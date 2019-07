Wilhelm Lohmann

Eine Hauptfigur des Baulandskandals war der Grundstücksmakler Wilhelm Lohmann, Spitzname „Millionen-Willi“. Durch seinen Eintritt in die SPD 1959 öffneten sich ihm die Türen zur Macht, mit seinem Duzfreund Richard Boljahn und anderen Spitzengenossen traf er sich in der Kellerbar seiner Villa an der Schwachhauser Heerstraße 222, dem „Club 222“. Seine exzellenten Kontakte machten ihn zum „Chefmakler“ bei den Grundstücksdeals für die geplante Hollerstadt. Rechtlich konnte er nicht belangt werden, 1973 rutschte er mit einem Luxushotel in Bad Harzburg in die Pleite. Lohmann starb 68-jährig im Februar 1987 an Herzversagen bei einem Theaterbesuch in Hamburg.

Richard Boljan

Ohne Richard Boljahn ging in Bremen lange Zeit nichts: Der langjährige SPD-Fraktionschef (1950 bis 1968) und Bremer DGB-Vorsitzende (1953 bis 1971) gilt als Vater der Neuen Vahr und der Stadthalle. Nebenbei bekleidete Boljahn etliche Aufsichtsratsposten in Wohnungsbaugesellschaften wie der gewerkschaftseigenen Neuen Heimat, seine Ämterfülle trug ihm den Spottnamen „König Richard“ ein. Seine Verstrickung in den Baulandskandal als enger Freund des Grundstücksmaklers Wilhelm Lohmann läutete das Ende seiner Parteikarriere ein. Der gebürtige Bremer starb im Oktober 1992 im Alter von 79 Jahren, in der Neuen Vahr wurde die Richard-Boljahn-Allee nach ihm benannt.

Wilhelm Blase

Als Sozialdemokrat musste Wilhelm Blase unter den Nationalsozi­alisten in einer Strafdivision Kriegsdienst leisten. Später machte er Karriere in der Bremer SPD und übernahm 1963 das Bauressort. Als Senator widmete er sich vor allem dem Straßenbau. 1969 trat er aufgrund seiner Verwicklung in den Baulandskandal zurück, gehörte aber bis 1971 noch der Bürgerschaft an. 1974/75 unterstützte er Proteste von Eigenheimbesitzern gegen intransparente Heizkostenrechnungen der „Neuen Heimat“, 1977 übernahm er den Vorsitz in einer SPD-Arbeitsgruppe zur Abgeordnetenbesoldung. Bis zu seinem Tod hielt Blase der SPD als Berater die Treue. Mit 84 Jahren verstarb Blase im September 1994.

Hans-Ludwig-Kulenkampff

Hans-Ludwig Kulenkampff war Rechtsanwalt und CDU-Abgeordneter in der Bürgerschaft. 1969 wurde publik, dass er Willi Lohmann als Politiker beraten hatte, diese Dienste aber als Rechtsanwalt mit hohen Honoraren in Rechnung gestellt hatte. Als Reaktion legte er seine politischen Ämter nieder, arbeitete aber weiterhin als Anwalt. Unter anderem verteidigte er 1970 den CDU-Landeschef Ernst Müller-Hermann gegen den Vorwurf, während des Krieges mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet zu haben. Als Sprecher des Beirats Schwachhausen trat Kulenkampff in den 1970er-Jahren auch politisch noch einmal in Erscheinung. 1984 starb Kulenkampff im Alter von 72 Jahren.