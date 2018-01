In ihren Shows gibt Helene Fischer für ihre Fans alles. Fernab der Bühne mag sie es gerne weniger trubelig. (Wolfram Kastl, dpa)

Nur wenige Fragen. Fünf, sechs – vielleicht. Mehr nicht. Michael Kucharski bleibt hart. „Helene Fischer gibt keine Interviews.“ Ganz kurz nach der Show zwei, drei Fragen hinter der Bühne? „Nein“, bleibt der Pressesprecher unbeugsam. „Es gibt keine Interviews während der kompletten Tournee.“ Wenigstens einen Trost gibt es: Alle werden gleich behandelt. Egal, ob in Frankfurt, Köln oder Stuttgart – jeder, der um ein Gespräch mit der Sängerin bittet, bekommt das gleiche knallharte Nein zu hören.

Wer dieser Tage versucht, mehr über das zweitägige Gastspiel von Deutschlands Schlagerqueen in der ÖVB-Arena zu erfahren, weiß, was es heißt, auf Granit zu beißen. Also kein Rankommen an die 33-Jährige. Geschweige denn an die anderen rund 30 Mitwirkenden der Show. Dabei hätten die 18.000 Zuschauer der beiden Konzerte an diesem Wochenende und die vielen Fans aus Bremen und umzu, die keine Karte mehr ergatterten, so viele Fragen gerne von ihr beantwortet: Wo werden Helene Fischer und ihre Künstler die beiden Tage wohnen? Streng geheim. Übernachtet das Team vielleicht in den acht Nightlinern, die als ständige Begleiter mitfahren? Sicher praktisch, aber keine offiziellen Auskünfte dazu. Bleiben die Künstler in Bremen, fahren sie gleich nach den Konzerten in ein Hotel in der Umgebung oder womöglich bis Hamburg? Kann sein, muss aber nicht.

Die freundlichen Damen und Herren im Atlantic, Park Hotel, Steigenberger, Swissôtel und Maritim in Bremen geben sich schmallippig: „Selbst wenn Frau Fischer übers Wochenende bei uns eingecheckt hätte, dürften wir es nicht sagen.“ Klingt das eher nach einem Nein? Oder verrät das süffisante Lächeln bei dem ein oder anderen doch ein Ja? Niemand soll Helene Fischer, ihre neun Musiker sowie ihre zwölf Tänzerinnen und Tänzer stören.

„Es findet eine volle Konzentration auf die Tournee und das Wesentliche statt“, erklärt Michael Kucharski. In der Tat gestaltet sich das Programm für Helene Fischer körperlich ziemlich strapaziös. Denn: Die neue Produktion entsteht in Zusammenarbeit mit acht Akrobaten des weltberühmten Cirque du Soleil. Fischer wirbelt durch die Luft, sie springt, fliegt an Seilen durch die Hallen. Dafür braucht sie Kraft und Kondition, aber keine Ablenkung. Da bleibt sich der Schlagerstar also ganz treu. Das Private ist in der Regel tabu. Homestorys gibt es eigentlich keine. Allzu sehr hinter ihre Türen lässt sich die Fischer nicht schauen. Das, was nach außen dringt, wird geregelt. Damit am Ende das Bild stimmt.

Die Strahlefrau, die privat gerne die Öffentlichkeit meidet: Helene Fischer. (HENNING KAISER, dpa)

Ein paar dürre Fakten lässt sich die verantwortliche Agentur Semmel Concerts irgendwann doch noch entlocken. Weil’s gut ins Bild passt. Helene Fischer, eine Frau der Superlative: Allein 114 Tonnen Material – darunter Scheinwerfer, Podeste, Leitern und Träger – hängen an der Hallendecke. 33 Lastwagen bewegen die aufwendige Technik zwischen den Tour-Orten. Die Bühne ist 26 Meter breit. An den einzelnen Stationen dauert der Aufbau dieser riesigen Bühne rund 30 Stunden. Obwohl insgesamt 150 Personen mit auf Tournee sind und in jeder Stadt noch einmal 200 weitere Personen für den Auf- und Abbau hinzukommen, dauert das länger als bei anderen deutschen Produktionen. Dafür bleibt allerdings auch alles länger stehen als normal. Fischer tritt nicht jeden Tag in einer anderen Stadt auf. In Bremen singt sie diesen Sonnabend und Sonntag von „Nur mit dir“ über „Achterbahn“ bis „Atemlos“ ihr Repertoire hoch und runter. Nur wenige andere deutsche Musiker trauen sich die Zugkraft zu, die ÖVB-Arena an zwei Abenden komplett zu füllen. 9000 Zuschauer sind es am Sonnabend. 9000 sind es am Sonntag. Rund eine Million Menschen wird am Ende die 69 Hallenkonzerte in 14 Städten gesehen haben. Tja, nicht umsonst ist Helene Fischer die derzeit erfolgreichste deutschsprachige Künstlerin.