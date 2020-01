Der Domshof/Ecke ­Bischofsnadel. Im Haus links hatte ­Jacobs sein erstes ­Geschäft, von 1895 bis 1897. (Jacobs)

Obernstraße 20, die Adresse, das Haus, Stammsitz der Familie Jacobs. Hier nahm Fahrt auf, was zu einem Imperium wurde. Dies war der Ursprung, die Keimzelle des Kaffeegeschäfts. Verkaufsläden hatte es zwar vorher schon gegeben, am Domshof, in der Sögestraße, auch in der Obernstraße. Doch erst mit der Nummer 20 an Bremens Einkaufsmeile etablierte sich ein fester Anlaufpunkt. Jacobs blieb, wo Jacobs war, 75 Jahre lang, auch wenn die Bomben im Krieg zwischendurch alles zerstörten.

Ein tiefes Loch, das damals neu gefüllt wurde. Und nun? Und heute? Wieder tat sich an der Stelle ein Abgrund auf, dieses Mal waren es die Bagger. Abriss. Und wieder steht ein neues Haus da, das Johann-Jacobs-Haus, benannt nach dem Gründer des Unternehmens.

Mit einer großen Anzeige in den Bremer Nachrichten gibt der Unternehmensgründer am 15. Januar 1895 die Geschäftseröffnung bekannt. Erste Station war am Domshof 18. (Jacobs)

An diesem Mittwoch wird Richtfest gefeiert, und wenn das Gebäude im Frühjahr komplett fertig ist, steht Jacobs nicht mehr nur als Namenszug an der Fassade. Dann ist Jacobs auch wieder drin. Der Kaffee kehrt zurück, und das an einem Tag, an dem es exakt 125 Jahre her ist, dass die Firma gegründet wurde.

Am 15. Januar 1895 erscheint in den „Bremer Nachrichten“ eine Annonce, größer und aufwendiger gestaltet als üblich, wenn ein Geschäft eröffnet wird. Johann Jacobs gibt bekannt, dass er sich selbstständig gemacht hat und dem geneigten Bremer Publikum Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade und Biskuits anbietet. Der gelernte Kaufmann entscheidet sich für einen Standort am Domshof, die falsche Wahl, wie sich schnell herausstellt: „Ich musste erkennen, dass ein toter Platz abseits vom großen Verkehr, keine Lage für ein Spezialgeschäft in Konsumartikel ist, in dem man seine Kunden jede Woche einmal sehen will“, schreibt Jacobs in seinen Erinnerungen. Viel verändert hat sich seitdem nicht, der Domshof liegt immer noch traurig da.

Johann Jacobs, zweitgeborener Sohn eines Bauern aus Borgfeld, ist ehrgeizig, er will kein kleiner Krauter bleiben und sinnt auf Veränderungen. Ein Umzug, noch einer und noch einer, bis er endlich den idealen Platz gefunden hat. Die Obernstraße wächst gerade zu einem Boulevard heran, bequem erreichbar durch die elektrifizierte Straßenbahn, es ist ein Glück, dort unterzukommen. 1915 wird das Haus an der Ecke Große Waagestraße bezogen. Jacobs betreibt einen großen Laden, vor allem aber auch eine Rösterei. Er hat den Vorteil früh erkannt: „Wurden in der Lohnrösterei meine Kaffees schablonenhaft, eine Sorte wie die andere, geröstet, konnte ich jetzt jede Sorte nach ihrer Eigenart und Struktur der Bohne behandeln und somit meinem Kaffee eine besondere Geschmacksrichtung geben.“

Der Krieg macht Jacobs einen Strich durch die Rechnung. Ihm fehlt die Rohware, die Einfuhr ist gestoppt. Der Kaufmann hält sich mit dem Verkauf von Hafenflocken, Zucker, Grieß und Reis über Wasser. Als er nach dem Krieg irgendwann wieder Kaffee rösten kann, kommt die Inflation und frisst alles auf, was an Bankvermögen und Betriebskapital da ist. Jacobs hat aber immerhin noch Haus und Grundstück, er kann sich mit diesen Sicherheiten Geld beschaffen, als die Mark wieder stabil ist. Das Geschäft läuft neu an und wird so groß wie nie.

