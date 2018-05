Uwe Grau verbüßt in Bremen eine lebenslängliche Haftstrafe. "Es gibt hier niemanden, der nachts nicht in die Kissen heult", sagt er. Man dürfe es sich nur nicht anmerken lassen. (Frank Thomas Koch)

„Es gibt Tage, da fehlt mir ein Blick in die Weite und wenn es nur der über die Bürgerweide wäre“, sagt Uwe Grau. „Es gibt Tage, an denen man irgendeine Kleinigkeit möchte, vielleicht ein Gespräch, und dann gegen die geschlossene Tür rennt. Es gibt Tage, da macht es mir nicht viel aus, und es gibt Tage, da leide ich.“

Uwe Graus Zelle misst etwa fünf große Schritte längs, zwei quer. Das Eigene, der individuelle Anteil an der Einrichtung, ist auffallend unauffällig, über den Bewohner erfährt man so gut wie nichts. Es herrscht eine beinahe penible Ordnung. Der persönlichste Hinweis ist ein offenbar selbst gestalteter Schalke-Schriftzug in Weiß und Blau.

Der Schalke-Fan heißt Uwe Grau, er sitzt seit rund einem Jahr in Oslebshausen, vorher war er ein weiteres Jahr in Gefängnissen in Nordrhein-Westfalen untergebracht. Viele Jahre hinter Gittern stehen ihm noch bevor. Er ist ein „LLer“, ein Lebenslänglicher. Unter den günstigsten Umständen könnte er nach fünf Jahren in die Sozialtherapie wechseln und nach zwei Jahren dort weitere fünf Jahre seiner Strafe im offenen Vollzug verbringen. „Das wäre aber eine Bilderbuch-Karriere“, sagt er.

Die Grundlage einer solchen Bilderbuch-Karriere bildet der Vollzugs- und Eingliederungsplan, „eine Art Vertrag, mit dem die JVA dem Gefangenen den Weg durch die Haftzeit aufzeigt“, erläutert Dieter Klockgether, stellvertretender Abteilungsleiter der Vollzugsabteilung 24. Er enthält Auflagen, wie die Teilnahme an der Arbeit oder an Therapiegruppen, und Aussichten auf Lockerungen und Haftverkürzung.

Er soll die Inhaftierten ertüchtigen, sich mit ihrer Tat auseinanderzusetzen, an sich zu arbeiten, um sich selbst Schritt für Schritt auf ein straffreies Leben vorzubereiten. Der Vollzugsplan wird maßgeblich vom Sozialdienst erarbeitet, gemeinsam mit anderen Fachabteilungen der Anstalt und dem Gefangenen selbst. Bei Antritt der Haft wird nicht nur eine medizinische, sondern auch eine so genannte Sozialanamnese erstellt.

Uwe Grau ist wegen Mordes verurteilt. Er hat eine Frau getötet. Es falle ihm nicht leicht, mit Außenstehenden darüber zu reden, sagt er. „Ich habe immer das Gefühl, mir ist meine Tat wie eine Leuchtreklame auf die Stirn geschrieben.“ Ihn drücke seine Schuld.

„Sie ist nicht immer präsent, man versucht sie zu verdrängen“, die Arbeit lenke ab, der Austausch mit anderen, das Fernsehprogramm. Aber da sei sie immer, „ich werde damit leben müssen“. Gespräche mit Seelsorgern der Kirche, ob einzeln oder in der Gruppe, und mit dem psychologischen Dienst der JVA hälfen.

Kontakt zu seiner Familie oder zu Freunden besteht nicht mehr. „Die letzten Brücken habe ich mit diesem Verbrechen abgebrochen.“ Grau bekommt keinen privaten Besuch. „Für mich ist das besser, jeder Besuch würde für mich bedeuten, wieder über die Brücke der Scham gehen zu müssen.“ Das sei ohnehin unvermeidbar, bei jedem neuen Gesicht auf der Station, jedem Gefangenen, jedem Bediensteten.

