Für Wissenschaftler steht fest: Wer sich regelmäßig bewegt, kann die Belastungen besser aushalten. (Julian Stratenschulte /dpa)

Etwas von allen Seiten ergründen, Zusammenhänge und Wirkungen verstehen. Neues mit Altem verknüpfen. Theorien aufstellen, beweisen und widerlegen – alles das beschreibt Wissenschaft, wie sie in Bremen an Universitäten und Instituten gemacht wird. Zahlreiche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen forschen zum Corona-Virus und haben erste Ergebnisse.

Soziale Kontakte helfen: An der Universität am Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP) ziehen die Forscher Benjamin Schüz und Christopher Jones erste Bilanz. Mehrmals täglich für drei Wochen bekamen Teilnehmer auf ihrem Smartphone Fragen zu Gefühlen und Gedanken gestellt. „Nicht alle Menschen haben bis zum Ende mitgemacht. Es kann anstrengend sein, wenn man mehrmals am Tag zum eigenen Empfinden befragt wird“, sagt Jones. Er erläutert die Besonderheit der Studie: „Es geht darum, Menschen über einen längeren Zeitraum zu begleiten.“

Zu den Ergebnisse sagt er, viele Menschen könnten sich nach wenigen Tagen gut an neue Maßnahmen anpassen, wie beispielsweise an den „Wellenbrecher-Lockdown“. Trotzdem seien mehr Stress, Ängste und Unsicherheit als in normalen Zeiten sichtbar. Menschen, die eher besorgt um Familie, Freunde und Bekannte seien, neigten auch dazu, persönlichen Kontakt aufzunehmen. Und litten womöglich später unter einem schlechten Gewissen, wenn Vorsichtsmaßnahmen nicht eingehalten würden. Eine weitere Erkenntnis: Die sozialen Kontakte sind maßgeblich für das Wohlbefinden. „Wir sehen, dass positive soziale Kontakte sehr wichtig dafür sind, wie sich die Probanden fühlen. Die beruflichen Situationen spielen weniger eine Rolle.“ Der Nutzen sei bei digitalen wie auch persönlichen Kontakten und auch mit Abstand sichtbar.

Die Studie läuft weiter, Jones hofft bis nach Weihnachten. Teilnehmen können Menschen unter www.tiny.cc/StudieUniHB.

Studierende unter Druck: Studierende leiden unter der Pandemie – zu diesem Ergebnis kamen Forscher rund um Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie (BIPS). An der von der Universität Antwerpen initiierten weltweiten Studie nahmen 2153 Studierenden aus Bremen teil, erklärt Zeeb. Die finanzielle Lage der Studierenden habe sich während des Lockdowns verschlechtert: Vorher hätten nur 3,7 Prozent der Studierenden keine ausreichenden Mittel, diese Zahl sei auf 16,7 Prozent gestiegen. Mehr als die Hälfte der Studierenden sei erheblich gestresst durch die Änderung der Lehrmethoden und sorge sich, das Studienjahr nicht erfolgreich abzuschließen zu können.

Ebenso viele berichten von einem deutlich gestiegenen Arbeitspensum. Eine positive Nachricht: einen erhöhten Suchtmittelgebrauch konnten die Wissenschaftler nicht erheben. Aber es häuften sich die Anzeichen für eine Verschlechterung der psychischen Verfassung: „Wir haben auch gesehen, dass viele Studierende depressive Symptome angegeben haben. Das heißt nicht gleich eine klinische Depression, aber eben einzelne oder mehrere Symptome“, erklärt Zeeb.

Langfristige Auswirkungen: Im April hatte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) angekündigt zu untersuchen, wie sich eine Infektion mit dem Coronavirus langfristig auswirkt. Die Studie vom BIPS in Kooperation mit dem Gesundheitsamt sollte im Juli beginnen – gestartet ist sie bisher nicht. „Unsere Verlaufsstudie hat einen sehr schwierigen Start, weil sich erhebliche Datenschutzfragen stellten und die Engpässe im Gesundheitsamt vieles erschwerte“, erklärt Zeeb. Erst in den nächsten Tagen solle mit der Rekrutierung der Bremer Genesenen begonnen werden. Dazu zählen inzwischen über 6000 Bremer und damit „deutlich mehr als initial geplant“, sagt Zeeb.

