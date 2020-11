Dieser Streifenwagen der Innenstadtwache am Wall war die jüngste Zielscheibe linksextremistischer Gewalt. (Christian Butt)

Spät, sehr spät reift in Bremens rot-grün-roter Koalition die Einsicht, dass mit der Welle linksextremistischer Aggression in der Stadt bisher nicht angemessen umgegangen wurde. In einer gemeinsamen Erklärung beziehen die Parteispitzen von SPD, Grünen und Linken Stellung gegen die „Verrohung der politischen Auseinandersetzung“, insbesondere die Anschläge auf Einrichtungen der Polizei.

Warum erst jetzt? Seit Monaten reiht sich eine militante Aktion an die andere. Linke Gewalttäter attackieren Reviergebäude mit Brandsätzen oder Farbbeuteln, zünden Einsatzfahrzeuge an. Diese Straftaten zielen auf die Inhaber des staatlichen Gewaltmonopols, also eine tragende Säule des Rechtsstaats. In einer solchen Situation hätte es längst einen Aufschrei der Zivilgesellschaft geben müssen und eine politische Kampfansage aller demokratischen Parteien an die Täter und den Ungeist, für den sie stehen. Nicht so in Bremen. Hier folgte auf solche Attacken selten mehr als eine routinemäßige Pressemitteilung des Innensenators, in der die jeweils neueste Tat verurteilt wird.

Aus den Parteien des Regierungslagers kam so gut wie nichts. Was den dunkelroten Partner angeht, ist das nicht weiter verwunderlich. Dort fällt einigen Akteuren die klare Verurteilung linksautonomer Militanz erkennbar schwer. In einem Interview mit dem WESER-KURIER führten die beiden Landesvorsitzenden der Linken kürzlich einen ziemlichen Eiertanz auf, als es darum ging, an diesem Punkt Farbe zu bekennen. Schon im Frühjahr hatte die Partei eine gemeinsame Erklärung der Koalitionspartner verwässert, nachdem Linksextremisten den Verwaltungssitz der Arbeiterwohlfahrt mit Steinen und Farbbeuteln angegriffen hatten. Damals wie heute war eine unmissverständliche Botschaft nach linksaußen gefragt. Doch in dem Papier, das zustande kam, fehlte jede Benennung der politischen Richtung, aus der die Attacke kam.

Umso dringlicher wäre in der aktuellen Situation ein politisches Signal von ganz oben. Doch auch Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) – sonst so sehr auf seine öffentliche Wahrnehmung bedacht – kommt nicht auf die Idee, ein Zeichen der Solidarität mit seinen Polizeibeamten zu setzen. Etwa indem er einem Revier, das von linksextremistischer Gewalt betroffen war, einen demonstrativen Besuch abstattet.

Woher kommt solche Indifferenz gegenüber einem akuten Problem der Stadtgesellschaft? Ein Teil der Erklärung dürfte in der Biografie vieler heutiger Spitzenleute aus dem rot-grün-roten Spektrum zu finden sein. Sie wurden in einem akademisch geprägten Milieu sozialisiert, das sich als widerständig empfindet und eine kritische Distanz zu staatlichen Institutionen pflegt, insbesondere zu Uniformträgern jeglicher Art. Aus der Sicht dieses Milieus sind Farbbeutelwürfe gegen Polizeireviere zwar nicht okay, aber gewissermaßen eine lässliche Sünde. Nichts, weswegen man über die Täter gleich den Stab brechen müsste. Außerdem ist man ja gemeinsam gegen rechts...

Doch dieses Denken ist gefährlich. Es ignoriert, wie hasserfüllt und intolerant die extremistische Linke des Jahres 2020 ist, wie grundsätzlich sie mit dem Regelwerk des Diskurses in der pluralistischen Gesellschaft gebrochen hat. Das kann man von ihren Akteuren auch gern schriftlich bekommen. „Wir lehnen den Staat ab“, hieß es in einem Pamphlet der anarchistischen „Rosaroten Zora“, die hinter der Besetzung eines leer stehenden Gebäudes in der Neustadt steht. Das gelte selbstverständlich nicht nur für „die Bullenschweine“, sondern auch für staatliche Institutionen sowie Parteien und Parlamentarier.

Deutlicher kann man Verachtung nicht zum Ausdruck bringen. Einige grüne und linke Funktionsträger hielt das freilich nicht davon ab, vor Ort den Dialog mit den Besetzerinnen der Immobilie zu suchen und ihnen als Dank für die Räumung von Straßenbarrikaden eine Versorgung mit Strom und Gas zuzusagen. Mit dieser Beschwichtigungspolitik wird man allerdings langfristig nichts erreichen. Feinde der Demokratie – egal ob von links oder rechts – legen Entgegenkommen in aller Regel als Zeichen der Schwäche aus.

Das Bremer Regierungsbündnis wäre gut beraten, die Beißhemmung gegenüber der gewaltbereiten linksextremen Szene abzulegen und die Auseinandersetzung mit ihr entschlossen aufzunehmen. Das gemeinsame Statement der Parteivorsitzenden kann nur ein Anfang sein. Die Brandstifter vom linken Rand dürfen nicht als fehlgeleitete Idealisten behandelt werden, sondern als das, was sie sind: ganz gewöhnliche Straftäter.