Carsten Meyer-Heder, Spitzenkandidat der CDU, freut sich über das gute Wahlergebnis seiner Partei. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Einerlei, was in den nächsten Wochen passieren wird, welche Verhandlungen fruchten, welche ergebnislos abgebrochen werden und wer ins Bürgermeisterbüro im Rathaus einziehen wird: In das Gedächtnis der Bremer CDU wird sich der 26. Mai 2019 einbrennen als ein Tag des Triumphs – des bisher größten in der Geschichte der Partei. Ein politischer Richtungswechsel wurde bis vor wenigen Monaten für so wahrscheinlich gehalten wie ein Strömungswechsel der Weser. Doch es ist passiert: Die Christdemokraten haben laut den Hochrechnungen mehr Wählerstimmen auf sich vereinen können als die Sozialdemokraten. Der Abstand ist offenbar gering, reicht jedoch für eine echte Sensation. Der Polit-Neuling und Quereinsteiger Carsten Meyer-Heder, ehrlicherweise zunächst als personeller Notnagel aus dem Hut gezaubert, hat ein beachtliches Ergebnis erzielt.

Nur ein einziges Mal kamen die Christ- den Sozialdemokraten in den vergangenen 73 Jahren überhaupt bedenklich nahe. 0,8 Prozentpunkte trennten die beiden Volksparteien 1995 (SPD: 33,4 Prozent, CDU: 32,6). Dem vorausgegangen war allerdings das sogenannte Ampel-Gehampel, ein Bündnis zwischen SPD, FDP und Grünen, das mit einem lauten Knall vorzeitig endete.

Das Ergebnis, das Meyer-Heder wiederholt als eigenen Maßstab ausgerufen hatte – rund 30 Prozent – wurde klar verfehlt. Bewahrheitet hat sich dagegen, was sich schon in Umfragen abzeichnete: Die größte Stärke der CDU ist die große Schwäche der SPD. Mit jeweils etwa einem Viertel der Stimmen können beide Volksparteien nicht wirklich zufrieden sein. Die SPD blickt auf goldene Jahre zurück, auf Wahlen mit absoluter Mehrheit. Auch Bremens Christdemokraten erzielten schon deutlich bessere Ergebnisse: Mit 37 Prozent erhielten sie 1999 ihr bislang bestes Resultat – nach vier Jahren Großer Koalition.

Eben das wird den Christdemokraten und ihrem Spitzenkandidaten noch zu schaffen machen, sollten sie tatsächlich regieren, mit wem auch immer. Die Erwartungen sind gewaltig, nicht zuletzt von der CDU und ihrem Kandidaten selbst provoziert. Mit Meyer-Heder ist ein so großes wie vages Versprechen verknüpft: Dass sich Großes tun wird in Bremen, dass da einer kommt, der die Ärmel hochkrempeln und es anders angehen wird, ganz praktisch, nicht so . . . politisch, sozusagen.

Es waren Sätze wie "Einfach machen kann alles einfach machen", mit denen Meyer-Heder für sich geworben hat. Er hat sich als personifizierte Wechselstimmung, als fleischgewordener Auf- und Umbruch vermarktet. Inhaltlich gibt es eine Reihe konkreter Vorschläge für die nächsten vier Jahre, sicher, aber Meyer-Heder hat mit relativ wenig relativ viel gewonnen. Es hauptsächlich anders und hoffentlich besser zu machen als die bisherige Regierung, diese Ankündigung und Verheißung schwebt über allem.

Dass das eben nicht einfach so zu machen ist, werden Meyer-Heder und die CDU selbst wissen, aus der Praxis in zwölf Jahren Großer Koalition, in der vor allem die Stimmung anders und besser war als in den Jahren zuvor. Selbst wenn eine CDU-Riege das Rathaus erobern, selbst wenn Christdemokraten die entsprechenden Ressort übernehmen sollten: Die bremischen Ergebnisse in Bildungsvergleichen werden sich nicht flugs verbessern, Arbeitsplätze werden nicht zügig geschaffen, die Schulen nicht über Nacht mit Wlan-Netzen und Tablets ausgestattet, der Sanierungsstau nicht innerhalb von vier Jahren aufgelöst werden können.

Schon andere Quereinsteiger und Macher vor Meyer-Heder traten mit Schwung und großen Plänen Regierungsämter an. Sie alle hatten gemein, dass sie sich nicht vorstellen konnten, wie himmelweit der Unterschied zwischen dem Management eines Unternehmens und dem Lenken einer öffentlichen Verwaltung sein kann. Willi Lemke, Ulrich Nußbaum und Josef Hattig beispielsweise – erfolgreich, angesehen und beliebt – hatten konkrete Vorstellungen, wie sie ihre Ressorts (Bildung, Finanzen und Wirtschaft) auf Vordermann bringen wollten. Innerhalb weniger Monate landeten sie mehr oder weniger unsanft in der Wirklichkeit ihrer Behörde. Aus dem Ganz-anders- wurde ein Etwas-anders-Machen.

Obendrein kann die CDU ihren Triumph alleine auskosten, aber nicht alleine regieren. Für Nur-Schwarz-Grün wird es kaum reichen. Die CDU wird bei ihren Anders- und Besser-Plänen allerhand Zugeständnisse machen müssen, vor allem gegenüber den Grünen, um sie überhaupt für sich gewinnen zu können. Anders wird die CDU nicht mehr aus ihrem Wahlsieg machen können als ein dickes schwarzes Kreuz im eigenen Kalender und deutlich mehr Sitze in der Bürgerschaft als zuvor.

Sollte es tatsächlich für einen Machtwechsel reichen, würde sich bald erweisen, ob die derzeitige Regierung ihre Arbeit wirklich so unzulänglich erledigt hat, wie es die CDU beschreibt, und wie groß der Spielraum eigentlich war. An manchen Umständen wie strukturellen Schwierigkeiten wird ein neues Kabinett nichts ändern, der neue Länderfinanzausgleich wird nicht alle bremenspezifischen Nachteile ausgleichen können. Schnell wird sich zeigen, ob der große Triumph zu einer großen Last wird und aus dem bemerkenswerten Wahlsieg nicht mehr als ein politisches Zwischenspiel.

Wir haben für Sie die Diskussion zur Bürgerschaftswahl 2019 unterhalb des Liveblogs gebündelt. Dort können Sie gerne kommentieren. Wir freuen uns über Ihren Beitrag unter www.weser-kurier.de/bremenwahl-liveblog