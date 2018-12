Die Bremer Stadtmusikanten aus Altbierfässern und Altbierflaschen. Der Fotograf Thomas Herbrich hat es entworfen als Antwort auf das Norddeutsche Altbier, das nun in Bremen gebraucht wird. (Herbrich)

Das Norddeutsche Altbier aus Bremen schlägt immer weitere Kreise. Der WESER-KURIER ist mit einer kleinen Kiste davon nach Düsseldorf gefahren, um mit dem Alt an der längsten Theke der Welt in der Düsseldorfer Altstadt einen Geschmackstest zu machen. Der Test ist positiv ausgefallen, aber danach meldete sich der Düsseldorfer Fotograf und Autor Thomas Herbrich in der Redaktion. Weil ihm die Idee eines Altbiers aus Bremen so gut gefallen hat, setzte er sich an seinen Computer und legte mit seinem Grafikprogramm los. Herausgekommen sind die Bremer Stadtmusikanten, zusammengesetzt aus Altbierfässern und Altbierflaschen. „Ich bin gleichzeitig Sammler von solchen Flaschen und Fässern“, sagte Herbrich.

Daher hat er auch alle möglichen Alt-Marken und deren Gebinde in Fotoform vorliegen. Damit sich die Stadtmusikanten auch heimisch fühlen, setzte er sie vor eine Weserkulisse, bei der auch etwas von der Bremer Skyline zu sehen ist. Inzwischen macht das Foto im Internet in den sozialen Medien die Runde. Herbrich hat von der Collage aber auch noch eine Version mit Düsseldorfer Rheinkulisse im Hintergrund kreiert, damit sich auch die Altfässer wohlfühlen.

Initiatoren des Norddeutschen Altbiers aus Bremen waren die Union-Brauerei, die Schüttinger-Brauerei sowie Grebhans Bierhandwerk in Horn-Lehe zusammen mit dem Schulzentrum Rübekamp, wo die künftigen Brauer und Mälzer ausgebildet werden. Zur Messe „Fisch und Feines“ Mitte November in Bremen hatten die Brauer das erste Fass Altbier offiziell angestochen.

Damit wollen sie ein Stück Bremer Altbier-Tradition wieder aufleben lassen. Denn was den Düsseldorfern nicht bewusst ist: Das Remmer Alt hatte in Bremen eine Tradition mindestens seit den 70er-Jahren. Die Brauerei mit Sitz am Schüsselkorb gründete Johann Friedrich Remmer im Jahre 1824. Nach mehreren Umzügen und Umstrukturierungen schloss 1992 der Remmerkeller an der Katharinenstraße – das endgültige Aus des Traditionsunternehmens. Die Remmer-Markenrechte liegen seit 1917 bei Beck & Co. Früher stellte Remmer für das Schaffermahl auch das Seefahrtbier her, das eher nach Hustensaft schmeckt. Heute braut es AB Inbev extra für das Schaffermahl.

Vor und nach der Bundesliga-Partie von Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Freitag verkaufte sich das Altbier in der Union-Bar am Brommyplatz sowohl unter den Bremer als auch unter den Düsseldorfer Fans ganz gut. Für beide Fangruppen hat Thomas Herbrich also die Stadtmusikanten in einer Hopfen- und Malz-Version geschaffen, wie es sie vorher noch nicht gab. Da bleibt am Ende nur zu sagen: Sehr zum Wohle!