Sieht die Globalisierung als Chance, nicht als Bedrohung: Thomas Kriwat, Vorsitzender des Ostasiatischen Vereins (OAV). (Christina Kuhaupt)

Herr Kriwat, jedes Jahr am letzten Freitag im Februar feiert der Ostasiatische Verein (OAV) in der Oberen Rathaushalle sein Stiftungsfest zur Erinnerung an die Vereinsgründung im Januar 1901. Da treffen sich 368 Gäste in feinem Zwirn zum Curry-Essen. Haben Sie eigentlich mal Probleme, den Saal zu füllen?

Nein, bestimmt nicht. Die maximale Kapazität der Oberen Rathaushalle schöpfen wir voll aus. Das Stiftungsfest ist jedes Jahr das Highlight unseres Vereinslebens und eine Leuchtturm-Veranstaltung für Bremen. In der Riege der Traditionsveranstaltungen sind wir ganz vorne mit dabei. Erst die Schaffermahlzeit, dann die Eiswette und das Stiftungsfest, so sieht die Reihenfolge aus. Vielleicht kommen wir hier und da sogar ein bisschen zu kurz in der öffentlichen Wahrnehmung.

Zu Unrecht, wie Sie meinen?

Das Stiftungsfest ist zwar nicht so alt wie die Schaffermahlzeit oder die Eiswette. Aber doch ein fester Programmpunkt in der Abfolge der Traditionsveranstaltungen. Erst recht seit 1951, als das Stiftungsfest erstmals in der Oberen Rathaushalle stattfand. Jedes Jahr kommen zehn bis 20 asiatische Botschafter. Die reisen extra für diese Veranstaltung von Berlin nach Bremen. Natürlich nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil das Stiftungsfest etabliert ist in Deutschland. Diese Leute wissen, in Bremen gibt es ein sehr asienfreundliches Publikum.

Was historische Gründe hat: Als alte Handelsstadt unterhält Bremen bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts geschäftliche Verbindungen nach Asien, ab Mitte des 19. Jahrhunderts haben sich die Kontakte deutlich intensiviert, es entstanden erste Niederlassungen. Da erscheint die Gründung des OAV wie der nächste logische Schritt.

Zunächst waren es nur zehn angesehene Kaufleute, die viele Jahre in Asien gelebt und gearbeitet hatten. Von dort brachten sie die Idee des englischen Clublebens mit nach Bremen, es ging um das gesellige Zusammensein von Gleichgesinnten. Schon bei der Gründungsversammlung kam man überein, sich einmal monatlich zum Essen zu treffen…

… und da lag Curry sozusagen auf der Hand.

Ganz recht, Curry und Reis als das asiatische Nationalgericht. Noch heute trifft sich zweimal im Jahr eine gesellige Runde mit 70 Teilnehmern zum Curry-Essen. Hinzu kommt noch das jährliche Sukiyaki-Essen, das ist so eine Art japanischer Eintopf. Man isst zusammen, man unterhält sich, es gibt kleine Impulsvorträge. Damit setzen wir eine lange Tradition fort, bereits in den 1920er-Jahren ging es nicht nur ums Schwelgen in gemeinsamen Erinnerungen. Schon damals waren Regierungsbeamte, Künstler und Wissenschaftler zu Gast, viele von ihnen haben Vorträge gehalten.

Der OAV also als eine Art Ostasien-Lobby?

Ich würde den Begriff „Brücke“ bevorzugen. Der OAV hat sich schon immer als Brücke zwischen Bremen und Asien verstanden, auch als Brücke zwischen Wirtschaft und Kultur. Diesem Anliegen wollen wir gerecht werden, es im allgemeinen Bewusstsein verankern. Erklärtes Ziel ist die Förderung der Völkerverständigung, das Verständnis und die Freundschaft zu den Menschen in Asien.

Warum überhaupt der große Rahmen für das Stiftungsfest? Sich in der Oberen Rathaushalle zu treffen – allein die Örtlichkeit dokumentiert ja schon einen gesellschaftlichen Anspruch.

Diesen Anspruch gibt es ohne Zweifel. Das Stiftungsfest spielt als gesellschaftliches Ereignis überregional eine beachtliche Rolle, es hat ein enormes Renommee. Was auch daran ersichtlich ist, dass immer wieder prominente Ehrengäste nach Bremen kommen. Diesmal von deutscher Seite der frühere Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler und Truong Gia Binh als Chef des größten Telekommunikationsunternehmens von Vietnam.

Der Auftritt von Truong Gia Binh ist kein Zufall, Vietnam ist in diesem Jahr das Themenland beim Stiftungsfest. Auch Rösler hat vietnamesische Wurzeln.

