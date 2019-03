Der dänische Designer Rolf Hay wird zu den Shootingstars der Szene gezählt. (Christina Kuhaupt)

Eleganz und Leichtigkeit darf er haben. Die Ergonomie muss stimmen, extrem bequem soll er sein. Wenn Rolf Hay über Stühle spricht, sprudeln die Informationen nur so aus ihm heraus. „Einen Stuhl zu gestalten, ist das Schwierigste“, sagt der dänische Gründer des Designlabels, das seinen Namen trägt. 2002 gründete er es gemeinsam mit seiner Frau Mette Hay. Das Ehepaar mischt aktuell mit seiner Marke nicht nur die dänische Möbelbranche auf: Experten zählen die Firma Hay zu den Shootingstars der Szene. Kaum eine Möbelfirma wachse so rasant, heißt es. Hay vertreibt Möbel und Wohnaccessoires weltweit in Einrichtungsgeschäften, Kaufhäusern, Museums- und Onlineshops.

In Bremen Auf den Häfen 7 hat Rolf Hay vor fünf Jahren seinen ersten Shop in Deutschland eröffnet. Jetzt besuchte der Däne seine Bremer Kollegen und überraschte sie mit einer kleinen Weltpremiere: ein Stuhl, der erst im Mai in Kopenhagen vorgestellt werden soll, aus der „About a chair“-Reihe. Von seinem Bremer Freund Horst Dierking, Geschäftsführer des Möbelgeschäfts Popo, und von dessen Team will er eine Einschätzung, ein erstes Urteil zu dem skandinavisch-schlichten Stil.

Empfangen wird der 50-jährige Designer in der Hansestadt mit einer Brötchentüte, passend zu seinem Namen von der Bäckerei Rolf. Hay trägt Dreitagebart und New-Balance-Schuhe. Hose und Jacke sind blau – Ton in Ton. Darunter ein helleres, blau-weißes Hemd. Smartphone und Portemonnaie legt er gleich zur Seite, das stört nur in den Taschen. Trotz leichten dänischen Akzents spricht Hay perfektes Deutsch. Mit einer Anekdote vom Rolling-Stones-Konzert beim Roskilde-Festival bringt er gleich alle zum Lachen. Ganz nebenbei erwähnt er, dass sein Unternehmen im vergangenen Jahr das Tuborg-Zelt im Media-Bereich des Festivals gestaltete, das zu den größten in Europa gehört.

Jahrelange Zusammenarbeit mit Dierking

Hay hat sich Bremen ausgesucht, weil er seit Jahren mit Dierking zusammenarbeitet. Dierking leitet den Popo-Laden mit seinem Sohn Lars. „Wir kennen uns bereits seit 1994“, sagt Hay, der damals in Deutschland, in Limburg an der Lahn, lebte und für verschiedene Firmen arbeitete. Als Vertreter war er dann auch bei Popo. Das Bremer Unternehmen gibt es seit 42 Jahren, seit 35 Jahren an dem Standort Auf den Häfen. „Wir haben uns auf Anhieb verstanden“, sagt Dierking, der immer noch den ersten Katalog von seinem dänischen Kollegen besitzt.

Hay sei dann immer wieder „gerne“ vorbei gekommen. „Es ist sehr leicht, in ein Geschäft zu gehen, in dem ein großes Interesse für Design vorhanden ist“, sagt Hay. Und: „In Hamburg oder Berlin gab es eben keinen Horst oder Lars." Wenn schon sein Familienname an der Hausfassade stehe, müsse auch eine Verbindung, eine Partnerschaft vorhanden sein. Ein weiterer Grund: „Ich mag die Menschen hier, ihre Art“, sagt Hay. Wie im dänischen Südjütland sagen die Bremer „Moin“. 2002 hat Rolf Hay mit seiner Frau und dem Geschäftspartner Troels Holch das Unternehmen in dem dänischen Städtchen Horsens gründetet. Dort ist immer noch der Hauptsitz, Hay wohnt und arbeitet aber in Kopenhagen.

„Wir haben damals ungefähr fünf Jahre gebraucht, bis wir unsere eigene DNA gefunden haben“, sagt Hay. Das Ziel mit seiner Marke sei es, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen, die die Menschen dann zu erschwinglichen Preisen kaufen können. Es sollen die „besten und verrücktesten“ Produkte entwickelt werden, die sich die Kunde aber leisten können. Es gebe viele Leute, die „Bock auf Design“ hätten, aber eben nicht nur auf das von Ikea oder den alten, oft teuren Klassikern. „Als Hay nach Bremen kam, kannte die Marke hier noch niemand“, sagt Lars Dierking. Sein Vater Horst habe schon immer skandinavische Marken aufgespürt. Andere hätten sich das nicht getraut, aber Horst Dierking habe auf sein Bauchgefühl gehört.

Das ist alles ein bisschen her. Mittlerweile ist das Unternehmen Hay global bekannt. Den Bremen-Besuch nutzt Hay dazu, sich mit seinen Geschäftspartnern abzustimmen, um über das große Ganze genauso wie über Details zu sprechen. Ohne Kollaborationen und Austausch drohe Stillstand, meint Hay. Um ein neues Möbelstück zu entwickeln, brauche es einen Bedarf, eine Lücke. „Es muss ein Teil oder Detail sein, was anders ist. Es muss ein Original sein“, sagt er. Das Design des neuen Stuhls, den er in dem Laden im Viertel präsentiert, ist noch ein streng gehütetes Geheimnis. Fotos davon dürfen keinesfalls vorab im Internet landen. Das wird im Mai die Firma selbst übernehmen und dann die News über soziale Netzwerke wie über das eigene Instagram-Profil mit mehr als 1,2 Millionen Followern verbreiten.