Heidi Rohmann (links) und Elke Wagner gehen mit einem herzlichen Lächeln auf alle im Klinikum Bremen-Nord zu. (Fotos: Christian Kosak)

Betritt man das Klinikum in Bremen-Nord, gibt es meistens keinen Grund zur Freude. Patienten sowie Angehörige gehen nervös oder ängstlich durch die Drehtür in den Eingangsbereich des Krankenhauses und wissen oft nicht, was sie in dem großen Plattenbau erwartet. „Oft stehen Leute verwirrt in der Mitte des Raumes, schauen sich um und wissen nicht, wo sie hin müssen oder an wen sie sich wenden sollen“, erzählt Heidi Rohmann ruhig und lehnt sich dabei leicht an den übersichtlichen Empfang, auf dem mit grüner Schrift „Lotsendienst, Die Grünen Damen und Herren“ steht. Ein kleiner Tisch und zwei Stühle – jeden Donnerstagvormittag ist das Rohmanns Arbeitsplatz, an dem sie zusammen mit ihrer Kollegin Elke Wagner auf Menschen wartet, denen sie helfen kann. Die beiden Frauen engagieren sich für den Service, der seit 1969 in Deutschland aktiv ist.

„Es ist 9 Uhr, nun startet unsere Schicht“, sagt Heidi Rohmann, die tatsächlich einen blassgrünen Kittel trägt. Elke Wagner schiebt ihre Kollegin sanft nach links von sich. „So nun stehen wir beide richtig“, kommentiert sie ihre Aktion und lacht. Das Duo, das regelmäßig die Donnerstagschicht von 9 bis 12 Uhr übernimmt, ist ein eingespieltes Team. Denn beide engagieren sich schon seit Jahren für die Grünen Damen. Heidi Rohmann ist seit der ersten Stunde, seit elf Jahren dabei. Sie ist die Dienstälteste. Gefolgt von Wagner, die bereits seit acht Jahren dabei ist. Eine lange Zeit, in der man das Krankenhaus, seine Mitarbeiter kennenlernt und natürlich auch viel zusammen erlebt.

Wenig später ist es soweit, die erste Besucherin braucht Heidi Rohmanns Hilfe. In den Frauenbereich K2 möchte sie, eine Buchstaben-Zahlenkombination, die ohne den Lotsendienst schwer nachzuvollziehen und in dem großen Gebäude noch schwerer zu finden ist. Inga Schelhurn ist dankbar für die Hilfe, bei der sie nicht nur zur Station gelangt, sondern auch noch nett mit Heidi Rohmann klönen konnte. „Das ist ein ganz großer Teil unseres Jobs, sich mit den Menschen zu unterhalten“, erzählt Rohmann später. Denn bei den meisten Leuten, die sie durchs Gebäude lotst, sei ein Krankenhausaufenthalt mit viel Sorge und Ängstlichkeit verbunden. „Manchmal sind wir in der Lage, diese Gedanken zu mildern oder die Patienten und Angehörigen zu beruhigen“, sagt sie.

„Die Seelensorge ist ein sehr wichtiger Teil unseres Engagements“, findet auch Susanne Kramer, die mit Karen Hartmann und Heidi Rohmann zusammen Ende Juli die Organisation der Grünen Damen in Bremen-Nord übernommen hat. „Die Menschen freuen sich dermaßen, wenn wir sie von A nach B bringen und sie währenddessen ihren Frust ein wenig Luft lassen können“, erzählt sie. Kollegin Rohmann nickt zustimmend und schielt währenddessen auf ein kleines schwarzes Tastentelefon, das in ihrer Hand liegt und auf dem fett die Nummer 2777 vermerkt ist. „Unter der Nummer zwei und dreimal die Sieben kann man uns hier unten erreichen“, erklärt sie und schmunzelt. Eine einfache Nummer, die man sich in den Stationen leicht merken könne.

Die einzelnen Bereiche sollen die Möglichkeit haben die Grünen Damen zu erreichen, denn sie helfen noch bei vielen anderen Dingen im Krankenhaus: „Wir bringen Patienten auch schon mal zu einer Untersuchung, begleiten sie zum Friseur oder bringen Medikamente vom einen zum anderen Ort“, zählt die Grüne Dame auf und lässt das Telefon in ihre rechte Kitteltasche verschwinden. „Nur das Krankenhausgelände dürfen wir nicht verlassen, aus versicherungstechnischen Gründen“, sagt sie.

Egal, um welche Ecke man biegt, stets hat Heidi Rohmann ein Lächeln auf den Lippen, grüßt Pfleger oder Ärzte herzlich und hilft Patienten und Besuchern, die einen verwirrten Eindruck auf sie machen. Vor der Intensivstation, in die man nur mit Anmeldung oder einem bestimmten Zahlencode gelangt, stehen zwei Frauen und warten darauf, hineingelassen zu werden. Ganz selbstverständlich erkundigt sich die Grüne Dame, ob die Frauen ihre Hilfe benötigen – und fängt direkt an, eine Zahlenkombination in den silbernen Ziffernblock zu tippen. Nur wenige Sekunden später meldet sich eine verzerrte Frauenstimme. „Ja, bitte, kommen Sie rein!“, schallt es durch den Lautsprecher. Die beiden Damen freuen und bedanken sich bei Rohmann, bevor sie hinter der automatisch öffnenden Metalltür verschwinden. Mehr als zehn Minuten hätten sie erfolglos auf eine Reaktion gewartet, bis die Grüne Dame ihnen zur Hilfe eilte.

