Beim Stichwort Familie denken viele Menschen vor allem an Eltern und ihre Kinder. Geschichtlich betrachtet ist diese Vorstellung noch vergleichsweise jung. (Frank Leonhardt)

Das Wort Familie geht auf den lateinischen Begriff familia zurück. Noch im Mittelalter bezeichnete dieser Begriff nicht etwa die Gemeinschaft der Blutsverwandten, sondern schloss zum Beispiel im Falle adliger Grundherrn auch die von ihnen abhängigen Bauern und Handwerker mit ein. Man lebte und arbeitete gewöhnlich zusammen, im Hause des städtischen Handwerksmeisters ebenso wie in dem des Kaufmanns.

Erst allmählich begann sich die heute vertraute Kleinfamilie, die lediglich aus den Eltern und ihren Kindern besteht, aus solchen Gemeinschaften herauszulösen – ein Vorgang, der seinen Ausdruck auch darin fand, dass das Wort Familie im 18. Jahrhundert zum festen Bestandteil der Umgangssprache wurde. Dass sich auch in den vergangenen Jahrzehnten einiges verändert hat, lässt sich unter anderem am folgenden Hinweis des in Rostock ansässigen Max-Planck-Instituts für demografische Forschung ablesen: "Bis in die 1960er-Jahre herrschte in fast ganz Europa das 'goldene Zeitalter der Ehe': Wer eine Familie gründen wollte, ging vorher selbstverständlich zum Standesamt." Inzwischen ist dies keine Selbstverständlichkeit mehr. Verändert hat sich aber auch im Miteinander von Eltern und Kindern einiges, wie in jüngster Zeit veröffentlichte Studien zeigen.

Wirtschaftliche Ansprüche

Wie eng das Familienleben mit den wirtschaftlichen Verhältnissen verknüpft ist und wie stark der Wandel dieser Verhältnisse das Familienleben beeinflusst, haben in den vergangenen Jahren unter anderem Aussagen der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände gezeigt. Noch zu Beginn dieses Jahrhunderts betonte die Bundesvereinigung auf ihrer Internetseite, dass Familien mit Kindern die "Garanten für den Erhalt des Wohlstands" und die "effizienteste aller Solidargemeinschaften" seien und bei der "Charakterbildung sowie Werte- und Tugenderziehung" eine entscheidende Rolle spielten. Ganz andere Akzente setzte sie dann in einem 2007 veröffentlichten Beitrag. Nun hieß es, dass der Ausbau der Kinderbetreuung das vorrangige Ziel sein müsse. Den Unternehmen drohe auf Dauer ein Fachkräftemangel, und deshalb müsse "das Beschäftigungspotenzial von Frauen noch stärker genutzt werden". Mittlerweile gehört zu den Selbstverständlichkeiten, dass Frauen sich nicht auf die Arbeit im Haushalt beschränken, sondern einer Erwerbsarbeit nachgehen, und dass Männer bei der Betreuung von Kindern eine größere Rolle spielen als früher. Was aber bedeutet das für das Familienleben?

Antwort auf diese Frage gibt unter anderem eine kürzlich veröffentlichte Studie des Deutschen Jugendinstituts. Die beiden Wissenschaftlerinnen Sabine Walper und Shih-cheng Lien haben Tagebuchprotokolle von 665 Paarhaushalten mit mindestens einem Kind im Alter von unter zehn Jahren ausgewertet und dabei festgestellt, dass sich in den vergangenen Jahren andere Ansprüche an das Familienleben und die Partnerschaft entwickelt haben. Dass sich Männer inzwischen stärker in der Kinderbetreuung engagierten, habe nicht dazu geführt, dass Frauen ihre Zeit für ganz andere Zwecke nutzten. Im Gegenteil: Auch sie wendeten mehr Zeit für die Kinderbetreuung auf. Es gebe einen Trend zur Intensivierung der Elternschaft. Obwohl die Kinderzahl kleiner sei als zu früheren Zeiten und die Kinder zudem mehr Zeit in Kindergärten und Schulen verbrächten, widmeten Mütter und Väter der Kinderbetreuung heute im Durchschnitt mehr Zeit, als dies früher der Fall gewesen sei. Heutige Eltern hätten offensichtlich das Bedürfnis, den Familienalltag gemeinsam zu gestalten. Wichtig, so erklärt das Deutsche Jugendinstitut, seien daher nicht nur Betreuungsangebote, sondern auch Möglichkeiten, das Arbeitsleben so zu gestalten, dass genügend Zeit für die Familie bleibe.