Ein Mitarbeiter im Außendienst. (Jacobs)

Jacobs gewinnt Großkunden wie den Norddeutschen Lloyd, die legendäre Bremer Reederei. Beliefert werden auch der Einzelhandel und Gastronomiebetriebe in Bremen und dem Umland. So kommt neben Produktion und Verkauf als dritte starke Säule der Vertrieb hinzu. Die vierte ist wenig später das Marketing, verbunden mit einem neuen Namen im Unternehmen: Walther Jacobs. Er ist ein Neffe des kinderlosen Johann Jacobs und wird früh als Nachfolger aufgebaut. Seine Mitgift sind Erfahrungen, die er in den USA gesammelt hat: Den Kaffee einerseits standardisieren, indem er nicht mehr lose, sondern in Packungen zu einem halben Pfund oder einem Viertelpfund verkauft wird. Ihn andererseits aber unverwechselbar machen, nicht nur im Geschmack, sondern als Marke – mit Schriftzug, Slogans und den Hausfarben: Schwarz und Gold-Gelb.

Von den Häfen in Bremen in die weite Welt. (Jacobs)

Die Umsätze gehen jetzt in die Millionen – erwirtschaftet in der Obernstraße, mehr noch aber von einem ausgelagerten Handelshaus für den Großvertrieb, für das eine eigene Firma gegründet wird. Onkel und Neffe streben weiter, sie bauen an der Langemarckstraße, die damals noch Große Allee heißt, eine Kaffeerösterei mit Bürogebäude: 35 Meter Straßenfront, sechs Geschosse hoch. Das ist nun die Zentrale, von hier wird alles gesteuert. Der Laden in der Obernstraße dient aber weiterhin als Produktionsstätte, dem Verkauf und als Schaufenster für die Ware. Nicht mehr lange allerdings, es ist herrscht wieder Krieg. Am 6.Oktober 1944 wird das Stammhaus von Jacobs komplett zerstört. Sechs Jahre dauert es, bis dort wieder Kaffee verkauft wird.

Der Krieg und die Herrschaft der National­sozialisten hinterlassen auch sonst tiefe Spuren in dem Unternehmen. Die Rösterei kommt mangels Rohware fast vollständig zum Erliegen. Von den ehemals mehr als 180 Beschäf­tigten bleibt nur noch ein Zehntel. Die Nazis schicken Fremdarbeiter aus dem Ausland und Kriegs­gefangene, die bei Jacobs unter Zwang ihren Dienst tun. Als auch die Firmengebäude in der Langemarckstraße von Bomben beschädigt werden, läuft die Produktion sehr reduziert in einem Ausweichbetrieb auf dem Land ­weiter.

Walther Jacobs ist seit 1934 Mitglied der SS-Reiterstandarte und wird fünf Jahre später zur Wehrmacht eingezogen. An der Front in Polen kümmert er sich um die Pferde der Kommandanten. Wenige Monate später ist er aber schon wieder zu Hause. Seine Kaffeerösterei gilt als „kriegswichtig“, außerdem verfügt der Unternehmer über gute Beziehungen.

Als der Krieg zu Ende ist und in den 1950ern die sogenannten Wirtschaftswunderjahre beginnen, starten die Bremer Kaffeeröster vollends durch. Der Umsatz explodiert, auch weil Walther Jacobs es versteht, der Marke noch mehr Profil zu geben. Er nutzt Film und Fernsehen und erfindet einen Slogan, der verfängt und auf ewig bleibt: „Jacobs Kaffee . . . wunderbar“.

Der weiche Faktor Werbung wird von einem streng durchorganisierten Vertrieb ergänzt – und von einer hochmodernen Produktion. Walther Jacobs hat sich seit jeher für Technik interessiert, seine Röstmaschinen sind zu der Zeit die besten. Eingesetzt werden sie ab 1961 im neu gebauten Jacobs-Hochhaus an der Ecke Langemarckstraße/Am Deich. Die großen Buchstaben auf dem Dach strahlen über die Stadt hinweg: JACOBS KAFFEE.