Auch auf dem Weg zurück zum Empfang des Lotsendienstes, grüßt Rohmann Personen und fängt dann an, auf einmal besonders zu strahlen: „Heidi! Wie schön, Oya vermisst euch sehr“, sagt ein Pfleger inbrünstig, aber flüchtig, bevor er schnell weitergeht. „Ach, die Oya“, seufzt Rohmann. Noch immer lächelt sie. Oya habe sie auch im Krankenhaus kennengelernt. Sie arbeitete damals in der Kantine und habe dort auch ihren jetzigen Ehemann getroffen, erklärt sie. „Elke und ich haben die beiden Verliebten jeden Donnerstag zusammen beobachtet. Haben danach mit Oya über das Treffen beraten und waren später als Überraschungsgäste zu der Hochzeitsfeier eingeladen“, erinnert sich Heidi Rohmann. Immer deutlicher wird es, wie tief die Grünen Damen im Klinikum verwurzelt sind.

„Nein, die Grünen Damen kann man sich aus dem Krankenhaus nicht mehr wegdenken“, ist auch Pastorin und Krankenhausseelsorgerin Heike Scherer überzeugt. Für ihre Arbeit sei das Engagement der Damen unglaublich wichtig. „Sie leisten wirklich gute Vorarbeit für mich“, sagt sie.

Diese Vorarbeit geht Heidi Rohmann manchmal auch ziemlich nah: „Natürlich ist es schwer, sich die ganzen Einzelschicksale anzuhören“, sagt sie. Ihre Stimme ist leiser und weniger euphorisch als zuvor. „Doch mit der Zeit lernt man auch, damit umzugehen“, fügt sie hinzu. Schon immer hatte sie das Bedürfnis, Menschen zu helfen. Schon als Jugendliche wollte Rohmann Kindergärtnerin werden – ein Wunsch, der sie ihr ganzes Leben begleitet. „Wenn jemand Hilfe braucht, bin ich da“, sagt sie und verschränkt die Arme vor der Brust. „Das ist für mich einfach etwas Selbstverständliches, ich könnte mir nichts anderes vorstellen.“ Ähnlich ist sie auch zu den Grünen Damen gestoßen. „In der Familie habe ich viele Erfahrungen mit Pflege machen müssen und als das irgendwann erledigt war, brauchte ich eine neue Aufgabe“, erzählt Heidi Rohmann. Just in dem Moment fand sie die Ausschreibung der Grünen Damen in der Zeitung. „Von da an war ich hier im Krankenhaus tätig“.

Elf Jahre ist das nun her und Heide Rohmann kann sich nicht vorstellen, das Ehrenamt in Kürze aufzugeben. „80 ist ja die Grenze, die wir uns offiziell gesetzt haben, aber wenn man dann an dem einen Tag 79 ist und an dem anderen auf einmal 80 möchte man vielleicht gar nicht aufhören“, sagt die 70-Jährige zu ihrer Kollegin. „Ne, das ist richtig“, stimmt Elke Wagner ihr zu, während die beiden Damen wieder an ihrem Ausgangspunkt, dem kleinen Empfang, stehen und warten. Einmal die Woche ist die freiwillige Arbeit angesetzt, für die sich der Dachverein evangelische Kranken- und Altenhilfe über das Jahr hinweg mit gemeinsamen Veranstaltungen bei den Engagierten bedankt. Dabei findet man die Grünen Damen im Krankenhaus Bremen-Nord immer montags bis freitags von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr.

Egal, in welcher Situation die Grünen Damen über ihr Engagement sprechen: Während eines Lotsendienstes, kurz nachdem sie von der Intensivstation kommen, oder unten am Empfang, wenn Elke Wagner rechts und Heidi Rohmann links darauf warten, dass jemand die 2777 wählt – ihre Augen leuchten vor Begeisterung über die Arbeit, mit denen sie täglich so vielen Leuten helfen können. Besonders eine Sache gibt ihnen das Engagement auch persönlich mit auf den Weg: „Wenn wir dann nach Hause gehen, merken wir immer wieder, wie gut es uns eigentlich geht. Das wissen wir normalerweise auch, aber donnerstagnachmittags immer ganz besonders“, sagt Heidi Rohmann. Und hat wieder dieses Lächeln im Gesicht.



Die Grünen Damen im Klinikum Bremen-Nord suchen momentan noch nach Freiwilligen, die Lust haben, ihr Team zu bereichern. Informationen gibt es unter: www.gesundheitnord.de/krankenhaeuserundzentren/kbo/aufenthalt/gruene-damen.html oder direkt unter Telefon 0421/ 6606 2777.