolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen beteiligt, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Staatsanwaltschaft und Bundespolizeidirektion Hannover. 25 Wohnungen und Unterkünfte wurden danach vor allem in Bremen durchsucht. Jeweils eine Durchsuchung gab es auch in Ritterhude und Nürnberg.

Die Aktion richtete sich gegen eine aus acht Beschuldigten im Alter von 31 bis 68 Jahren mit deutscher, nordmazedonischer, albanischer und türkischer Staatsangehörigkeit bestehende Gruppierung. Ihnen wird das Einschleusen von Ausländern und Urkundenfälschung vorgeworfen. Sie stehen im Verdacht, potentielle Arbeitnehmer in Albanien angeworben und unerlaubt in Deutschland beschäftigt und diese mit gefälschten griechischen oder italienischen Ausweispapieren ausgestattet zu haben.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen sei es vor allem um die Sicherstellung von Beweismitteln sowie die "erkennungsdienstliche Überprüfung der eingeschleusten Personen" gegangen, so Staatsanwaltschaft und Bundespolizeidirektion. Dabei wurden die Personen vorübergehend von der Polizei in Gewahrsam genommen. Festnahmen habe es nicht gegeben, betonte ein Polizeisprecher auf Nachfrage des WESER-KURIER.

Mit über 500 Einsatzkräften unterstützen wir heute unsere Kolleginnen und Kollegen der @bpol_nord bei Durchsuchungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft #Bremen. ?

Die Maßnahmen richten sich gegen eine Schleuserbande. pic.twitter.com/45oNX9eHmn — Bundesbereitschaftspolizei (@bpol_bepo) September 4, 2019

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen haben die Beschuldigten arbeitsteilig Arbeitnehmer in Albanien angeworben, Arbeitsverträge zur Visumserschleichung fingiert sowie die Einreise und Wiedereinreise organisiert oder unterstützt, erläutern Staatsanwaltschaft und Bundespolizeidirektion. Weiterhin wird den Beschuldigten vorgeworfen, gefälschte Ausweisdokumente beschafft beziehungsweise hergestellt, Melde- und Scheinadressen zur Verfügung gestellt, Mietraum vermietet, Arbeitsplätze vermittelt und eine Betreuung (Anmelden bei Behörden, Kontoeröffnungen) während des Aufenthaltes in Deutschland sichergestellt zu haben.

Bei den Durchsuchungsobjekten handelte es sich um Wohnungen und Arbeitsplätze der Beschuldigten sowie um Wohnungen und Unterkünfte der angeworbenen Arbeitnehmer. Insgesamt wurden 110 Personen angetroffen. 34 Pesonen sollen nach derzeitigem Stand erkennungsdienstlich behandelt werden, so Staatsanwaltschaft und Bundespolizei.

Die weiteren Ermittlungen hierzu sowie die Auswertung der aufgefundenen Beweismittel wie Speichermedien und Handys und die weiteren Finanzermittlungen dauern an. In einer Wohnung stellten die Beamten als "Zufallsfund" drei Schusswaffen sicher.

Die Bundespolizei weist Arbeitgeber darauf hin, dass Verstöße gegen das Beschäftigungsverbot und das Aufenthaltsgesetz "mit empfindlichen Sanktionen belegt werden". Auch privaten Auftraggebern von Schwarzarbeit könnten Geldbußen drohen.

+++ Dieser Artikel wurde um 15.11 Uhr aktualisiert +++