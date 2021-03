Frank Imhoff (CDU) übernahm die Geschäfte als Präsident der Bremischen Bürgerschaft im dem Sommer 2019 von Antje Grotheer (SPD). (Frank Thomas Koch)

Befürchten Sie durch die „Maskenaffäre“ einen Imageschaden bei der Union?

Frank Imhoff: Es geht dabei nicht nur um einen möglichen Imageschaden einer Partei. Das Vertrauen in die Politik und die Demokratie im Allgemeinen leidet enorm. Gerade jetzt in dieser Krise dürfen wir das Vertrauen in die Politik nicht verspielen. Deshalb macht es mich wirklich wütend, wenn Abgeordnete zu ihrem eigenen finanziellen Vorteil das Vertrauen der Menschen aufs Spiel setzen. Wir sind gewählte Volksvertreter und haben den Auftrag zum Wohle unsere Bevölkerung zu entscheiden, nicht für unser eigenes Portemonnaie.

Ist die Offenlegung möglicher pandemiebedingter Geschäfte der Fraktionsmitglieder die richtige Entscheidung, um Vertrauensverlusten bei den Wählern vorzubeugen?

Ich finde es von Ralph Brinkhaus in diesem Fall den richtigen und notwendigen Schritt. Ein klares Bekenntnis ist nötig, um weiteren Vertrauensverlust abzuwenden. Gerade die Corona-Krise darf nicht im Verdacht stehen, dass Politiker sie ausnutzen. Die anderen Bundestags-Fraktionen sollten diesem Beispiel folgen.

Braucht es generell strengere Regeln für Nebentätigkeiten von Abgeordneten auf Bundes- und Länderebene?

Berufliche Nebentätigkeiten sind nicht grundsätzlich verwerflich. Als Halbtagsparlament in Bremen ist es ja sogar gewollt, dass die Abgeordneten die Möglichkeit haben, auch einem ganz normalen Job nachzugehen, um Herausforderungen und Bedürfnisse von Branchen, Arbeitnehmern oder -gebern selbst zu erfahren. Aus meiner Sicht muss es eine Selbstverständlichkeit sein, dass Abgeordnete mit dem Vertrauen der Wählerinnen und Wähler sorgsam umgehen und ihr Mandat nicht missbrauchen, um sich selbst zu bevorteilen. Dieses Selbstverständnis müssen sollten die Parteien gegenüber ihren Mandatsträgern auch klar kommunizieren. Die aktuellen Fälle und die neuen Vorwürfe gegen weitere Abgeordnete geben mir aber zu denken, ob das reicht. Darüber muss man offen diskutieren. Trotzdem ist es mir wichtig zu betonen: Die überwiegende Mehrheit von Abgeordneten lebt dieses Selbstverständnis auch und setzt sich mit viel Leidenschaft für die Belange der Bürgerinnen und Bürger ein. Und wir müssen dafür sorgen, dass schwarze Schafe wie jetzt im Bundestag diese engagierte Arbeit nicht überschatten.

Was halten Sie von Lobbyregistern?

Der Austausch von NGOs, Verbänden und Unternehmen ist für Abgeordnete essenziell. Dabei ist Vertraulichkeit wichtig, aber eben auch die Transparenz der Arbeit von Lobbyisten. Ich fände eine bundeseinheitliche Lösung sinnvoll. Daher ist es gut, dass die Große Koalition ein Lobbyregister auf den Weg gebracht hat. Bremen sollte prüfen, wie das hier umgesetzt werden kann. Ich fände es gut, wenn sich der Verfassungs- und Geschäftsordnungsausschuss der Bremischen Bürgerschaft mit dieser Frage beschäftigt.

Schwindendes Vertrauen in die Politik belegen Umfragen auch aufgrund der Corona-Politik. Wie kann man gegensteuern?

Eine gewisse Corona-Müdigkeit empfinden wir alle und sehnen uns Lockerungen herbei. Und auch wenn nicht alles ohne Fehler abläuft: Ich glaube, dass wir in Deutschland noch verhältnismäßig gut durch die Krise kommen. Andere Länder, auch in Europa, müssen wesentliche höhere Opferzahlen verschmerzen und haben auch nicht die Möglichkeit, betroffenen Unternehmen oder Selbstständigen wirtschaftlich so unter die Arme zu greifen wie Deutschland es tut. Aber sicherlich muss noch besser kommuniziert werden. In der Vergangenheit sind vielleicht Erwartungen geschürt worden, die nicht immer eingelöst werden konnten.

Das Gespräch führte Nina Willborn.

Zur Person

Frank Imhoff (52)

ist Juli 2019 ist Präsident der Bremischen Bürgerschaft. Dem Parlament gehört der Landwirt als Abgeordneter der CDU seit knapp 22 Jahren an.