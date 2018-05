Die Gartenstadt Werdersee in Huckelriede, ist eines von den vier größten Bremer Bau-Projekten, bei denen es nun schnell vorangehen muss. (Gewoba)

"Genug ist nicht genug", hat der Liedermacher Konstantin Wecker früher gesungen, "genug kann nie genügen." Und so ist das auch mit dem Wohnungsbau in Bremen. Viel ist in Planung, mit vielem wurde angefangen, und vieles ist schon fertig – genug ist das aber keinesfalls. Die jetzt veröffentlichten Zahlen des Statistischen Landesamts beinhalten für die Stadt zwar einen beachtlichen Anstieg von Baugenehmigungen. Doch was hilft das, wenn es bei den Fertigstellungen nicht vorangeht? Im Jahr 2017 wurden mit 1629 Einheiten ungefähr genau so viele Wohnungen gebaut wie im Jahr davor. Und das, obwohl politisch allseits bekundet wird, dass in dem Bereich geklotzt werden muss – viel mehr davon und nie genug, gebraucht wird vor allem günstiger Wohnraum. Nimmt man die Vorhaben der nächsten Jahre, von denen hier eine lose Auswahl präsentiert wird, ist immerhin einiges zu erwarten.

Die vier größten Projekte mit einer Zahl von jeweils mehr als 1000 Wohneinheiten sind die Gartenstadt Werdersee, wo es jetzt mit dem Bauen losgeht, das Hulsberg-Quartier, das im Jahr 2024 fertig sein soll, das Brinkmann-Gelände in Woltmershausen und die Galopprennbahn in der Vahr. Für die beiden letzten Beispiele benötigen die Planer noch einige Jahre, bis begonnen werden kann. Etwas geringer im Umfang, aber immer noch von Gewicht sind die Vorhaben Ellener Hof in Osterholz (500 Wohnungen), Schuppen 3 in der Überseestadt (520 Wohnungen) und das Mühlenviertel in Oberneuland (250 Wohnungen).

Die 17 Hektar der Gartenstadt Werdersee in Huckelriede werden teils von einer eigens gegründeten Projektgesellschaft, teils von der Wohnungsbaugesellschaft Gewoba bebaut. Zu der Projektgesellschaft, die 360 Einfamilienhäuser und Reihenhäuser errichten will, gehören die drei Bremer Unternehmen Gebr. Rausch, Interhomes und Dr. Hübotter-Gruppe. Die Gewoba, mehrheitlich in städtischem Besitz, plant in der Gartenstadt den Bau von 230 öffentlich geförderten Wohnungen mit einer Größe von 30 bis 85 Quadratmetern.

1200 neue Wohnungen im Hulsberg-Quartier

Das Hulsberg-Quartier ist 14 Hektar groß und soll rund 1200 Wohnungen aufnehmen. 30 Prozent davon werden öffentlich gefördert. Eine Entscheidung darüber gibt es zwar noch nicht, dem Vernehmen nach läuft es aber auf eine Vergabe an die Gewoba hinaus. Zu 20 Prozent sollen die Wohnungen von Baugemeinschaften errichtet werden. Für das Bettenhaus wird eine genossenschaftliche Lösung gesucht, sollte das nicht klappen, wird das Hochhaus abgerissen und macht Platz für eine Parkgarage.

Das 15 Hektar große Brinkmann-Gelände hat die Bremer Projektgesellschaft Justus Grosse erworben. Geplant ist eine Gesamtinvestition von 240 Millionen Euro. Unter anderem sollen im Laufe der nächsten zehn Jahre rund 1200 Wohnungen entstehen. Als Baubeginn peilt Justus Grosse den Sommer 2020 an.

Auf der Galopprennbahn in der Vahr sind bis vor Kurzem noch Pferde gelaufen. Im Inneren des Ovals lässt ein Golfclub die Schläger schwingen. Wann dort die Bagger rollen, ist noch unbestimmt. Die Planung wird einen langen Vorlauf haben. Offen auch noch, an wen die Flächen vergeben und in welcher Art sie bebaut werden.

Der Ellener Hof gehört der Bremer Heimstiftung. Die Fläche in Osterholz ist neun Hektar groß. Bebaut wird sie unter anderen von der Gewoba, von der Brebau, aber auch von der Heimstiftung selbst. Einige Grundstücke werden frei vergeben, also nicht an Bauträger, sondern an Privatpersonen oder Organisationen. Schuppen 3 ist das 200-Millionen-Projekt von Ingo Damaschke, eines einzelnen Investors. Dort hat der Abriss des größten Teils vom Schuppen begonnen. Im Herbst soll mit dem Neubau gestartet werden. Entstehen wird neben den Wohnungen unter anderem auch eine Kindertagesstätte mit 100 Plätzen. Für das Mühlenviertel in Oberneuland haben sich einige Bremer Bauträger zusammengeschlossen, darunter Gebr. Rausch. Die Häuser sollen so gebaut werden, dass die alte Mühle weiterhin sichtbar bleibt.