Angestellte von Jacobs, sie nennen sich Jacobiner, vor dem Geschäft in der Obernstraße 20. (Jacobs)

Der Gründer des Unternehmens erlebt das nicht mehr. Johann Jacobs stirbt 1958 im Alter von 88 Jahren. Walther Jacobs bleibt an der Firmenspitze aber nicht lange allein. Sein ältester Sohn Klaus arbeitet sich ein, so schnell, dass der Vater sich zusehends anderen Dingen widmen kann. Der Pferdeliebhaber gründet zwischen Sottrum und Hellwege das Gestüt Fährhof. Er wird Präses der Bremer Handelskammer, sitzt im Aufsichtsrat des Norddeutschen Lloyd, engagiert sich für Kunst und Kultur und ist Präsident des Bremer Rennsportvereins. 1972 zieht Walther Jacobs sich zwar aus der Geschäftsleitung seines Unternehmens zurück, hat aber als Präsident des Verwaltungsrats der späteren Jacobs AG und der noch späteren Jacobs Suchard AG in Zürich weiter Gewicht. Gestorben ist er 1998, im Alter von 91 Jahren.

Johann Jacobs in jungen Jahren. (Jacobs)

Der Wechsel von der ersten zur zweiten und dritten Generation, das Wachstum hin zu einem Weltunternehmen – für das Stammhaus von Jacobs in der Obernstraße ändert das viel, aber nicht alles. Immer noch ist es das „Specialgeschäft“ mit dem gewohnten Sortiment, nur dass der Kaffee dort nicht mehr geröstet wird. Die Regie für den Betrieb liegt jetzt formal in anderen Händen. Es gibt keine zwei Firmen mehr. Die Johann Jacobs KG geht in die später gegründete Joh. Jacobs & Co. auf.

Klaus Jacobs hält lange an einem Primat fest: „Vom Charakter her bleiben wir ein Kaffeeunternehmen“, betont er im Jahr 1980. Doch weil der Markt unsicher ist, weil immer mal wieder Ernten ausfallen und die Kaffeebohnen knapp werden, entscheidet sich der Unternehmenschef zwei Jahre später für eine Kehrtwende und kauft die Schweizer Interfood AG, ein Zusammenschluss der vorher eigenständigen Marken Suchard und Tobler. Jacobs firmiert von nun an unter Jacobs Suchard und ist kein deutscher Kaffeeröster mehr, sondern eine schweizerische Aktiengesellschaft. Der Plan ist, zum größten Süßwaren-Anbieter der Welt aufzusteigen. Er misslingt, die Konkurrenz ist zu groß und mächtig.

Die berühmte Frau Sommer – eine Werbe-Ikone. (Jacobs)

Klaus Jacobs steckt in der Bredouille. Er muss viel Geld aufnehmen, um seine Geschwister auszuzahlen. Der Schuldendienst drückt, außerdem sinken im Geschäftsbetrieb erstmals die Gewinne. Was also tun? Jacobs überlegt nicht lange, er zieht die Reißleine und verkauft 1990 sein Unternehmen. Übernommen wird es vom US-amerikanischen Multi Philipp Morris. Fünf Jahre vor dem 100. Gründungstag des Traditionsunter­nehmens verschwindet es von der Bildfläche. Name und Marken bleiben freilich erhalten und haben weltweit Erfolg. Heute gehören sie zum niederländischen Kaffeeimperium Jacobs Douwe Egberts, das in Bremen ­produziert und seinen deutschen Verwaltungssitz hat.

Mit den Milliarden, die Klaus Jacobs durch den Verkauf einnimmt, bleibt er Unternehmer, investiert und mehrt seit Vermögen. Mit seinem Tod im Jahr 2008, Jacobs wird 71 Jahre alt, geht die Geschichte der Bremer Kaffee-Patriarchen zu Ende.

Wesentliche Inhalte dieses Textes sind aus einem Buch der Bremer Edition Temmen entnommen. Es trägt den Titel „Jacobs Kaffee … wunderbar. Eine Bremer Kaffeegeschichte.“