Grau ist Installateur und mit einer abgeschlossenen Schul- und Berufsausbildung unter den Gefangenen eher Ausnahme als Regel. Sein Leben bekam Risse, als er anfing, unkontrolliert zu trinken. Diese ist seine erste Inhaftierung. Grau betrat eine andere Welt. „Natürlich heult hier jeder nachts in sein Kissen. Man wird nur ganz wenige finden, die das zugeben.“

Grau gibt es zu. Er gibt auch zu, dass ihm die sogenannte Subkultur der JVA zu schaffen macht. „Ich lehne diesen Begriff ab, er verharmlost, was man hier erlebt.“ Die JVA sei ein eigenes Universum „mit einem ganz verrückten Wertesystem und einer eigenen Realität“. Es gebe Abhängigkeiten und Verstrickungen untereinander, Alpha-Tiere und Außenseiter, Geschäfte und Schiebereien.

Die Regeln sind unerbittlich. Als Frauenmörder stehe er weiter unten in der Hierachie als die Männer, die Ihresgleichen getötet haben. Gefangene dürften keine Schwächen zeigen. Sobald man die Zelle verlasse, „spielt man eine Rolle“. Netzwerke seien wichtig. „Echte Freundschaften gibt es hier nicht, aber Knastfreundschaften. Alleine kann man hier nicht überleben. Man braucht seine Kontakte und muss sich in dieses System einfügen.“

Man bekomme schnell mit, wer das Sagen habe, wer in der Hackordnung weit unten steht „und was über welche Gefangenen läuft. Hier bleibt nichts verborgen, hier weiß jeder alles über jeden.“ Wer sich verstrickt, Schulden macht und nicht zurückzahlt, Verabredungen nicht einhält, den trifft das System mit ganzer Härte.

Zwölf Lebenslängliche sitzen in Oslebshausen, seitdem die Anstalt sicherheitstechnisch aufgerüstet worden ist. Aber es gibt auch Frauen und Männer, die Erzwingungs- oder Ersatzfreiheitsstrafen abbüßen, weil sie behördliche Anweisungen nicht befolgt oder Geldstrafen nicht bezahlt haben. Manche sind nach ein paar Tagen wieder draußen, andere bleiben lange, weil sich Ersatzstrafen summiert haben.

Und einige kehren wieder, manche immer wieder. Nach einer Untersuchung des Justizressorts zu knapp 360 Gefangenen der Jahre 2003 bis 2007 hatten 53 Prozent drei Jahre nach ihrer Entlassung keine weiteren Eintragungen im Bundeszentralregister. Unter den Gefangenen, die „bei sozialer Unauffälligkeit“ kriminell wurden und sozial gut integriert sind, kehrten drei Viertel nicht mehr in die JVA zurück.

Unter denen, die schon länger „strafrechtliche Auffälligkeit“ zeigen, blieb ein Drittel dem Knast fern. Das Fazit lautete: „Es zeigt sich, dass Rückfällige im Vollzug erhebliche Auffälligkeiten aufweisen, dort selten gefördert und im Rahmen der Entlassungsvorbereitung kaum gelockert werden.“ An die Zukunft verschwende er wenig Gedanken, sagt Grau. „Ich habe gelernt, nicht mehr in größeren zeitlichen Dimensionen zu denken. Man plant hier in überschaubaren Intervallen, von Einkauf zu Einkauf.“

Das ist alle 14 Tage und eine der wenigen Möglichkeiten, eigenständige Entscheidungen zu treffen und eine gewisse Auswahl zu haben. Bestellt wird beim anstaltseigenen Kaufmann, insbesondere das, was hinter Gittern von Wert ist: Kaffee und Tabak. Grau gehört zum anstaltseigenen Handwerker-Trupp und übernimmt Klempner-Arbeiten.

In der JVA Bremen gibt es etwa 300 Arbeitsplätze, sie sind heiß begehrt, um Geld zu verdienen, um sich hin und wieder Luxus auf JVA-Niveau zu gönnen und Tauschwerte zu besitzen. Eine Zuflucht aus seinem inneren, gedanklichen Knast böten ihm Veranstaltungen, bei denen er mitmachen und mitdenken könne, alles, was ihn fordere. Wenn einer seiner Texte in der Gefangenenzeitung gedruckt wird (siehe Artikel unten), „ist das für mich ein kleiner Höhepunkt“, ein Erfolgserlebnis, eine Abwechslung in der Ödnis des Immergleichen.

Als ein anderer wird Uwe Grau eines Tages die JVA verlassen, „als ein schlechterer Mensch“, sagt er. „Die Sozialisierung im Knast hilft in keiner Weise draußen weiter.“ Man lerne vor allem, Gefühle zu unterdrücken. „Jede Haftstrafe, die über fünf bis sieben Jahre hinausgeht, macht den Menschen kaputt.“