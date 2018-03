Familie Stange in einem Elefanten-Camp in der nordthailändischen Provinz Chiang Mai. Seitdem kriegt die einjährige Mathilda nicht genug von den Dickhäutern. (fr)

In Japan hat Mathilda das erste Mal ohne die Hilfe ihrer Eltern auf ihren eigenen kleinen Beinen gestanden. Das war im Oktober. Wenig später dann die ersten Schritte in Vietnam. Das momentane Leibgericht der Anderthalbjährigen? Reis pur. In den ersten Monaten ihres Lebens sieht Mathilda so viel von der Welt, wie andere Menschen in ihrem ganzen Leben – wenn überhaupt. 15 Länder in zehn Monaten bereist das kleine Mädchen mit ihren Eltern Lena und Alex Stange. Die beiden Bremer verwirklichen sich im Moment das, wovon viele nur träumen: Sie haben ihre Wohnung in Bremen verkauft und verbringen ihre Elternzeit lieber in der Ferne als Zuhause. Damit folgen sie einem bundesweiten Trend, denn immer mehr Familien nutzen heute die Elternzeit, um mit ihren Kindern auf ausgedehnte Reisen zu gehen.

Alles, was das Ehepaar besitzt, lagert momentan in einem Schiffscontainer in Brinkum. In diesen Tagen fahren sie mit einem Campervan durch Neuseeland – dem Reich der Kiwis und Hobbits. Bis im September vergangenen Jahres sah das Leben des Ehepaars noch ganz anders aus. Es war durchgetaktet. Beide haben nach der Schule direkt weitergearbeitet. Alex Stange hat eine Ausbildung gemacht, seine Frau hat ihr Studium an der Bremer Uni begonnen. "Es war schon immer unser Traum, die Welt zu entdecken. Es hat sich in der Elternzeit einfach perfekt angeboten, diesen endlich zu verwirklichen", sagt Lena Stange.

Die beiden 26-Jährigen hatten das Glück, schon früh eine eigene Wohnung zu besitzen. "Diese konnten wir gewinnbringend verkaufen, sodass wir die Weltreise damit finanzieren können", sagt Alex Stange. In die zehn Monate packt das Ehepaar soviel, wie nur geht. Die Flüge haben sie bereits im Vorfeld gebucht, sie geben der Familie einen groben Zeitplan. Im September vergangenen Jahres starteten sie in Südafrika, wo sie einen Monat lang mit dem Mietauto von Johannisburg im Norden bis Kapstadt im Süden gefahren sind. "In der Küstenstadt Mossel Bay sind wir unter anderem mit weißen Haien getaucht. Das war unvergesslich", sagt Lena Stange.

Anschließend ging es für die Bremer Familie weiter nach Asien. Im Oktober haben sie zwei Wochen Kultur in Japan getankt. Nach einem Stopp in Seoul reisten sie nach Vietnam, Kambodscha, Thailand, Australien und Bali. Bisher stecke Mathilda das fremde Klima und die unterschiedlichen Kulturen gut weg. "Sie ist sehr entspannt und liebt die Sonne, das Meer und den Strand. Bislang konnte sie eigentlich auch jeden Tag schwimmen und Sandburgen bauen. Natürlich sind Tage, an denen wir von A nach B kommen, für sie anstrengend. Wir probieren dann danach, den Tag ganz entspannt angehen zu lassen", erzählt Lena Stange von ihren Reiseerfahrungen mit Kleinkind. Auch ein spezieller Sonnenschutz sei wichtig, damit Mathilda sich nicht verbrennt.

Zwar hat die Familie in ihren Rucksäcken jede Menge Spielzeug dabei, doch "meistens beschäftigt sich Mathilda mit den Sachen oder Menschen, die sie vor Ort findet", sagt Vater Alex Stange. Es sei besonders schön zu sehen, dass Kinder auf der Welt überall zusammen spielen und es keine Vorurteile zwischen ihnen gibt. "So wird auf dem Spielplatz oder im Restaurant immer schnell ein neuer Spielpartner gefunden."

Einer dieser neuen Spielpartner ist besonders groß und kann mehr als 5000 Kilogramm auf die Waage bringen. Trotzdem ist das kleine Mädchen seit dem Besuch in einem Elefanten-Camp in der nordthailändischen Provinz Chiang Mai ganz verrückt nach Elefanten. Dort durfte sie die Dickhäuter gemeinsam mit ihren Eltern füttern und baden. "Seitdem erzählt sie eigentlich jeden Tag von ihren Freunden den ‘Türüs’", sagt Lena Stange.

Ihre Familien waren von den Plänen nicht ganz so begeistert wie das junge Ehepaar selbst. "Die waren natürlich nicht gerade glücklich darüber, dass wir so lange weg sind. Deshalb stand auch sofort fest, dass uns Omas und Opa sofort besuchen werden", sagt Lena Stange. So kam es, dass die 26-Jährigen bisher eigentlich alle acht Wochen zusammen mit Freunden oder Verwandten reisten. "In Kambodscha hat uns Alex' Mama besucht, und Weihnachten und Silvester haben wir mit meinen Eltern in Thailand gefeiert", sagt Lena Stange.

Ihre Eindrücke während der Reise hält Lena Stange in ihrem Tagebuch fest. Dort schreibt sie von Tauchgängen mit Mantarochen auf Bali, einem Marathon durch die legendären Tempelanlagen von Angkor Wat und weißen Sandstränden an der Westküste Australiens. Manchmal kommen darin aber auch Gedanken an die Heimat vor, sagt die 26-Jährige. Wenn sie und ihr Mann den Hodenberger Deich vermissen, wo sie für gewöhnlich ihre Lauf-und Rennradrunden gedreht haben oder sie ein wichtiges Ereignis zu Hause verpassen.

Lange wird die Auszeit jedoch nicht mehr dauern. Im April fliegt die Familie nach Südamerika. Dort stehen die Chile, Argentinien und Peru auf dem Zettel. Ihre letzte Station wird Kuba sein, bevor sie am 21. Juni die Heimreise nach Bremen antreten. "Ab Juni kehrt definitiv wieder Alltag ein. Der Gedanke daran stimmt uns schon ein wenig traurig. Bislang ging die Reise viel zu schnell vorbei", sagt Alex Stange.

Nach ihrer Reise wird seine Frau ihr Referendariat als Grundschullehrerin beginnen, er wird seinen Job bei der Sparkasse Bremen fortsetzen. Und auch Mathilda wird sich dann an ein "normales" Kinderleben gewöhnen müssen. Sie kommt im August in die Krippe. Bis dahin bleibt jedoch noch etwas Zeit, um so viele Abenteuer wie nur möglich zu erleben.