Unter anderem am Hauptbahnhof gilt eine Maskenpflicht.

Mit den Corona-Auflagen hofft der Bremer Senat die Infektionszahlen in Bremen einzudämmen. Hier der aktuelle Stand in Bremen in ausgewählten Bereichen.

Wichtig: Die Regelungen erfolgen unter Auflagen wie Abstands- und Hygienebestimmungen. Zudem gilt weiterhin die bundesweite Maskenpflicht in Handel und Nahverkehr.

Öffentliche Veranstaltungen und Sperrstunde

In der Stadtgemeinde Bremen müssen wegen des hohen Corona-Inzidenzwertes alle Veranstaltungen, bei denen Alkohol ausgeschenkt wird, auf maximal 10 Teilnehmer beschränkt werden. Für Veranstaltungen - etwa Theater oder Lesungen - ohne Alkoholausschank liegt die Grenze bei 100 Teilnehmern. Großveranstaltungen wie der Freipark oder Messen wurden unterbrochen. Die Maßnahmen gelten solange, bis der Inzidenzwert stabil unter 50 liegt. Angesichts der hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen gibt es eine Sperrstunde für die Gastronomie und ein Alkoholverkaufsverbot von 23.00 Uhr bis 6.00 Uhr. In der gleichen Zeit gilt auch ein Alkoholverkaufsverbot in allen Verkaufsstellen wie Kiosken und Tankstellen. Bremerhaven ist wegen des niedrigen Inzidenzwertes davon nicht betroffen. Ob oder wie es Weihnachtsmärkte geben wird, ist noch unklar. Derzeit werden Konzepte mit Abstandsregeln und Hygienevorschriften erarbeitet.

Private Feiern

Die Stadt Bremen gilt als Corona-Risikogebiet. Dort dürfen zu privaten Treffen und Feiern höchstens zehn Menschen zusammenkommen. Der Senat empfiehlt dringend, dass nur Personen aus maximal zwei Haushalten an Feiern teilnehmen. Außerhalb der eigenen Wohnung dürfen sich maximal fünf Personen treffen, ausgenommen sind Zusammenkünfte von Personen aus zwei Haushalten. Bremerhaven ist wegen des niedrigen Inzidenzwertes davon nicht betroffen.

Maskenpflicht und Regeln an Schulen

Weil Bremen den kritischen Wert von 50 Infektionen auf

100 000 Einwohner in sieben Tagen bei weitem überschreitet, gibt es seit dem Ende der Herbstferien am Montag einige Verschärfungen: Die Maskenpflicht gilt in der Oberstufe und in Berufsschulen in allen Räumen, an der Mittelstufe nur außerhalb der Klassenräume. Die klassenübergreifenden Gruppen etwa für Pausen und Ganztagsbetreuung werden von 120 Schülerinnen und Schülern auf 60 Kinder verkleinert.

Innerdeutsche Reisen und Beherbergungsregelungen

In Bremen gibt es kein Einreiseverbot und keine Quarantänepflicht oder ein Beherbergungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten.

Demonstrationen

Versammlungen müssen angezeigt werden und können zum Infektionsschutz behördlich verboten, beschränkt oder mit Auflagen versehen werden.

Bußgeld bei Missachtung der Corona-Regeln

Wer in Geschäften oder in Bus und Bahnen ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro rechnen. Wer in einem Restaurant falsche Angaben zur Person macht, kann mit einem Bußgeld von 100 Euro bestraft werden, für Gastwirte gilt ein Bußgeld von 2500 Euro. Verstöße gegen die Quarantäne-Auflagen können mit Beträgen zwischen 400 und 4000 Euro geahndet werden.