Vietnam als Themenland haben wir mit Bedacht gewählt. Die Verbindungen zwischen Vietnam und Bremen sind gerade in den letzten Jahren sehr eng geworden. Denken Sie nur an die Delegationsreise von Wirtschaftssenator Günthner nach Vietnam. Erst im Januar ist in Vietnam ein Bremer Delegiertenbüro eröffnet worden, was leider wenig Beachtung gefunden hat.

Als führender Mitarbeiter eines chinesischen Mischkonzerns will Gastredner Philipp Rösler aber über China sprechen. Das können wir ja jetzt schon mal tun. China ist längst zur Supermacht aufgestiegen, manch einen erfüllt das mit Unbehagen. Ein chinesischer Militärstützpunkt in Dschibuti – das klingt noch ziemlich ungewohnt in unseren Ohren.

In meinen Augen folgt der rasante Aufstieg einer inneren Logik. Wo sich andere zurückziehen, entsteht ein Vakuum. Dieses Vakuum füllt nun eben China als neuer Global Player. Wobei klar ist: Als Wirtschaftsmacht braucht China stabile politische Verhältnisse, das Land hat kein Interesse an einer globalen Destabilisierung.

Also eine normale Wachablösung, wie sie es immer gegeben hat in der Weltgeschichte. Die Frage ist, wie darauf reagieren.

Es wäre jedenfalls völlig falsch, sich aus multilateralen Handelsabkommen zurückzuziehen. Eine aufstrebende Supermacht wie China lässt sich nur über multilaterale Abkommen und Spielregeln in die internationale Gemeinschaft einbinden. Sonst macht jeder, was er will und kann. Sicher ist: Die Chinesen haben eine Strategie. Wir als Europäer dürfen uns nicht beklagen, wenn wir keine haben. Da sind wir gefordert, eine eigene Strategie zu entwickeln. Aber nicht in Konkurrenz, sondern gemeinsam mit China.

Frei nach dem Motto: lieber teilhaben am globalen Geschäft als außen vor bleiben. Sie plädieren sozusagen dafür, den Wandel zu gestalten.

Wissen Sie, ich bin ein großer Freund der Globalisierung. Wenn man sich mal den Wohlstandsindex ansieht, wird man feststellen: Gerade Deutschland ist ein absoluter Gewinner der Globalisierung, es haben eigentlich alle davon partizipiert. Die Globalisierung muss nur eben geregelt ablaufen, dafür sind internationale Handelsabkommen von großer Bedeutung. Man darf nicht so sehr die Risiken sehen, sondern die Chancen und das Potenzial. Wo die Chinesen hingehen, sind wir Deutschen huckepack dabei. Denken Sie nur an den Siemens-Konzern, der sich stark bei chinesischen Großprojekten auf Sri Lanka engagiert.

Wobei die autoritäre Staatsform in China natürlich langfristige Strategien begünstigt.

In demokratischen Ländern denken Politiker in Legislaturperioden, in Zeitabschnitten von vier Jahren. Das ist bei den Chinesen natürlich anders, die denken in völlig anderen Zeiträumen. Chinesen haben großes Vertrauen in ihre Führung, angesichts des wirtschaftlichen Erfolgs in nur einer Generation gibt es auch keinen Grund, an der Führung zu zweifeln.

Wo sehen Sie Indien, neben China der zweite Staat der Erde mit über einer Milliarde Einwohnern?

Auch Indien wird seinen Weg gehen. Wenn auch langsamer und nicht so gradlinig wie China. Was ganz einfach daran liegt, dass Indien wesentlich demokratischer ist und gewaltige soziale Probleme hat. Aber es ist faszinierend mit anzusehen, wie Premier Narendra Modi den Staat umbaut und das mit großem Rückhalt in der Bevölkerung.

Die Fragen stellte Frank Hethey.

Zur Sache: Der Ostasiatische Verein (OAV) wurde am 17. Januar 1901 nach Vorbild englischer Clubs von neun Kaufleuten und einem Kapitän gegründet. Anders als beim gleichnamigen, bereits im März 1900 gegründeten Hamburger Gegenstück stand bei den Bremern nicht die politisch-wirtschaftliche Lobbyarbeit, sondern die Geselligkeit im Vordergrund. Von 1943 bis 1948 ruhten die Zusammenkünfte, in der Oberen Rathaushalle fanden sie erstmals 1951 anlässlich der 50-Jahr-Feier statt. Immer am letzten Freitag im Februar feiert der OAV sein Stiftungsfest – in diesem Jahr das 117. Stiftungsfest, das sich am Gründungsjahr, nicht an den tatsächlich ausgerichteten Festen orientiert. Der OAV unterhält das „Hilfswerk Ostasien“ und vergibt pro Jahr zwei Schülerstipendien für Gastaufenthalte in Asien.

Zur Person: Thomas Kriwat (51) ist Geschäftsführer und Hauptgesellschafter der Mercmarine Gruppe. 2017 übernahm der Honorarkonsul von Sri Lanka auch den Vorsitz des Ostasiatischen Vereins (OAV).