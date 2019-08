Arno Gottschalk ist einer der Mitbegründer des "AK Klima". (Kerstin Rolfes/SPD Bremen)

Mit dem neuen Koalitionsvertrag, den SPD, Grüne und Linke an diesem Dienstag offiziell unterzeichnen, rückt der Schutz des Klimas so stark wie noch nie in einem Bremer Regierungsprogramm in den Vordergrund. Künftig soll jede politische Entscheidung, egal aus welchem Ressort, sowohl hinsichtlich ihrer klimapolitischen Relevanz als auch ihrer Folgen für Natur und Umwelt bewertet werden. In den kommenden vier Jahren Rot-Grün-Rot soll der Ausstieg aus der Kohle gelingen, das Projekt „autoarme Innenstadt“ zumindest begonnen, die Nutzung von Windenergie und Fotovoltaik ausgebaut werden.

Während der Fokus auf Umwelt und Natur bei den Grünen zur politischen Identität gehört und die Bremer Linke für sich beansprucht, bei einigen der Themen noch weitgehendere Forderungen als die Grünen zu stellen, hat die SPD das Klima bislang vernachlässigt. Ähnlich formuliert es auch Harald Ginzky, Mitglied der Sozialdemokraten. Er war zusammen mit dem Bürgerschaftsabgeordneten Arno Gottschalk maßgeblich an der Gründung des neuen Arbeitskreises „Klimawandel, Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften“ beteiligt. „Die Bremer SPD war bei dem Thema nicht gut aufgestellt“, sagt Ginzky, der als Jurist im Umweltbundesamt arbeitet. „Es war innerhalb der Partei kein gelebtes Thema, es wurde als Terrain der Grünen wahrgenommen.“ Das will der „AK Klima“ nun ändern.

SPD will mit Wissenschaftlern und Wirtschaftsvertreten zusammenarbeiten

Seit Mitte vergangenen Jahres existiert die Arbeitsgruppe, zunächst auf der Ebene des Ortsvereins Peterswerder/Steintor, seit Juli auf Unterbezirksebene – und mit derzeit gut 35 Mitgliedern gehört sie inzwischen zu den größten parteiinternen Gruppen. Im „AK Klima“ sollen sich aber nicht nur SPD-Leute engagieren, gewünscht ist die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Akteuren wie Wissenschaftlern oder Vertretern der Wirtschaft. „Unser Ansinnen ist es, nicht als Raumschiff unterwegs zu sein, sondern den Austausch zu suchen mit fachkompetenten Menschen“, erklärt Gottschalk. Teams sollen an unterschiedlichen Themen arbeiten und sich mit den SPD-Vertretern in den Deputationen für Mobilität und Bau sowie der neuen „KULT“ (Klima, Umweltschutz, Landwirtschaft, Tierschutz) austauschen und sie beraten. Genauso sollen andere SPD-Arbeitskreise, beispielsweise der für Bildung, einbezogen werden.

„Wir wollen keine Kopie der Grünen sein“, sagt Gottschalk. „Klimaschutz ist in unseren Augen auch eine zutiefst soziale Frage, beides zusammenzubringen, ist die große Herausforderung.“ Und Ginzky ergänzt: „Unter den Folgen des Klimawandels leiden zuerst und am meisten die Schwächeren. Zum Beispiel beim CO2-Verbrauch steigt der Fußabdruck linear zum Einkommen.“ Daraus folge, dass die, die mehr haben – sei es Einkommen oder Ressourcen –, auch bei Klimasteuern wie dem derzeit viel diskutierten höheren Preis für den CO2-Ausstoß mehr beitragen müssten.

Thematische Ansätze für den Arbeitskreis gibt es nach Ansicht von Ginzky und Gottschalk genug: von der Nutzung von Wasserstoff als Träger von Energie, den „Power-to-X“-Technologien zum Speichern überschüssiger Wind- oder Solarenergie bis zum Umgang einer Stadt wie Bremen mit den künftig häufiger erwarteten Starkregengüssen. „Es gibt viele große Ideen, die aber viele kleine Schritte erfordern“, sagt Ginzky. Niemand habe das fertige Konzept, mit dem sich Bremen in eine klimaneutrale Stadt verwandeln ließe, in der Tasche. „Aber wir wollen uns auf den Weg machen“, sagt Gottschalk. Nutzen könne dabei, was Bremen sonst oft zum Nachteil gereicht: seine geringe Größe nämlich. Räumliche Nähe, kurze Wege und die offene, liberale Einstellung böten gute Voraussetzungen, dass Bremen zu einem Vorreiter in Klimafragen werde – so wie es Städte wie Amsterdam, Groningen oder Kopenhagen schon sind.