Einer früheren Veröffentlichung des Deutschen Jugendinstituts zufolge wenden Eltern im Durchschnitt täglich gut zwei Stunden für mit Kindern verbundene Tätigkeiten wie Spielen, Gespräche und Vorlesen auf. Dass auch gemeinsame Mahlzeiten für das familiäre Miteinander wichtig sind, hat unter anderem eine vor wenigen Monaten vorgestellte Studie von Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin und der Universität Mannheim gezeigt. Danach ist es für die Ernährung von Kindern von Vorteil, wenn sie oft gemeinsam mit ihren Eltern und anderen Familienmitgliedern essen. Nach den Erkenntnissen der Forschergruppe um die Psychologin Mattea Dallacker gibt es einen Zusammenhang zwischen häufigen Familienmahlzeiten und einem geringeren Bo­dy-Mass-In­dex (BMI) sowie einer gesünderen Ernährung von Kindern. Dies gelte für alle Altersgruppen und lasse sich nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern beobachten.

Das Ergebnis der Forscher beruht auf der Auswertung von 57 Studien mit mehr als 200.000 Teilnehmern aus aller Welt. Nach ihren Angaben ist es für den positiven Effekt von gemeinsamen Mahlzeiten unerheblich, ob es sich um das Frühstück, das Mittag- oder das Abendessen handelt und ob nur ein Elternteil oder die ganze Familie mit am Tisch sitzt. Mattea Dallacker fasste die Erkenntnisse so zusammen: „Die Kindheit bietet ein einzigartiges Zeitfenster, um schädlichen Gesundheits- und Essgewohnheiten entgegenzuwirken. Eltern haben einen maßgeblichen Einfluss darauf, was, wie und wie viel Kinder essen. Familienmahlzeiten bieten eine vielfältige Lernumgebung, um eine gesunde Ernährungsweise bei Kindern zu fördern.“ Dass solche Mahlzeiten auch aus anderen Gründen nützlich sein können, hat neben anderen Experten Ulric Ritzer-Sachs von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung deutlich gemacht. Ohne Gelegenheiten wie diese mangelt es nach seinen Worten an Raum für Erzählungen und Diskussionen.

Ungünstige Arbeitszeiten

Welche Probleme auftreten können, wenn das Arbeitsleben Eltern nicht genügend Freiraum lässt, um sich um ihren Nachwuchs zu kümmern, zeigt eine Studie, die Till Kaiser und Jianghong Li vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und Matthias Pollmann-Schult von der Universität Magdeburg Ende vergangenen Jahres im Fachjournal "Community, Work and Family" veröffentlicht haben. Danach wirkt es sich ungünstig auf das Verhalten und die emotionale Stabilität von Kindern aus, wenn ihre Eltern abends oder nachts arbeiten. Für ihre Studie hatten die Forscher Daten zu 838 Kindern im Alter von sieben bis zehn Jahren ausgewertet. Nach ihren Erkenntnissen neigen Eltern, die zu familienunfreundlichen Zeiten arbeiten, eher zu Strenge und dazu, mit ihren Kindern zu schimpfen oder diese anzuschreien. Die Wissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang von einem negativen Kommunikationsverhalten. Der Erziehungsstil der Eltern hat nach ihren Angaben einen entscheidenden Einfluss auf das Wohlbefinden von Kindern.

