Die große Bremer Delegation aus Wirtschaft und Politik ist am Sonnabend in Südafrika eingetroffen – aber nicht vollzählig: Unmittelbar vor Beginn haben sich die beiden CDU-Politiker Jörg Kastendiek und Thomas Röwekamp aus der Gruppe verabschiedet. Damit ist die Oppositionspartei offiziell nicht mehr vertreten. Denn der mitreisende CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder legt Wert auf die Feststellung, er sei nicht für die Partei, sondern als Unternehmer dabei. Noch bis zum kommenden Wochenende bereisen knapp 60 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft Südafrika und Namibia.

Vorgesehen sind unter anderem Besuche in Unternehmen und Begegnungen mit Politikern, um die Zusammenarbeit mit dem kleinsten deutschen Bundesland zu verstärken. Auch ein Wissenschaftsabkommen mit Namibia soll geschlossen werden. Die Reise startet in Kapstadt, ausgerichtet wird sie von der Bremer Handelskammer, deren Präses Harald Emigholz die Delegation leitet. Der rot-grüne Senat ist mit seinem Präsidenten Carsten Sieling, Finanzsenatorin Karoline Linnert, Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt und Wirtschafts-Staatsrat Ekkehart Siering vertreten.

Kastendiek und Röwekamp hatten sich vor der Delegation auf eigene Faust auf den Weg nach Südafrika machen wollen. Wegen eines Unwetters konnte sie die erste Etappe Bremen-Frankfurt nicht antreten und flogen stattdessen von Hannover nach Zürich, wo sie aber strandeten, weil ihr Gepäck verschollen war. "Sorry. Wir sind raus", schrieb Röwekamp am Freitagabend an die Delegationsteilnehmer. "Auf Empfehlung der Lufthansa fliegen Jörg Kastendiek und ich morgen zurück nach Bremen, weil unser Gepäck nicht vor Dienstag, wahrscheinlich später nachkommen wird." Der Delegation wünschte er eine "spannende und interessante Reise mit vielen guten Eindrücken".

Ironie am Rande: Während die beiden CDU-Politiker am Samstagmorgen wieder in Bremen eintrafen, wurde ihr zunächst verschollenes Gepäck doch noch in Zürich gefunden und auf die Reise nach Johannesburg geschickt, wie Röwekamp mitteilte. „Irre. Schade, dass wir nicht dabei sind“, schrieb er in einer SMS. Zwei weitere Mitreisende, die ebenfalls nach Zürich ausgewichen waren, ließen sich unterdessen nicht aufhalten und flogen nach Südafrika: Volker Schütte, der Honorarkonsul Südafrikas in Bremen, und der Bremerhavener Unternehmer Ulrich Seier.

Die geplante Teilnahme Röwekamps und Kastendieks ging nach Angaben der beiden auf die Handelskammer zurück, die neben Mitgliedern des Senats regelmäßig auch Vertreter der CDU-Bürgerschaftsfraktion einlade.