Bewegung reduziert Belastung: An der Jacobs University Bremen (JUB) beschäftigt sich Sonia Lippke damit, wie stark das Coronavirus und die Präventionsmaßnahmen den Alltag der Menschen verändern. Ihre bisherigen Ergebnisse bestätigten Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität und Einsamkeit, berichtet Lippke. „Wer sich bewegt, fühlt sich wohler und auch besser mit anderen Menschen verbunden. Wer sich regelmäßig bewegt, kann auch andere Menschen – auf Abstand – treffen und dadurch die Belastungen besser aushalten.“ Nur rund zehn Prozent der Studienteilnehmer schienen angesichts des Virus gänzlich unbesorgt. Ein weiteres Ergebnis der Befragung zu Präventionsregeln: „Handhygiene scheint am Schwierigsten zu sein, Alltagsmaske tragen machen viele Menschen“, erklärt Lippke. Die Umfrage ist weiterhin erreichbar unter www.unipark.de/uc/Lippke/ce6c/.

Handlungsfähigkeit durch Datenspende-App: Im Frühjahr startete das Robert Koch-Institut (RKI) seine Datenspende-App: Nutzer können freiwillig Daten über ihren körperlichen Zustand an das Institut übertragen. Das soll helfen, die Ausbreitung des Virus besser zu erkennen und zu bekämpfen. Viele Nutzer fühlten sich durch die Teilnahme handlungsfähiger und ermächtigt, die Krise besser zu bewältigen, fand Monika Urban vom IPP an der Universität heraus. Sie erläutert: „Durch die Datenspende sehen sich die User als aktive Akteure.“

In einer zweiten Studie Urbans zu der Corona-Warn-App habe sich gezeigt, dass die App helfe, Unsicherheit im öffentlichen Raum zu verringern. Sie gebe Feedback über das Ansteckungsrisiko der letzten zwei Wochen. Die Teilnehmer der Studie wünschten sich vielfach eine Weiterentwicklung der App bezüglich Warnungen zu besonders riskanten Räumen oder allgemeinen Neuigkeiten zur Pandemie, erklärt Urban.

Bisher keine wirksamen Medikamente: Medikamente verhindern zwar keine Infektion, aber könnten den Verlauf der Covid-19-Erkrankung abmildern. Das Team rund um Professor Bernd Mühlbauer vom Institut für Pharmakologie des Klinikverbundes Gesundheit Nord (Geno) ist an einer internationalen Studie beteiligt und testet verschiedene Kandidaten. Inzwischen seien die meisten Studienarme aber bereits geschlossen, weil die vorgesehenen Medikamente schon in Vorstudien ausgeschlossen wurden, heißt es seitens der Geno. Untersucht wurden das ursprünglich für die Behandlung von Ebola entwickelte Medikament Remdesivir, das Malaria-Präparat Hydroxychloroquin und die HIV-Medikamente Lopinavir und Ritonavir. Bernd Mühlbauer sagt dazu: „Zurzeit bin ich wenig optimistisch, dass mit dieser Studie zeitnah ein wirklich gutes wirksames Medikament für schwere Erkrankungsphasen gefunden wird.“

Weitere Informationen

Neue Studien geplant

Neben bereits länger laufenden Studien gibt es in Bremen weitere Forschungsvorhaben: An der Universität geht es Fake-News zu COVID-19 an den Kragen. Am Leibniz-WissenschaftsCampus zur digitalen öffentlichen Gesundheitspflege (DiPH) arbeiten die Gesundheitswissenschaftler zusammen mit Forschern aus dem Bereich der Mensch-Computer-Interaktion. Es geht darum, wie Menschen dazu gebracht werden können, weniger falsche Informationen in sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook oder Instagram zu teilen.

Die Forscher gehen davon aus: Viele Falschinformationen werden nicht aus böser Absicht geteilt, erklärt Psychologe Christopher Jones. „Viele Menschen in sozialen Medien sind überfordert mit der Menge der Informationen und der Geschwindigkeit. Ihnen fällt es schwer, korrekte, nicht so ganz korrekte und falsche Informationen voneinander zu trennen.“ Welche technischen Lösungen Menschen dabei unterstützen, wollen die Wissenschaftler herausfinden. An der Jacobs University Bremen (JUB) wird an vier weiteren Studien gearbeitet. Das Team rund um den Biochemiker und Zellbiologen Sebastian Springer beschäftigt sich in Kooperation mit dem Hamburger Heinrich-Pette-Institut mit einer Immunantwort auf das Virus.

In einem anderen Vorhaben von Politikwissenschaftlern geht es den Einfluss der Pandemie auf das Wertesystem. Mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Investitions- und Handelsbeziehungen des deutschen Mittelstandes zu Schwellenländern befasst sich die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Tilo Halaszovich, Professor für Globale Märkte und Firmen. Ein weitere Gruppe untersucht die Rolle von öffentlich-privaten Partnerschaften bei der Pandemiebekämpfung.