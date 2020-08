Innerhalb und außerhalb Bremens bescheinigen Menschen Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt gute Arbeit. (Frank Thomas Koch)

Vor einem Jahr unkte so mancher Unternehmer: „Eine Linke als Wirtschaftssenatorin? Das kann doch nichts werden.“ Diese Stimmen sind so jetzt nicht mehr zu hören. Denn Kristina Vogt hat gezeigt, dass sie als Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa ein Ohr für alle haben möchte und nicht nur für ihre Wählerschaft. Schon als Fraktionsvorsitzende der Linken hatte sie einen guten Draht zu diversen Unternehmern – und wenn es auf einer Veranstaltung nur kurz mal in der Raucherecke der Plausch auf ein Zigarettchen war.

Mehr zum Thema Senatorin über Finanzhilfen für Betriebe Kristina Vogt: Die brauchen schlicht den Euro Im Gespräch mit dem WESER-KURIER äußert sich Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) zu den ... mehr »

Erst neulich war von einem Vertreter aus der Wirtschaft zu hören: „Vogt gehört noch zu den Besseren in diesem Senat.“ In Bremen ist ein solcher Satz wohl als Lob aufzufassen. Von der ansonsten eher kritischen Handelskammer heißt es, dass Vogt zuhört, pragmatisch nach Lösungen sucht und sich gerade auch in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie schnell für die Soforthilfen für die Unternehmen eingesetzt hat.

Vor einem Jahr sehnten sich so einige nach neun Jahren mit Martin Günthner (SPD) als Wirtschaftssenator nach frischem Wind. Den versucht Vogt hineinzubringen. An ihrem Arbeitspensum habe sich nicht viel geändert, heißt es aus ihrem Büro: Die 60- bis 70-Stundenwoche aus ihrer Zeit als Fraktionschefin sei geblieben, nur die Termine seien fremdbestimmter als zuvor. Die Taktzahl schraubte sie auch nicht zurück, als sie zu Jahresanfang ein Schulterbruch plagte.

Die Bewertung des Leserpanels (Weser Kurier Grafik)

Vogt gilt als arbeitsam und liest sich in die Sachlage ein, um mitreden zu können. Jüngst nach ihrem Fahrradunfall und der gebrochenen Hüfte hat sie ihr Zimmer im Krankenhaus in eine Amtsstube umfunktioniert. Der Arbeitseifer wird ihr aber nicht nur positiv ausgelegt: Vogt wird auch nachgesagt, schlecht loslassen zu können und die Kontrolle über alles behalten zu wollen – bis hin zur Post. In der Wirtschaftsministerkonferenz der Länder hat Vogt den Vorsitz genauso wie in der Konferenz der Wirtschafts- und Verkehrsminister der fünf norddeutschen Länder. Für ihre Arbeit gibt es positive Worte von Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz.

Der FDP-Politiker sagt über ihren Vorsitz: „In dieser Zeit hat Frau Vogt norddeutsche Themen wie die Wasserstoffstrategie gemeinsam mit ihren Kollegen vorangetrieben. Ich erlebe die Zusammenarbeit als über die Parteigrenzen hinweg sehr kollegial.“ In der Tat war die norddeutsche Wasserstoffstrategie im November das erste große Projekt ihrer Amtszeit: Bis 2030 sollen mindestens fünf Gigawatt Elektrolyse-Leistung in Norddeutschland entstehen. Hier soll also Wasserstoff aus Windenergie produziert werden. Für die Seestadt gibt es dazu das Modellprojekt „Wasserstoff – grünes Gas für Bremerhaven“.

Mehr zum Thema Bremens erste Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt: Die linke Pragmatikerin Kristina Vogt genießt in der Wirtschaft ein hohes Ansehen – Skepsis gibt es aber teils deutlich ... mehr »

Bei Konferenzen zum Thema erscheint es aber etwas drollig, dass ausgerechnet das kleinste Bundesland mit zwei Senatorinnen vor Ort ist: neben Vogt auch Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD). Diese Ressorttrennung als Zugeständnis an den Koalitionspartner SPD wird sich hoffentlich nicht als lähmender Amtsschimmel für Bremens Wirtschaft herausstellen. Immerhin: Vogt hat zumindest nicht die immer größer werdenden Baustellen Häfen und Flughafen am Bein.

Aber Bremerhaven insgesamt bleibt eine Baustelle. Durch die Senvion-Insolvenz machte dort die Produktion dicht. Dazu war Vogt in Kontakt mit der Gewerkschaft, doch das Ende war schon besiegelt. Zudem will die Restaurantkette Nordsee die Stadt eventuell verlassen. Und in Bremen schließt Bosch sein Werk Ende des Jahres.

Über allem stand jedoch ab März der Corona-Lockdown. Von da an war Vogt im Krisenmodus mit den betroffenen Branchen und führte so manche abendliche Telefonkonferenz mit den Amtskollegen. "Die waren von dem gemeinsamen Willen zur Bewältigung der Krise geprägt. Frau Senatorin Vogt hat sie zielorientiert, pragmatisch und beharrlich geleitet“, sagt hier Wirtschaftsminister Buchholz. Gegen die Auswirkungen von Corona wurde der milliardenschwere Bremen-Fonds auf den Weg gebracht. Kritiker sehen im Geldregen aber so manches Projekt, das Bremen eh hätte angehen müssen.

Corona könnte aber eine Chance sein. Wenn Airbus wegen der Pandemie vorerst weniger Flugzeuge verkauft, gilt es, die Zeit zu nutzen und den Standort durch eine breitere Aufstellung auf mehr Fläche zu festigen. Für eine solche Planung gibt es nun zusätzliche Jahre Zeit. Grundsätzlich kann es bei der Entwicklung von Gewerbegebieten zu Zwist mit dem grünen Koalitionspartner kommen.

Da die Erlöse durch den Gewerbeflächenverkauf sinken, muss Vogt schauen, wie stimmig die Struktur der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) mit ihren 240 Mitarbeitern noch ist. Schon jetzt gibt es Schwierigkeiten bei der Nachfolge für den für Tourismus zuständigen WFB-Chef Peter Siemering. Wegen Unstimmigkeiten haben sich auch Vogt und Staatsrätin Susanne Ahlers voneinander getrennt.

Probleme könnte Vogt zum Ende der Amtszeit haben, Parteifreunden an der Basis so manche ihrer pragmatischen Entscheidungen im Sinne Bremens zu erklären. Regieren bedeutet eben, anders zu agieren als aus der Opposition heraus. Vogt hat das verstanden.

Weitere Informationen

Am Freitag lesen Sie die Amtszeitbilanz von Claudia Bernhard (Linke), der Senatorin für Gesundheit, Verbraucherschutz und Frauen.