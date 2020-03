Buddhawelt-Inhaber Harald Lührs verkauft derzeit weiter seinen Tee. (Karsten Klama)

Harald Lührs führt im Steintor seit über 30 Jahren ein Teehaus, das Buddhawelt heißt und bislang beides gewesen ist: Café und Geschäft. Manche Kunden haben sich hier erst in die Teestube gesetzt und danach noch eine der mehr als 100 Sorten für zu Hause gekauft. Seit diesem Mittwoch laufen die Dinge etwas anders im Teehaus. Das Café hat geschlossen, eine Maßnahme gegen die Corona-Krise. Doch den Laden lässt Lührs offen, seine Kunden können weiterhin Tee kaufen. Wie passt das zusammen? „Ich lege die neuen Regeln erst mal so aus, dass ich mit meinem Tee den täglichen Grundbedarf abdecke“, sagt Lührs.

Öffnen oder schließen? Lührs steht mit seiner Unsicherheit nicht alleine da. „Die Händler hängen in der Luft, viele sind ratlos“, sagt Jan König, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Nordwest. Reicht es aus, ein paar Lebensmittel zu verkaufen, um weiter öffnen zu dürfen? In den Bremer Behörden ist man sich der Problematik bewusst. „Wir versuchen, die Unsicherheiten so schnell wie möglich auszuräumen“, heißt es. Dafür werden ab sofort Einzelfälle von Fachleuten aus den unterschiedlichen Ressorts bewertet. Im Ordnungsamt ist extra eine Servicestelle eingerichtet worden.

Auf Fragen werden auch die Polizeibeamten und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes treffen, wenn sie jetzt ihre Runden machen, um die Einhaltung der Verfügung zu kontrollieren. Gut möglich, dass es dabei zu Diskussionen kommen wird. Denn viele Geschäftsleute halten die Festlegungen, wer öffnen darf und wer nicht, für willkürlich. Warum, fragen sie zum Beispiel, dürfen Frisöre, die direkten Kontakt zum Kunden haben, weitermachen wie bisher? Von Behördenseite heißt es: „Diese Regelung ist in Anlehnung an die Leitlinien der Bundesregierung erfolgt.“ Eine genauere Begründung gibt die Bundesregierung auch nicht.

Als Harald Lührs von den Ladenschließungen erfährt, ruft er seinen Großhändler an. Keine Sorge, meint der, die Teeläden in Bayern und Schleswig-Holstein bleiben geöffnet, täglicher Bedarf. Also macht es auch Lührs so. Ob er damit womöglich die Maßnahmen des Senats missachtet? „Keine Ahnung, abwarten“, sagt Lührs, „diese Ungewissheit ist nicht witzig.“ Er wird sie wohl noch etwas aushalten müssen. Bis der Ordnungsdienst vor der Tür steht und in seinem Fall entscheidet.