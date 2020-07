Die Sparsamen: Der niederländische Premierminister Mark Rutte, Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, Finnlands Premierministerin Sanna Marin, Schwedens Premierminister Stefan Lofven und die dänische Premierministerin Mette Frederiksen. (Francois Walschaerts /AFP Pool /dpa)

Dieser Gipfel markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der EU. Sicherlich deswegen, weil die Gemeinschaft noch nie zuvor so viel Geld in die Hand genommen hat, um sich nach dem härtesten Konjunktureinbruch ihrer Historie gegenseitig zu helfen. Zweifellos auch deswegen, weil endlich einmal um die Rechtsstaatlichkeit gerungen wurde, nach dem jahrelang alle Versuche ins Leere gelaufen waren.

Aber unabhängig vom Ergebnis hat dieses Spitzentreffen gezeigt, dass die Zeiten der deutsch-französischen Führungsrolle vorbei sind. So wohltuend der gemeinsame Vorstoß von Paris und Berlin für zunächst 500 Milliarden Euro zugunsten der besonders von der Pandemie betroffenen Länder auch war – dass Angela Merkel und Emmanuel Macron ihr Vorpreschen nicht mit den anderen Nettozahler-Regierungen abgesprochen hatten, fiel ihnen auf die Füße. In der Gemeinschaft ist ein weiteres Machtzentrum aus den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Finnland und Österreich entstanden, die sich gegen das Ost-Kartell der vier Visegrád-Staaten positioniert hat. Die als geizig titulierten Regierungen nicht früher in die deutsch-französische Linie einbezogen zu haben, war ein schwerer Fehler.

Die Staatenlenker aus Den Haag, Helsinki, Kopenhagen, Stockholm und Wien sind weder geizig noch sparsam. Sie pochen schlicht darauf, dass die Hilfen zur Beseitigung der Coronavirus-Schäden nicht nur freigiebig verteilt werden, sondern dass deren Ausgabe kontrolliert und gerechtfertigt erfolgen soll. Das ist weder unanständig noch unmoralisch – es ist eine Konsequenz aus zwei Jahrzehnten Jahren mit dem Euro als Zahlungsmittel, in der die einen verstanden haben, wie eine Währungsunion funktionieren muss, während die anderen immer noch ihrem Traum einer Transferunion zur Beseitigung ihres Schuldenbergs anhängen.

Lichtjahre von der versprochenen Solidität und Nachhaltigkeit entfernt

Niemand darf Italien, Spanien oder den übrigen Süden dafür bestrafen wollen, dass die Pandemie in diesen Staaten besonders hart zugeschlagen hat. Aber die mangelnde Widerstandskraft der staatlichen Systeme hat auch etwas mit der Tatsache zu tun, dass deren Haushalte Lichtjahre von der vielfach versprochenen Solidität und Nachhaltigkeit entfernt sind. Da sollte man nicht die Geber-Staaten dafür prügeln, wenn sie nun auf Ausgabendisziplin der Empfänger pochen und – bildlich gesprochen – Belege sehen wollen. In Brüssel wurden an diesem Wochenende viele alte Rechnungen hervorgeholt und jenen präsentiert, die immer nur darauf gesetzt haben, dass andere zahlen, ohne selbst Reformen anzupacken.

Dennoch musste man sich über diesen Gipfel wundern. Ein derartiges Treffen, noch dazu unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft, das nicht penibel und mit möglichen Kompromisslinien vorbereitet worden war, erstaunt. Wochenlang hatten die Kanzlerin, aber auch das Führungspersonal des Europäischen Rates und der EU-Kommission Zeit, im Vorfeld Gespräche zu führen, Positionen und Spielräume abzufragen. Nun ist zwar bekannt, dass solche Begegnungen immer auch das politische Bedürfnis der handelnden Personen befriedigen sollen. Kompromisse müssen nach hartem Ringen erkämpft sein. Doch es war lange klar, dass spätestens beim Thema Rechtsstaatlichkeit die Unterschiede offen aufbrechen würden.

Dass selbst die Bundeskanzlerin keinen Plan B in der Tasche hatte, um Ungarn und Polen auf den Pfad der demokratischen Tugend zurückzuholen, blieb überraschend – und lässt Fragen nach dem Gewicht Merkels auf der europäischen Bühne aufkommen. Dass sie vorab den Eindruck aufkommen ließ, sie sei möglicherweise bereit, die Forderung nach Rechtsstaatlichkeit für einen Deal beim Aufbau-Fonds fallenzulassen, war zumindest ungeschickt. Solche Gewichtsverschiebungen innerhalb der europäischen Reihen machen alles, was kommt, nur noch schwerer.

Wer wollte schon widersprechen, wenn sich Europa einen Green Deal verspricht? Aber auch dieses Programm besteht aus Kompromissen, wer wie viel beisteuern muss. Spätestens dann beginnt neuer Streit. Und es ist nicht absehbar, wer dabei mit seinem Gewicht zielführende Kompromisse durchsetzen kann.