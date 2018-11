Rasant inszenierte Artistik, Livemusik und aufwendige Kostüme setzen im Varieté-Theater GOP in Bremen die schillernde Welt der Mode in Szene. (GOP)

Rasant inszenierte Artistik, Livemusik und aufwendige Kostüme setzen im Varieté-Theater GOP in Bremen die schillernde Welt der Mode in Szene. Am Mittwochabend hat das neue Stück „Fashion“ Premiere gefeiert. Bis zum 13. Januar läuft die Show, es werden nach eigenen Angaben rund 25 000 Zuschauer in dem Haus in der Überseestadt erwartet. Für die neue Produktion kooperiert das GOP mit Irina German und Igor Protsenko vom Theater „Bingo“ in Kiew. Das Kreativ-Duo wirkte bereits bei „Move“ und „Lipstick“ mit.