Dirk Böhling mit seinem Babyboomer-Buch, das im Verlag des WESER-KURIER erschienen ist. (Christina Kuhaupt)

Ach ja, das waren noch Zeiten, die 1970er- und 1980er-Jahre. „Für mich war die Welt damals so schön übersichtlich. Erste Liebe, zwei deutsche Staaten, drei Fernsehprogramme“, erinnert sich Dirk Böhling mit leicht verklärtem Blick und einem Anflug von Wehmut.

Und diese Erinnerungen sind mit vielen Emotionen verbunden: „Neulich habe ich im Festzelt auf dem Freimarkt ‚Ich liebe das Leben’ von Vicky Leandros gehört, da sind mir doch glatt die Tränen gekommen. Ich habe mich daran erinnert, dass ich diesen Titel für meine Mutter immer in der Jukebox drücken musste und wie sie damals dazu gesungen und getanzt hat“, erzählt Böhling. „Ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Jeder Moment ist mit einer Melodie oder einem Bild verbunden. Für uns Kinder war es damals richtig gemütlich. Nicht umsonst sind die 1970er-Jahre meine absolute Lieblingszeit“, umschreibt der Autor, Regisseur und Schauspieler das damalige Lebensgefühl. „Heute ist dagegen alles so hektisch und ziemlich ungemütlich geworden“, fügt Böhling hinzu, der auch eine der Stimmen von Radio Bremen ist.

Prilblumen-Charme und Disco-Ära

Diese Empfindung teilen offenbar viele Menschen aus der Babyboomer-Generation. „Ich bin bei Lesungen immer wieder auf meine Kolumne im Stadtmagazin angesprochen worden. So ist die Idee entstanden, eine Auswahl von 34 Babyboomer-Kolumnen in Buchform zu veröffentlichen“, erzählt der Tausendsassa. Dementsprechend laufe das Buch, das im Verlag des WESER-KURIER mit dem Titel „Alle hießen Michael, außer Stefan, der hieß Thomas“ erschienen ist, bereits jetzt wie geschnitten Brot, wie Dirk Böhling nicht ohne Stolz berichtet.

Das passt ins Bild, schließlich ist er auch Autor der 1970er-Jahre-Revue „Hossa“ und der 1980er-Jahre-Revue „Ich will Spaß“, die immer noch erfolgreich an Bord des Theaterschiffes laufen. „‚Hossa’ ist inzwischen rund 600 Mal aufgeführt worden“, berichtet Böhling, der sich selbst als „wandelndes Schlager-, Pop- und Fernseh-Lexikon“ bezeichnet. Und weil es seinen Angaben zufolge so gut läuft, hat auf dem Theaterschiff am 20. Februar 2020 seine neue Revue Premiere: „Girlies, Gameboys, Gummibärchen“. Eine erneute Einladung an das Publikum, abzufeiern. Der gebürtige Plöner, seit einem Vierteljahrhundert überzeugter Wahlbremer, ist auch heute noch auf Du und Du mit Kult-Sendungen wie „Disco“, damals moderiert von dem stets geschniegelten Ilja Richter sowie der ZDF-Hitparade mit Moderator Dieter Thomas Heck. Und so versprüht das Babyboomer-Buch Prilblumen-Charme und ist mit zahlreichen Fotos aus dem Familienalbum garniert. Der kleine Dirk auf einem der legendären Bonanza-Fahrräder, der Twen mit seinem ersten Mofa und später Opel Kadett. Böhling schlägt sein neues Buch auf, und zum Vorschein kommt eine Doppelseite mit dem typischen Testbild, versehen mit Zeitungsausschnitten der Lieblingssendungen der Babyboomer: Robert Lembkes „Was bin ich?“, „Die Leute von der Shiloh Ranch“ oder „Bonanza“ mit Little Joe und Hoss Cartwright. Für den Autor bis heute unvergessen sind Kinderserien wie „Flipper“, „Lassie“ oder „Daktari“.

Vielleicht rührt daher auch seine Leidenschaft, Kinderstücke zu schreiben und zu inszenieren. Am Bremer Theater inszenierte er unter anderem die Weihnachtsmärchen „Der Zauberer von Oz“, „Das Gespenst von Canterville“ sowie „Mein Freund Harvey“. Gerade hatte am Theater Vorpommern seine neueste Schöpfung Premiere: „Dr. Dolittle, der Arzt, der mit den Tieren spricht“. Das Kindermusical ist seit Anfang Dezember im Kulturbahnhof Vegesack zu sehen. Es spielt das Statt-Theater Vegesack. Zudem leitete Böhling eine Zeit lang die Komödie Kassel. A propos Zeitreise: Jüngst spielte Böhling in dem Kinofilm „Nahschuss“ an der Seite von Lars Eidinger und Devid Striesow einen Stasi-Offizier. Gedreht wurde im Stasi-Museum in Berlin. Da war es wieder dieses 1970er-Jahre-Feeling, wenn auch diesmal alles andere als unbeschwert. Wie „Nahschuss“ wird 2020 noch ein weiterer Kinofilm, eine belgisch-holländische Produktion, mit Böhling ins Kino kommen: Ein Psychothriller, in dem er einen Kardinal spielt. Obwohl er nach eigenen Angaben ein riesiger Weihnachtsfan ist, wird es für ihn noch ganz schön stressig, bis er mit seiner Familie endlich unter dem Weihnachtsbaum sitzen kann.

Beim Bremer Weihnachtssingen dabei

So tourt der Autor mit seinen Weihnachtslesungen gerade quer durch ganz Nordwestdeutschland und wird am Dienstag, 17. Dezember, 19 Uhr, einen Zwischenstopp in der Zentralbibliothek am Wall einlegen, um auch eigene Texte zum Besten zu geben. Und am 23. Dezember, 18.30 Uhr, moderiert er wieder das große Bremer Weihnachtssingen im Metropol-Theater, das er im vergangenen Jahr auch organisiert hatte. Böhling ist wieder als Geschichtenerzähler dabei. Die Erlöse des Benefiz-Abends kommen der Spendenaktion Weihnachtshilfe des WESER-KURIER und dem SOS-Kinderdorf zugute. Die Organisation übernimmt dieses Mal Chorleiterin Bettina Pilster. In der diesjährigen Ausgabe soll es ein großes Chorfest werden.

Hat Böhling denn so gar nichts zu mäkeln an seiner erklärten Lieblingsstadt Bremen? „Doch, doch“, sagt der Vater zweier erwachsener Kinder und eines sechsjährigen Sohnes. In Bremen werde deutlich zu wenig Geld in die Bildung investiert. „Bei uns Babyboomern gab es in Plön zwar große Klassen, aber wir hatten damals auch genügend Lehrkräfte“, erinnert sich der Botschafter des SOS-Kinderdorfes und der Bremer Leselust.

„Alle hießen Michael, außer Stefan, der hieß Thomas“, ist für 9,80 Euro im Pressehaus an der Martinistraße zu haben. Erhältlich ist es auch in Buchhandlungen.