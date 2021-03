Weltweit wirkt sich das Coronavirus aus – um es einzudämmen, wird auf dieser Ampel in Antofagasta (Chile) ans Maskentragen erinnert. (Camilo Alfaro/dpa)

Andreas Dotzauer: Davon muss man ausgehen. In den vergangenen Jahrzehnten ist es zu einigen Ausbrüchen gekommen, die sich glücklicherweise nicht zu einer Pandemie ausgewachsen haben. Das Potenzial hatten aber alle diese Ausbrüche. Und auch in Zukunft wird es wieder zu solchen Ausbrüchen kommen.

2015/16 war das die Zikavirus-Epidemie in Lateinamerika, 2014/15 der Ebola-Ausbruch in Westafrika, zwischendurch immer wieder die Influenza. Wenn man weiter zurückgeht: 2012 hat ein Mers-Ausbruch mehrere Länder im Nahen Osten betroffen, 2002 gab es die erste Sars-Pandemie – an diesem Virus starben damals weltweit etwa 8000 Menschen. Sars und Mers gehören zu den Coronaviren. Dann gab es immer wieder Hantaviren-Ausbrüche. 2001 begann die BSE-Krise in Deutschland, in England 1988; auch Menschen sind an der Krankheit, die vor allem Rinder betroffen hat, gestorben. 1999 tauchte erstmals das West-Nil-Virus in Nordamerika auf, Infektionen bei Menschen gibt es inzwischen auch in Deutschland. Und nicht zu vergessen: HIV seit Anfang der 1980er-Jahre. Es ist ständig etwas los.

Auch früher haben Ausbrüche stattgefunden, sie wurden nur nicht so registriert. Aus Virussicht herrschen heute auch deutlich bessere Bedingungen.

Das Leben hat sich verändert. Stichworte sind Globalisierung, weltweite Mobilität und Reiseverkehr auch in entlegenere Gebiete, Bevölkerungswachstum, Massentierhaltung. Durch zunehmende Landnutzung und das Vordringen in Habitate von Wildtieren und die Jagd auf diese kommen Menschen immer mehr in Berührung mit Tieren, deren Viren für uns gefährlich werden können. Es handelt sich ja meistens um Zoonosen – also Infektionskrankheiten, die von Tier zu Mensch übertragbar sind.

Die Übertragung vom Tier auf den Mensch kann über mehrere Wege erfolgen: über direkten und indirekten Kontakt, also durch Speichel, Kratzwunden oder an Orten, wo die Tiere leben. Per Vektorübertragung, über Stiche oder Bisse von Mücken etwa, durch Lebensmittel oder Wasser. Wenn sie es aus dem Reservoir „Wildtier“ zu einem Zwischenwirt geschafft haben – etwa dem Hausschwein oder dem Hausgeflügel, mit denen wir in engem Kontakt leben –, hat das Virus schon mal gezeigt, dass es eine gewisse Anpassungsfähigkeit hat. Sehr häufig gibt es diese Nähe dort, wo das Leben mit großer Armut und Bevölkerungsdichte und problematischen Hygienebedingungen verbunden ist.

Neben Coronaviren sind das Paramyxoviren, zu denen Mumps, Masern und Nipah gehören. Letztere wird durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten und -ausscheidungen infizierter Tiere und Menschen übertragen und kann eine tödlich verlaufende Gehirnentzündung auslösen. Lokale Ausbrüche gab es immer wieder, etwa in Indien. Die dritte Gruppe sind Orthomyxoviren, zu denen die Influenza gehört. Togaviren können Krankheiten von Insekten auf Menschen übertragen. Als fünfte Gruppe kommen Flaviviren hinzu, die etwa Dengue, das Zika-Fieber, Gelbfieber oder das West-Nil-Fieber hervorrufen.

Entscheidend ist der Übertragungsweg – über Aerosole ist das besonders effektiv. Wenn das Virus dann noch die Fähigkeit entwickelt, in Zellen zu gelangen, und sich dort möglichst ungehindert zu replizieren, ist dies aus Virussicht sehr erfolgversprechend. Man kann aber nicht voraussagen, welche Übertragung mit welchem Virus dann zu einer Pandemie führen kann. Es kommen weitere Faktoren hinzu, warum ein Virus erfolgreicher ist als das andere.

Sars und Mers etwa waren viel tödlicher als Sars-CoV-2. Wenn die erste Übertragung zu einem schweren Krankheitsverlauf mit hoher Todesrate führt, erfolgt die Ausbreitung gar nicht mal so rasch – weil man schneller darauf aufmerksam wird. Die Erkrankten bewegen sich nicht mehr im öffentlichen Raum, sie sind so krank, dass sie zu Hause oder im Krankenhaus liegen. Das dämmt die Ausbreitung ein und ist ein Grund dafür, warum es bei Sars-CoV-1 und bei Mers-CoV nicht zu dieser massiven Ausbreitung kam. Aus Sicht des Virus wäre also zunächst eine gewisse Harmlosigkeit von Vorteil.

Man kann nicht wirklich sagen, dass wir überrascht worden sind. Es existieren Pläne für solche Szenarien. Die Frage ist nur, wie schnell sie angewandt und umgesetzt werden. Ich fürchte, ausschlaggebend ist ein typisch menschliches Verhalten: „Es wird schon nicht so schlimm werden“ und „Wir kriegen das schon irgendwie in den Griff“. Die Politik tut sich im Vorfeld schwer mit Maßnahmen und ihren Folgen. Werden Maßnahmen ergriffen, setzt man sich dem Vorwurf aus, es wäre gar nicht notwendig gewesen, weil es dann nicht so schlimm wurde. Es gibt im Nachhinein keine wirkliche Kontrolle, dass es die Maßnahmen waren, die eine Ausbreitung verhindert haben. Das ist ein wirkliches Dilemma und ein Hauptgrund für zögerliches Verhalten.

Es muss Personal da sein, das die Maßnahmen umsetzen kann. Ich denke national unter anderem an die Kontaktnachverfolgung, an Testkapazitäten. Weltweit muss laufend beobachtet werden, wo es zu Ausbrüchen kommt, dafür sind Meldestrukturen erforderlich. Und eine ehrliche und zügige Kommunikation muss stattfinden, sonst geht das schief – das haben wir bei Sars-CoV-2 gesehen. Kein Land steht mehr alleine da. Dann sind auch im Vorfeld Maßnahmen möglich, wie der Aufbau von Personalressourcen, die Bereithaltung von Ausrüstung oder Vorbereitungen in Kliniken. Abwarten können wir uns nicht leisten. Abwarten ist gefährlich.

Das ist wie aktuell bei den Impfungen. Da kein Land in einer Pandemie und in der Verhütung von Pandemien alleine da steht, müssen diese Länder unterstützt werden – weil es von dort wieder zu Ausbrüchen kommen kann; auch durch Mutanten, die Zeit haben, sich zu entwickeln. Das heißt: weltweite Kooperation von Beginn an, im Verlauf und in der Nachversorgung.

Wir leben sicher in einem Zeitalter, in dem die Gefahr beträchtlich höher ist als in der Vergangenheit. Als der Reiseverkehr und die Mobilität noch nicht die Ausmaße und die Geschwindigkeiten aufgenommen haben wie heute. Das sind die treibenden Kräfte.

Zur Person

Andreas Dotzauer

ist Virologe und Leiter

des Laboratoriums für

Virusforschung an der

Universität Bremen.