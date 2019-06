Tamina Kreyenhop (Fanslau)

Am Rande Bremens, in den ländlichen Bezirken ist die politische Welt noch in alter bundesrepublikanischer Ordnung, zumindest wenn man auf die Ergebnisse der jüngsten Beiratswahlen schaut. Jeweils sieben Sitze gab es in Strom, Seehausen und im Blockland zu verteilen. Und SPD, CDU sowie FDP haben die Wahl unter sich ausgemacht, mit dem exakt gleichen Ergebnis wie vor vier Jahren. In Seehausen gab es vier Sitze für die Christdemokraten und drei für die Sozis. In Strom fünfmal CDU und zweimal SPD. Nur im Blockland kam neben CDU (vier Sitze) und SPD (zwei Sitze) auch die FDP mit einem Sitz zum Zug. Mit 18,8 Prozent haben die Freidemokraten hier bei den Beiratswahlen auch bremenweit das beste Ergebnis eingefahren. Allerdings ist die Zahl der Wähler in den drei Beiratsgebieten überschaubar. Im Blockland reichten beispielsweise 308 Abstimmende für die höchste Wahlbeteiligung von 87,25 Prozent. In Seehausen gingen 616 Wähler an die Urne, in Strom 267. Das bedeutet jeweils mehr als 70 Prozent Wahlbeteiligung.

Deutlich unübersichtlicher ist die Zusammensetzung der Beiräte in bevölkerungsreicheren Gebieten wie Gröpelingen, Woltmershausen, Neustadt, Vahr, Hemelingen, Blumenthal, Östliche Vorstadt und Vegesack. Hier teilen sich immer sieben Parteien oder Gruppierungen die jeweils 19 Sitze. Drei Faktoren sorgen für diese stärkere Aufsplittung des Wahlergebnis in den größeren Beiräten: In diesen Beiratsgebieten sind viel mehr Parteien angetreten. Es gibt keine Fünf-Prozent-Hürde. Und schließlich führt das seit dem Jahr 2003 für die Sitzzuteilung in Bremen verwendete Divisorverfahren mit Standardrundung des französichen Mathematikers Sainte-Laguë zu einer sehr proportionalen Sitzverteilung, bei der kleinere Parteien nicht benachteiligt werden.

Das Prinzip ist vergleichsweise simpel: Die Gesamtzahl der Stimmen wird durch die Zahl der zu vergebenden Sitze geteilt. Das Ergebnis ist der Divisor, durch den jetzt die Stimmenzahlen der Parteien geteilt werden. Das jeweils kaufmännisch gerundete Ergebnis entspricht der Zahl der gewonnenen Sitze. Die Methode wird auch in zahlreichen anderen Bundesländern und bei der Bundestagswahl angewendet.

Je nach Wahlergebnis kann das aber im Vergleich der einzelnen Beiräte zu Unterschiedlichkeiten führen. In Schwachhausen reichten der Satirepartei Die Partei 2,8 Prozent für einen Beiratssitz, in Vegesack verpasste sie trotz 3,0 Prozent den Sprung ins Ortsparlament. Und auch Stimmverluste wirken sich in den Beiratsgebieten unterschiedlich aus. In Blumenthal fiel die SPD von 35,7 Prozent im Jahr 2015 auf jetzt 29,9 Prozent und hat zwei ihrer sieben Sitze verloren. In Gröpelingen waren die relativen Verluste mit einem Minus von fast zehn Prozentpunkten noch größer. Die SPD fiel hier von 46 auf 36,3 Prozent, konnte aber sieben Sitze in dem 19-köpfigen Gremium behalten.

In absoluten Zahlen hat sie hier übrigens lediglich 32 Wählerstimmen verloren. Ihr niedrigeres Ergebnis resultiert ausschließlich aus der gestiegenen Wahlbeteiligung. Das gilt bei der Beiratswahl für die Sozialdemokraten auch in ganz Bremen. Prozentual stürzte sie regelrecht ab: von 31,6 auf 23,8 Prozent. Bei den Wählerstimmen in absoluten Zahlen zeigt das Minus 1952 Wählerstimmen, bei insgesamt 313 538 Stimmen gerade mal einen Verlust von etwas mehr als 0,6 Prozent – nur dass die CDU bremenweit mehr als 110 000 Stimmen zugelegt hat, die Grünen rund 80 000, die FDP mehr als 20 000, die Linke mehr als 40 000 und die AfD rund 14 000 Stimmen.

Gleichwohl konnten einzelne Kandidaten auch von der SPD signifikante Einzelerfolge verbuchen. In Huchting zum Beispiel Falko Bries der 3369 Stimmen bekam. Das entspricht 19,3 Prozent aller dort überhaupt für die SPD abgegebenen Stimmen. Tamina Kreyenhop (CDU) bekam in Oberneuland 4111 Stimmen, entsprechend 18,2 Prozent aller CDU-Stimmen. Zum Vergleich: Carsten Sieling als Bürgermeister bekam bei der Bürgerschaftswahl 20,8 Prozent aller SPD-Stimmen, Carsten Meyer-Heder 30,34 Prozent aller CDU-Stimmen. Unangefochtener Sieger in Sachen Persönlichkeitswahl ist allerdings Harje Kaemena, der im Blockland den Beiratssitz für die FDP gewann. Er bekam 159 der dort für die FDP insgesamt abgegeben 279 Stimmen. Das entspricht einem Anteil von 57 Prozent.