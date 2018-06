Mit einem Wasserschneidegerät wird die Bombe geöffnet, damit der Zünder entfernt und so sicher entschärft werden kann. Das Gerät wird aus der Ferne gesteuert. (Dustin Weiss)

Sie schläft. Schlummert tief in der Erde, der Sand nagt an ihrem Metall, die Feuchtigkeit macht ihr zu schaffen. Schon der Aufschlag hat ihren Mantel verbeult, ihren Zünder verbogen. Ihren ursprünglichen Zweck hat sie nicht erfüllt: Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist nicht explodiert, als sie auf dem Boden im Bremer Westen aufgeschlagen ist. Doch der Sprengstoff in ihrer Stahlhülle ist in tadel­losem Zustand, ihr Zünder ist immer noch gefährlich. 70 Jahre, nachdem sie produziert wurde, kann ihr massiger Körper immer noch Zerstörung, Tod und Chaos verursachen.

Das passiert aber nicht. Dafür sorgt Thomas Richter. Er und seine Kollegen kümmern sich darum, dass die Weltkriegsbomben, die in der Erde schlummern, nie wieder aufwachen. „Jeden Tag wird irgendwo in Bremen Munition gefunden“, sagt Richter, ein großer Mann mit breiten Schultern, die Haare trägt er kurz. Der 37-Jährige ist einer von zwei Sprengmeistern der Polizei Bremen. Seit seinem Stellenantritt im Januar 2018 hat er schon drei Bomben auf dem Löwenhof-Gelände in der Überseestadt entschärft. Zwei britische Modelle, ein US-amerikanisches.

Thomas Richter ist seit Januar 2018 Sprengmeister der Polizei Bremen. (Dustin Weiss)

Die Letzte, eine 500 Kilogramm schwere amerikanische Bombe, wahrscheinlich 1944 über Bremen abgeworfen, entdecken Bauarbeiter am 13. Februar 2018. In so einem Fall wird Richter gerufen.

Stets der gleiche Ablauf

Der Ablauf bei einem solchen Fund ist stets gleich: Zunächst werden Bombe und Zünder identifiziert, dann müssen die Anwohner evakuiert und alle wichtigen Stellen benachrichtigt werden. Erst danach geht es an die Entschärfung. Keine leichte Aufgabe. Denn die Bombe ist durch den Aufschlag stark beschädigt, der Zünder kaum noch erkennbar. Deswegen muss sie mit einem Wasserschneider geöffnet werden, um zu prüfen, ob der Zünder noch scharf ist. Den Wasserschneider, der den Funkenflug beim Schneiden vermeiden soll, betreiben Spezialisten der Polizei Niedersachsen aus mehreren Hundert Metern Entfernung, jede Bewegung verfolgen sie mit einer Kamera am Kopf des Gerätes. Als der Schnitt fertig ist, schaut Richter durch die Kamera: „Die Buchse ist leer.“ Entwarnung.

Der Zünder sitzt am Kopf der Bombe. Durch den Schnitt kann er von Sprengmeister Richter entfernt werden. (Dustin Weiss)

Es ist nicht immer so einfach. Auch nach Jahrzehnten kann ein Zünder eine Kettenreaktion auslösen, die den Sprengstoff im Inneren der Bombe explodieren lässt. Wer den Zünder nicht richtig identifiziert, spielt mit seinem Leben. „Unser Fachwissen ist die Lebensversicherung“, erklärt Richter im Besprechungsraum des Kampfmittelräumdienstes in der Polizeidienststelle am Niedersachsendamm. Er sitzt vor einem Bücherschrank aus dunklem Holz, darin reihen sich Enzyklopädien über die beiden Weltkriege und die Bombenangriffe der Alliierten aneinander. In einer Glasvitrine sind kleine Metallobjekte aufgestellt: Zünder in allen Größen und Formen, in der Mitte durchgeschnitten und gereinigt, damit ihr Mechanismus deutlich zu sehen ist.

Aufbau und Funktion der Zünder

Richter öffnet die Vitrinentür und greift nach dem Zünder der Bombe vom Löwenhof, zehn Zentimeter groß, die graue Stahlhülle umschließt den matt-goldenen Schlagbolzen aus Messing. Ein Standardmodell, sagt er. Die Gängigsten habe er im Kopf. „Aber es gibt Tausende Zünder.“ Im Zweifelsfall werde sich mit anderen Kollegen ausgetauscht oder in einer Datenbank nach der Munition recherchiert. „Das Wissen über den Aufbau und die Funktion der Zünder ist das Wichtigste an unserem Job.“

Ein Kran hebt den 500 Kilogramm schweren Sprengkörper an, damit er abtransportiert werden kann. (Dustin Weiss)

Denn so manches Modell birgt ungeahnte Gefahren. Richter holt einen weiteren Zylinder aus dem Schrank, der dem vom Löwenhof ähnelt. Doch dieses Modell ist tückischer. Ein Langzeitzünder, der bewusst nicht direkt beim Aufprall auslöst. Dafür ist darin eine Glasampulle eingesetzt, die beim Aufprall zerspringt. Ihr Inhalt, eine ätzende Flüssigkeit, frisst sich durch eine Zelluloidscheibe, die einen Schlagbolzen umschließt. Ist das Zelluloid aufgelöst, reißt der Bolzen aus der Halterung. Die Bombe detoniert.

Doch meist, sagt Richter, habe er mit den Standardzündern zutun. Trotzdem sei jede Entschärfung anders: Der Sprengstoff verändere sich über die Jahre, der Zustand jeder Bombe sei unterschiedlich, jeder Fundort eine neue Herausforderung. Deshalb sei Genauigkeit wichtig: „Über Entschärfungen hat sich bei der Konstruktion der Bombe schließlich keiner Gedanken gemacht.“ Der Kampfmittelräumdienst hat schon viele Gelände in Bremen vorsorglich untersucht, Quadratmeter für Quadratmeter soll so die ganze Stadt gesichert werden. „Wir sind wie Indiana Jones: viel Recherche, geschichtliche Fakten und aufwendige Sucharbeiten. Nur finden wir keine Schätze, sondern Munition“, erklärt Richter. „Aber die letzte Bombe werden wir wohl nie finden.“ Dafür seien es zu viele, die noch unbemerkt in der Erde schlummern.