Kinder zeigen auffälliges Verhalten

Die für die Studie genutzten Daten stammen aus Befragungen, bei denen Mütter und Väter Auskunft über die Entwicklung ihrer Kinder und ihre Erziehungsstile gaben. Von den befragten Vätern arbeiteten 23 Prozent regelmäßig nachts und 40 Prozent abends. Die entsprechenden Werte bei den Müttern betrugen elf und 28 Prozent. Um etwas über den Zusammenhang mit dem Wohlbefinden der Kinder zu erfahren, betrachteten die Wissenschaftler vier Problembereiche: Hyperaktivität, emotionale Schwierigkeiten, auffälliges Verhalten und Schwierigkeiten mit Gleichaltrigen. Bei allen genannten Bereichen stellten sie fest, dass die Wahrscheinlichkeit von Problemen stieg, wenn die Eltern zu ungünstigen Zeiten arbeiteten. Am deutlichsten war der Zusammenhang nach ihren Angaben beim Verhalten. Dies, so heißt es, sei insofern bedeutsam, als Verhaltensstörungen im jungen Alter zum Beispiel mit einem höheren Risiko einhergingen, später Probleme mit Drogen zu bekommen oder straffällig zu werden. Zu den Ergebnissen der Studie gehört auch, dass die Arbeit eines Elternteils in den Abend- oder Nachtstunden beim anderen Elternteil ebenfalls Spuren hinterlässt. Auch dessen Erziehungsstil verändert sich.

In Verbindung mit Erziehungsstilen verwenden Fachleute unter anderem Begriffe wie vernachlässigend, antiautoritär, autoritär und autoritativ. Vernachlässigend bedeutet, dass sich Eltern kaum um ihre Kinder kümmern und sich eher zurückweisend verhalten. Autoritär erziehende Eltern erwarten, dass ihr Nachwuchs Regeln befolgt. Die Kinder sollen nicht überzeugt werden, sondern gehorsam sein. Sind sie es nicht, werden sie bestraft. Zu den Nachteilen dieses Erziehungsstils gehört Expertenangaben zufolge, dass den Kindern zu wenig Raum für Kreativität und Spontaneität bleibt. Oft führt diese Art der Erziehung zu einem schwach ausgeprägten Selbstwertgefühl. Von einer autoritativen Erziehung sprechen Fachleute, wenn zwar Regeln vorgegeben und Kontrolle ausgeübt, aber auch die Interessen des Kindes berücksichtigt werden. Anders ausgedrückt: Die Eltern gehen zwar liebevoll mit ihrem Nachwuchs um, treten aber zugleich als Autorität auf, die Grenzen setzt.

Eine Forschergruppe um Carolin Donath vom Universitätsklinikum Erlangen konnte in einer 2014 im Fachjournal „BMC Pediatrics“ veröffentlichten Studie zeigen, dass Jugendliche, die in ihrer Kindheit vernachlässigt worden waren, ein erhöhtes Suizidrisiko aufwiesen. Dem autoritativen Erziehungsstil bescheinigten die Wissenschaftler in dieser Hinsicht eine schützende Wirkung. Kinder, die von ihren Eltern sehr liebevoll, aber auch mit starker Kontrolle und Regeln erzogen würden, hätten später als Jugendliche ein deutlich geringeres Risiko, sich selbst umzubringen. Für die Studie hatte die Forschergruppe Daten zu mehr als 44.000 Jugendlichen ausgewertet.

Miteinander spielt weiter große Rolle

So wie sich die Erziehungsstile im Laufe der Jahrhunderte verändert haben, so haben sich die Bedingungen gewandelt, unter denen Mütter und Väter ihren Nachwuchs großziehen. In den von der Landwirtschaft geprägten Gesellschaften vor der Industriellen Revolution, die vor gut zwei Jahrhunderten begann, geschah dies häufig in Haushalten mit drei oder mehr Generationen. Heute sind Kleinfamilien, also Haushalte mit zwei Generationen, die Regel. Gleich geblieben ist über große Zeiträume hinweg die Bedeutung, die Menschen der Familie beimessen. Gut 56 Millionen deutschsprachige Menschen im Alter ab 14 Jahren bezeichneten es hierzulande im vergangenen Jahr als besonders wichtig, sich für die Familie einzusetzen.