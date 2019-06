Tim Alberts ist 44 Jahre alt und Kriminaloberkommissar. (Christina Kuhaupt)

Die erste Leiche vergisst man nicht. Ich glaube, das geht allen Kollegen so. Nach der Schule bin ich zur Polizei gegangen. 18 Jahre alt war ich damals. In der Ausbildung haben wir gelernt, dass es zu Leichenfunden kommen wird. Das erzähle ich auch heute den Polizeischülern. Es gibt da kein Vielleicht. Man muss sich darauf einstellen, dass es passiert. Aber so richtig vorbereiten kann man auf diesen Moment niemanden.

Nach der theoretischen Ausbildung kam im zweiten Jahr das erste Praktikum auf einer Wache. Ich habe darauf hingefiebert und war ganz glücklich, endlich das Gelernte anzuwenden. Nicht mal eine Woche war ich dort, und dann war es so weit. Ich sollte mit erfahrenen Kollegen zu einer Leiche. Wer uns gerufen hatte und wie genau es zu dem Einsatz kam, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich aber noch gut, wie wir da angekommen sind.

Man gewöhnt sich nicht an Leichengeruch

Ich war aufgeregt. Und auch interessiert, was jetzt passiert. Einer meiner Kollegen ist an die Tür gegangen, hat durch den Briefkastenschlitz geguckt und ist gleich wieder zurückgezuckt. Er meinte dann, ich soll da mal hin. Aus diesem Briefkastenschlitz kam ein Geruch, der total neu war. Ein süßlicher, verdorbener Geruch. Aber kein angenehmer, sondern ein ekliger. Das ist bis heute so geblieben. Man gewöhnt sich nicht dran. Der stört mich immer noch.

Der Schlüsseldienst hatte die Tür aufgemacht, und wir sind in den Flur rein. Da wurde der Geruch extremer. Für die erste Leichenschau ist der ärztliche Beweissicherungsdienst zuständig. Der Tote wird angeguckt, untersucht. Als der Arzt reinkam, sagte der erstmal: „Oha!“ Da dachte ich, das scheint nicht so gewöhnlich zu sein hier. Als junger Polizist weißt du ja nicht, was normal ist und was nicht.

Im Wohnzimmer lag der tote Mensch. Schon längere Zeit. Es war Sommer, warm. Als ich ihn gesehen habe, dachte ich, meine Güte. Er sah so skurril und fremdartig aus. Da war nur noch wenig Menschliches.

Ich bin Realist. Man lernt relativ schnell, dass man nichts zu nah an sich rankommen lassen sollte. Ich spreche privat wenig über meine Arbeit. Wir erleben so viele krasse und auch absurde Sachen. Auf meiner alten Wache haben wir nach Feierabend zusammengesessen und den Dienst nachbereitet, gequatscht. Das war extrem wichtig. Heute wird das eher nicht mehr gemacht.

Dafür gibt es ein tolles Kriseninterventionsteam, das sich kümmert und den Polizeiseelsorger. Ich habe zum Glück noch nie seine Hilfe gebraucht, aber ich fahre alle paar Jahre zu einem Antistress-Seminar. Man ist weit weg von allem und lernt mit Stress umzugehen – wir wandern, machen Übungen zur Muskelentspannung.

Ein anderer Blickwinkel

Es gibt auch viele schöne Seiten an meiner Arbeit. Ich freue mich zum Beispiel sehr, wenn ich Spuren des Täters am Tatort finde. Heute arbeite ich nämlich bei der Spurensicherung. Wenn ich zu einem Tatort fahre, ist klar, dass da ein Verbrechen geschehen ist. Die Schutzpolizei war schon da und hat die erste Situation geklärt. Ich habe einen anderen Blickwinkel und versetze mich in die Rolle des Täters.

Wie ist er rein gekommen? Wie hat er sich in dem Raum bewegt? Natürlich geht es auch mal um Mord. Zum großen Teil bearbeite ich aber Betrugsdelikte. Oft sind ältere Menschen Opfer. Das ist leider nahezu Alltag. Man darf aber nicht glauben, die Älteren seien doof. Die Täter sind einfach extrem clever und machen den Leuten zum Beispiel ein richtig schlechtes Gewissen. Da könnten auch Jüngere drauf reinfallen.

Aufgezeichnet von Olga Gala.

Zur Person

Tim Alberts ist 44 Jahre alt und Kriminaloberkommissar. Nach seiner Ausbildung hat er viele Jahre lang bei der Schutzpolizei gearbeitet, ist Streife gefahren. Bevor er zur Spurensicherung wechselte, war er zehn Jahre lang Ermittler bei der Kriminalpolizei. Nebenbei unterrichtet er angehende Polizisten in Kriminaltechnik.