Gute Nachrichten sind derzeit besonders gefragt, denn die Pandemie bringt für die allermeisten Menschen mehr schlechte als erfreuliche Umstände mit sich. Der WESER-KURIER hat wieder einige der guten Nachrichten der Woche zusammengestellt. Das sind sie:

Bremer Traumanetzwerk überdurchschnittlich

Bei der Versorgung Schwerstverletzter schneiden die elf Kliniken, die dem Traumanetzwerk Bremen angehören, überdurchschnittlich gut ab. Das zeigen neueste Ergebnisse des Bremer Krankenhausspiegels.

Mehr zum Thema Krankenhausspiegel Bremer Retter schneller als der Bundesdurchschnitt Bei der Versorgung Schwerstverletzter schneiden die elf Kliniken, die dem Traumanetzwerk Bremen ... mehr »

Suche mit Happy End

Eine vermisste 17-Jährige aus Stuhr ist aus eigenen Stücken wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Nach der Vermisstmeldung der Eltern war eine umfangreiche Suchaktion der Polizei gefolgt.

Die erste Frau an der Spitze der Baumwollbörse

Stephanie Silber setzt als neue Präsidentin der Bremer Baumwollbörse in Zeiten der Krise auf den Zusammenhalt in der Branche. 2022 feiert der Verein sein 150-Jähriges – mit der Managerin an der Spitze.

Mehr zum Thema Stephanie Silber im Porträt Die erste Frau an der Spitze der Baumwollbörse Stephanie Silber setzt als neue Präsidentin der Bremer Baumwollbörse in Zeiten der Krise auf den ... mehr »

A281 wird weitergebaut

Nach einem Gerichtsurteil kann der Bau der Autobahn 281 fortgesetzt werden. Dies wird von Politik und Wirtschaft begrüßt, aber Anlieger, die auch geklagt hatten, sind vom Urteil überrascht und gegen den Ausbau.

Mehr zum Thema Lückenschluss für Autobahnring kann kommen Weiterbau der A281: Kläger vom Urteil überrascht Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Anwohner-Klagen gegen den Bau der A281 abgewiesen. ... mehr »

Millionen für benachteiligte Quartiere

Dank einer neuen Förderung des Landes, die Rot-Grün-Rot auch im Koalitionsvertrag versprochen hatte, sollen viele soziale Projekte in ärmeren Vierteln mehr und vor allem verlässlichere Unterstützung erhalten.

Mehr zum Thema Hilfe für Problemquartiere Millionen für benachteiligte Viertel in Bremen-Nord Erst gab es ein Förderprogramm für Quartiere mit Problemen, jetzt soll es ein zweites geben. Was an ... mehr »

Shakespeare in Corona-Zeiten

Covid-19 lässt viele kulturelle Veranstaltungen gänzlich ins Wasser fallen. Doch „Shakespeare im Park“ hat diesen Mittwoch, 1. Juli, in kleinerem Maßstab begonnen.

Haben Sie noch weitere gute Nachrichten gesehen? Dann schreiben Sie uns an onlineredaktion(at)weser-kurier.de.