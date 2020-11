Eine Schweinehaxe, die aus Bremen importiert wurde, soll Schuld an einem neuen Corona-Fall in China sein (imago / Westend61)

China hat eine über Bremerhaven importierte Schweinshaxe als Auslöser für einen neuen Corona-Fall ausgemacht. Nach Berichten von staatlichen Medien soll sich in der ostchinesischen Stadt Tianjin ein Arbeiter in einem Kühlhaus infiziert haben. Demnach haben Tests Virus-Spuren an der Verpackung einer gefrorenen Schweinshaxe nachgewiesen, die über einen Hafen in Bremen nach China transportiert wurde und am 19. Oktober in Tianjin ankam. Von dort wurde sie in die Stadt Dezhou gebracht.

Virologe Andreas Dotzauer von der Universität Bremen erklärt, dass die Übertragung auf diesem Weg im Prinzip möglich sei und damit nicht auszuschließen. Doch zugleich bewertet er: „Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.“ Im Moment ließe sich der Fall genauer nicht klären, weil Fragen offen seien: etwa zum Transport, zur Kühlkette oder zur Viruslast. Es müsse untersucht werden, ob dasselbe Virus in Deutschland nachweisbar sei.

Unklar ist auch, wer die Ware lieferte. "Wir können ausschließen, dass die Schweinshaxe aus Bremen kommt", sagte Lukas Fuhrmann, Sprecher des Gesundheitsressorts, dem WESER-KURIER dazu. In Bremen gebe es keinen Schlachthof und keinen Zerlegungsbetrieb. Senatssprecher Christian Dohle zufolge gibt es hier auch kein Unternehmen, das Schweineteile verpackt und eine Exporterlaubnis nach China hat. Die Lieferung, in der die Haxe war, muss also in einem anderen Bundesland verpackt worden sein. Bremerhaven sei aber "ein wichtiges Drehkreuz für die Ausfuhr von Lebensmitteln tierischen Ursprungs", so Lukas Fuhrmann.

Die Bremische Hafen- und Logistikvertretung konnte zu den Umständen des Transports nichts sagen. "Uns ist nicht bekannt, wie dieser spezielle Transportverlauf geplant und umgesetzt wurde und welche Zwischenhäfen mit Kontrollmaßnahmen gegebenenfalls angelaufen wurden", teilte Präsidiumssprecher Christoph Bruns auf Anfrage mit. Den Hinweis auf den Hafen Bremen nannte er jedoch "irreführend und gefährlich". Denn in den Häfen gebe es keinen direkten Kontakt mit der Ware: "In den Häfen, egal ob Bremerhaven, Bremen, Hamburg oder andere deutsche oder europäische Seehäfen werden die Container lediglich umgeschlagen."

Tianjin in den „Kriegsmodus“ übergegangen

Der staatlichen Zeitung „Global Times“ zufolge wurden acht Menschen, mit denen der infizierte Arbeiter zuvor engen Kontakte hatte, vorsorglich unter Quarantäne gestellt. Tianjin sei zudem in den „Kriegsmodus“ übergegangen, womit in der Regel gemeint ist, dass strenge Kontrollen greifen. Der Regierung zufolge gibt es in China seit Monaten kaum noch neue Infektionen. Zwar gelten große Teile des Landes als „coronafrei“, allerdings kommt es immer wieder zu kleineren lokalen Ausbrüchen, die mit strengen Maßnahmen wie Lockdowns und Massentests bekämpft werden. China hat schon mehrfach gefrorene Lebensmittel oder deren Verpackungen, die aus dem Ausland importiert wurden, für Infektionen verantwortlich gemacht. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hält den aktuellen Fall für unwahrscheinlich. „Laut unserem zuständigen Ressortforschungsinstitut – dem Bundesinstitut für Risikobewertung – sind bislang nach wie vor keine Infektionen mit Sars-CoV-2 über den Verzehr von Fleischwaren oder Kontakt mit kontaminierten Fleischprodukten oder Oberflächen bekannt“, sagte ein Ministeriumssprecher.

Containerschiffe brauchen von Europa bis nach China in der Regel zwischen vier und sechs Wochen. Nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung ist davon auszugehen, dass das Coronavirus unter Gefrier-Bedingungen und in Dunkelheit für mehrere Wochen infektiös bleiben kann. Der aktuelle Fall sei schwer zu beurteilen, sagte Sprecher Jürgen Thier-Kundke und teilte die Ansicht des Bremer Virologen: Ein solcher Übertragungsweg erscheine eher als unwahrscheinlich, ganz auszuschließen sei er aber nicht. Es spielen etwa auch unhygienische Bedingungen bei der Verpackung und beim Handling der Ware eine Rolle. „Als wichtigster Übertragungsweg des Sars-CoV-2 wird generell die Übertragung über den Atmungstrakt mittels Tröpfchen oder Aerosolen in der Luft angesehen“, so Thier-Kundke. Belastbare Belege für eine Übertragung des Virus durch Kontakt zu kontaminierten Gegenständen oder über kontaminierte Oberflächen gebe es derzeit nicht.