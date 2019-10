Bürgersteig fast ohne Bürger: In der Überseestadt hat man auf den Boulevards wie hier der Überseepromenade oft viel Platz. (Christina Kuhaupt)

Mit dem Rad ist man vom Dom aus in nicht mal einer Viertelstunde am Europa- oder Holzhafen, mit dem Auto dauert die Fahrt möglicherweise länger – je nachdem wann man gen Überseestadt aufbricht. Aber auch wenn der Weg an sich kurz ist, inzwischen laut Angaben der Wirtschaftsförderung Bremen mehr als 16.000 Menschen in der Überseestadt arbeiten und das 300 Hektar große Gebiet die feste Heimat von derzeit etwa 2500 Bremerinnen und Bremern ist: Die Fremdheit, die die Überseestadt in ihrem Namen trägt, ist auch nach rund 17 Jahren noch eins der vorherrschenden Attribute, das ihr von Teilzeit- wie festen Bewohnern zugeschrieben wird.

Der Überseestadt ist auch nach all den Jahren noch nicht „alltagstauglich“, und ihre Bewohner wünschen sich mehr Mitbestimmung: Zu diesen Schlüssen kommt die neueste Studie, die sich mit architektonischen, aber vor allem auch sozialen Gesichtspunkten der Entwicklung des Stadtteils befasst. „Überseestadt Bremen – Zwischen Wirtschaftsstandort und Lebenswelt“ heißt der Aufsatz, den die Hochschul-Professoren Annette Harth (Soziale Arbeit im Sozialen Raum) und Christian von Wissel (Theorie der Stadt) sowie Benedikt Rogge, Soziologe und Pastor der St.-Ansgarii-Gemeinde vor Kurzem veröffentlicht ­haben.

Das Besondere der Studie, die inhaltlich zusammenhängt mit dem „Bremer Stadtdialog“ des Bremer Zentrums für Baukultur: Sie enthält die Ergebnisse von „Überblick 2019“, einer Befragung von Bewohnern durch die ökumenische Überseekirche. „Sie kommen erstmals zu Wort“, sagt Christian von Wissel. Dabei zeigte die Befragung, dass die Überseestädter ein „ausgeprägtes Interesse“ an der Entwicklung ihres Quartiers hätten, schreiben die Autoren. Veranstaltungen wie der Bürgerdialog im März und die dort entwickelte Idee eines „sozialen und kulturellen Masterplans“ belegten dies. Das im Jahr 2017 überarbeitete Nutzungskonzept binde die Einwohner noch zu wenig ein. „Es gibt Bedarf an einem sozialen Quartiersmanagement“, sagt von Wissel. „Um den Stadtteil voranzubringen, kann so etwas wichtig sein.“

Dringender Handlungsbedarf in bestimmten Bereichen

„Die Angaben der Bewohner unterstreichen, dass in bestimmten Bereichen dringender Handlungsbedarf besteht“, heißt es im Fazit der Studie. Wo und woran es mangelt, ist keine Überraschung, weil seit Langem bekannt: Einkaufsmöglichkeiten, Kitas, eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur. „Alltagspraktische wie stadtteilbelebende Abhilfe“ könnten laut den Autoren zum Beispiel die Einführung eines Wochenmarktes oder auch die Zulassung von fliegenden Händlern am Waller Sand sein. Wien mit seinem neuen und ebenfalls noch nicht fertig gebautem Stadtteil Seestadt Aspern könne als Vorbild für Bremen dienen: Die Österreicher setzen auf mobile Angebote, beispielsweise rollende Bibliotheken.

„Kontakte und Begegnungen im Stadtteil werden derzeit noch erschwert“, ist ein anderes Fazit, das die Wissenschaftler ziehen. Weil Luxus- und Sozialwohnungen an vielen Stellen zu stark voneinander getrennt gebaut wurden, „wird ein Inselurbanismus begünstigt“. Die Kritik: Statt eine Mischung im Vorfeld zu steuern, „scheint es Investoren noch immer erlaubt, Sozialwohnungen an den Rand (und aus dem Blick) zu drängen“. „Es gibt viele tolle Ideen, beispielsweise den Skaterpark“, sagt von Wissel. „Aber gleichzeitig oft strukturelle Probleme wie das, dass er für viele Kinder nicht zu erreichen ist, weil der Großmarkt dazwischen liegt.“ In solchen Fällen könne das Wissen der Menschen vor Ort helfen, sagt er. „Sie wissen, wie der Alltag aussieht.“

Die Senatorin für Stadtentwicklung Maike Schaefer (Grüne) räumt Verbesserungsbedarf ein. „Es gibt definitiv Probleme in der Überseestadt“, sagt sie. „Ein wichtiger Punkt ist, dass nach wie vor eine Mitte fehlt. Dort gäbe es Möglichkeiten, indem man die Ein- und Ausfahrt zum Großmarkt verändert.“ In Schaefers Ressort sitzen zwar die Experten für Stadtentwicklung, offiziell zuständig für die Entwicklung der Überseestadt sind aber die Kollegen aus dem Wirtschaftsressort.

Juliane Scholz, Sprecherin der Wirtschaftsförderung Bremen GmbH, erklärt, viele der Punkte, die in der Studie thematisiert werden, seien bedacht, geplant oder bereits umgesetzt worden. Als Beispiele nennt sie das neue inklusive Wohnprojekt und die Beteiligung der Bürger an der Entwicklung der Überseeinsel. „Mit dem Skaterpark und dem Waller Sand sind attraktive Flächen entstanden, die den Anwohnerinnen und Anwohner der Überseestadt ebenso wie den Besuchern zugutekommen“, sagt Scholz.