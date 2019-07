Alleinsein ist ein Privileg, sagt der Soziologe Janosch Schobin, und der Wunsch nach Privatheit ist mit dem Wohlstand gestiegen. (Frank Thomas Koch)

Wie kann es sein, dass Menschen vereinsamen – im 21. Jahrhundert, in dem es zahllose Vereine, Organisationen, Initiativen und Clubs gibt, wo man Gleichgesinnte trifft, denen man sich anschließen kann? Wo man selbst in der Badewanne via Smartphone mit Menschen in aller Welt in Kontakt treten kann? „Den typischen Vereinsamten oder die typische Vereinsamte gibt es nicht“, betont Janosch Schobin, Soziologe an der Uni Kassel. Freundschaften und Einsamkeit gehört zu seinen Forschungsgebieten.

Es gebe eine ganze Reihe von Menschen, die sehr gut und sehr lange allein sein könnten, ohne sich einsam zu fühlen. Manche Berufe oder gewisse Umstände erfordern das auch: Der „Spiegel“ berichtete vor einigen Jahren über „den einsamsten Praktikanten der Welt“, einen jungen Berliner, der einige Wochen auf der Vogelinsel Scharhörn (vor Cuxhaven im Nationalpark Wattenmeer) verbrachte: „Ein Festnetztelefon und eine nicht allzu stabile Internetverbindung – das sind für Max in diesen drei Monaten die Drähte zum Rest der Welt.“

Einsamkeit auf Zeit, Isolation nach einem Verlust, selbst gewählter Rückzug – es gebe unterschiedliche Verlaufsformen und Karrieren in die Vereinsamung, sagt Schobin. Manche Menschen litten unter einsamen Episoden, „andere finden nie so richtig Gesellschaft“. Manche derjenigen, die feststellten, dass ihr Austausch mit anderen nicht funktioniere, neigten dazu, es dem Gegenüber zuzuschreiben. Das Misstrauen wachse, das „interpersonelle Vertrauen“ erodiere.

Das kann verheerende Folgen haben: Im Februar 2018 berichtete das Magazin „Cicero“ über „Die tödliche Epidemie der Moderne“. Anlass war der Amoklauf an einer Schule in Parkland, Florida, der 17 Menschen das Leben kostete. Der Autor stellte fest, dass „Einsamkeit eines der drängendsten Probleme unserer Zeit ist. Sie verursacht grausame Schreie nach Aufmerksamkeit von Attentätern und stilles Leid von Millionen Menschen.“ Der Artikel verweist auf die Studie des US-amerikanischen Neurowissenschaftlers Mark Leary. Danach spielte „soziale Ablehnung“ bei fast allen der von ihm untersuchten 15 Schießereien aus den Jahren 1995 bis 2001 eine Rolle.

Alleinsein sei hierzulande zunehmend beliebt, sagt Janosch Schobin. „Die Freizeit hat zugenommen“, dieses Mehr werde seit den 1990er-Jahren dazu verwandt, sich von anderen zurückzuziehen. Das untermauern Zahlen des statischen Bundesamts zur Zeitverwendung (wir berichteten). Die Ergebnisse seien bemerkenswert, da die Bürger ausschließlich in ihrer Freizeit selbst entscheiden können, ob sie Zeit mit anderen teilen oder sie allein verbrigen. Am Arbeitsplatz dagegen hätten die meisten Arbeitnehmer keine Wahl.

Studien zeigten, dass Frauen und Männer, die bereits einige Freunde haben, meist kein großes Bedürfnis nach weiteren intensiven Kontakten verspüren. „Die Bereitschaft dazu geht ziemlich schnell gegen null.“ Dahinter stehe eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung: Eine zusätzliche Freundschaft erfordere Aufwand, Koordination und bedürfe der Abstriche bei anderen Freundschaften.

Alleinsein sei ein Privileg, so der Kasseler Soziologe weiter. Das beginne beim eigenen Kinderzimmer und ende in der Arbeitswelt mit einem eigenen Büro. Der Wohlstand moderner Gesellschaften trage zur „Kontaktreduktion im sozialen Nahfeld“ bei. Heutzutage sei es beispielsweise gang und gäbe, dass junge Menschen, kaum dass sie flügge sind, von zu Hause aus und in eine eigene Wohnung ziehen. Vor einigen Jahrzehnten wäre das noch undenkbar gewesen. „Man war durch Verwandtschafts- und Nachbarschaftspflichten viel stärker belastet.“ Heutzutage sei „der Kontakt in die Kontrolle des Individuums verlegt. Der Einzelne entscheidet, ob er andere treffen will oder nicht.“

Die Folge: Die Menschen sind ziemlich wählerisch, was ihre Bezugspersonen betrifft, und „die Beziehungsqualität ist hoch.“ Schwierig werde es, wenn „aus dem hochgradig optimierten Beziehungsgefüge und Unterstützungsnetzwerk jemand ausfällt. Das ist die Problematik heute.“ Je älter die Menschen werden, desto mehr Beziehungen drohten auszufallen, „darunter auch elementare Verbindungen“. Das sei beispielsweise eine Erfahrung aus Ein-Kind-Familien. Wenn die Eltern dieses eine Kind durch tragische Umstände verlieren, „ist da nichts mehr, das sie trägt“.

Was nach betriebswirtschaftlichem Kalkül für den Gefühlshaushalt klingt, geschehe nicht bewusst, sagt der Soziologe, nicht „in der sozialen Nahwelt“. Die Optimierung ergebe sich, weil Menschen zueinanderfänden, die ähnliche Vorstellungen von und Erwartungen an Freundschaften hätten und sich ähnlich intensiv um die Pflege kümmerten.

Schobin vermutet, dass das Thema Alleinsein wider Willen in Zukunft zu einem größeren Problem wird. „Wir sind noch in einer gesellschaftlichen Phase, wo das Problem latent ist.“ Die Kinder aus den Babyboomer-Jahren – die noch viele Geschwister haben, aber selbst wenig Kinder – rutschten erst nach und nach in die Altersgruppe, bei der sich der kleine Kreis der Bezugspersonen allmählich weiter reduziere. Ihn aufzufüllen, sei in höherem Alter meist schwierig.

„Es gibt in Deutschland ein ziemlich breites Angebot für aktive Senioren, die im sozialen Verkehr gut klar kommen. Aber was tut man für die, bei denen das nicht so ist?“, fragt Schobin. Nach außen hin machten sie zwar den Eindruck, als ob sie sich freiwillig abkapselten. Doch das sei ein Selbstschutzmechanismus. Diese älteren Menschen, die sich schon sehr zurückgezogen haben, sind nach Ansicht des Soziologen eine Herausforderung für die Sozialpolitik.