Feiern und faulenzen

Feiern mit den Lieben, ein bisschen Entspannung suchen in der Zeit zwischen den Feiertagen: Auch die Bremer Politik war in den vergangenen beiden Wochen in der Weihnachtspause. Nicht alle blieben in Bremen: Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) zum Beispiel grüßte aus dem Schnee-Urlaub. Andere, wie der CDU-Abgeordnete Claas Rohmeyer, nutzten die freien Tage zum Sortieren ihrer Best-Of-Selfies – sehr schön übrigens die karnevalesk angehauchten zusammen mit SPD-Kollege Mustafa Güngör – und wieder andere hielten sich an Althergebrachtes. Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) etwa grübelte, ob das Wäsche-Verbot in den sogenannten Rauhnächten auch fürs Bügeln gelte. Wobei sich da dann die Frage stellt, was man mangels frischer Wäsche glatt ziehen wollte ...

Start mit Urkunde

Aber die Feiertage sind vorbei, es geht wieder ans Arbeiten. Und die Terminkalender der Herren und Damen Senatoren sind auch schon ganz gut gefüllt in den kommenden Tagen, Stichwort: Neujahrsempfänge. Senatorin Maike Schaefer begrüßt am Dreikönigstag außerdem Gabriele Nießen, um der künftigen Staatsrätin fürs Bauen schon mal ihre Ernennungsurkunde auszuhändigen. Vorzeitig, denn die derzeitige Ludwigsburger Bürgermeisterin steigt offiziell erst am 1. Februar ein – und vielleicht auch nach dem Motto „sicher ist sicher“... Die Besetzung des Spitzenpostens, es war der letzte noch offene innerhalb der Ressorts gewesen, hatte lange auf sich warten lassen.

Anfänger-Seminar

Wieder im Arbeitsmodus ist auch die FDP. Und die Bremer Liberalen wollen 2020 inhaltlich noch viel stärker werden – so könnte man zumindest einen ihrer kommenden Programmpunkte verstehen. Dabei haben die Chefs offenbar Mängel in der politischen Grundausbildung ihrer Parteimitglieder ausgemacht, weshalb nun das Seminar „Wie schreibe ich einen Antrag“ mit dem Abgeordneten Claas Bansemer angeboten wird. Nein, Heiratsangebote für Lencke neuerdings wieder Wischhusen oder neue Werbungsversuche in Richtung CDU und Grüne für den nächsten Jamaika-Versuch sind nicht gemeint, es geht tatsächlich um die harte Schule des Erarbeitens von Anträgen für Landesparteitage – gerne übrigens mit „eigenen Ideen“, schreiben die Liberalen. Eigene Ideen? Na so was.