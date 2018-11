Es finden sich immer Bewohnerinnen und Bewohner für eine Spielerunde. Mensch ärgere dich nicht ist besonders beliebt. (Daniel Chatard)

„Wie geht es dir?“, fragt Tanja Döring und streichelt Adelheid Langhorst liebevoll über den Kopf. „Nicht so gut. Sei mir bitte nicht böse. Kannst du morgen wiederkommen?“, fragt die Seniorin. „Natürlich. Ich bin nicht böse. Dann bis morgen“, sagt Döring und verabschiedet sich. Seit rund fünf Jahren arbeitet die 41-Jährige als Betreuungskraft in der diakonischen Stiftung Friedehorst in Bremen-Lesum.

30 Stunden stehen ihr jede Woche zur Verfügung, die Döring für Gruppenangebote und Einzelbesuche wie die bei Frau Langhorst nutzt. Ziel sei es, das geistige Wohlbefinden und die allgemeine Stimmung der betreuten Senioren positiv zu beeinflussen. Die Aufgaben können dabei vielfältig sein und reichen von Gesprächen über Vorlesen bis hin zu kleinen Spaziergängen oder gemeinsamen Spielen.

Die Wünsche der Bewohner seien je nach Persönlichkeit und Gesundheitszustand sehr verschieden: „Bei manchen kann ich sehr einfach Kumpel sein, bei anderen ist viel Einfühlungsvermögen gefordert“, sagt Döring. „Da ist jeder Bewohner sehr individuell.“

Betreuungskräfte sollen die Fachkräfte in Pflegeeinrichtungen entlasten, indem sie sich zusätzlich um Pflegebedürftige kümmern – so die Idee der damaligen Großen Koalition, die den neuen Beruf 2008 mit der Pflegereform auf den Weg brachte. Sowohl stationäre Pflegeeinrichtungen wie Pflegeheime als auch teilstationäre Tagespflege-Einrichtungen können sogenanntes zusätzliches Betreuungspersonal einstellen.

Die Zahl der aktiven Betreuungskräfte ist seit 2013 von 28.000 auf derzeit etwa 49000 gestiegen. Rund 80 Prozent von ihnen sind Frauen. Die Assistenzen für die Pflege werden Paragraf 53c Sozialgesetzbuch XI für diese Aufgaben eigens qualifiziert. So muss jeder, der sich anschließend „Betreuungsassistent nach Paragraf 53c“ nennen möchte, 160 Unterrichtsstunden sowie ein zweiwöchiges Betreuungspraktikum absolvieren.

Die angehenden Assistenten lernen darin die Grundkenntnisse von demenziellen Veränderungen, psychischen Erkrankungen sowie die Kommunikation mit Patienten mit diesen Erkrankungen. Weitere Lerninhalte sind Grundkenntnisse der Pflege, Hygieneregeln und Betreuung. In der Regel dauert diese Ausbildung rund sechs Wochen. Ausbildungsträger sind sowohl kirchliche als auch private Einrichtungen, auch die Stiftung Friedehorst bildet Betreuungskräfte aus.

Betreuung und Aktivierung statt professioneller Pflege

Dort werden bereits seit 2009 Betreuungskräfte eingesetzt. „Im Grunde kann diese Tätigkeit jeder machen“, erläutert die Koordinatorin der sozialen Betreuung Beate Fox, die selbst als Alltagsbegleiterin tätig war und seit einigen Jahren die Angebote koordiniert. Eigenschaften wie Empathie, Belastbarkeit und Geduld sind für Fox wichtige Voraussetzungen für die Arbeit mit den Bewohnern.

Ein- bis zweimal pro Woche bekommt Thomas Scherholz Besuch von der Betreuungsassistentin. Der ehemalige Beamte ist ein großer Werder-Fan und stolz auf ein Autogramm von Claudio Pizarro. (Daniel Chatard)

Auch eine pflegerische Ausbildung könne nützlich sein, sei jedoch nicht zwingend notwendig. Denn im Gegensatz zu einer ausgebildeten Pflegekraft sollen Betreuungskräfte die Bewohner vielmehr betreuen und aktivieren statt professionell pflegen. „Es geht darum, dass jemand Zeit hat, zuzuhören, Spiele zu spielen, spazieren zu gehen – sich um das seelische Wohl zu kümmern“, sagt Fox.

Die Bewohner können in der Friedehorst-Einrichtung Da Vinci an verschiedenen Gruppenangeboten wie Musiktherapie, Singen, Bingo, Gehirnjogging, einem Kindergartenbesuch, Kino, Spielerunden oder einem Tierbesuch teilnehmen. Gerade im Kontakt mit Meerschweinchen, Hunden oder Hasen würden viele ältere Menschen regelrecht aufblühen, wie Fox berichtet: „Auch Bewohner, die sonst sehr zurückhaltend sind, kommen während der Tierbesuche total aus sich raus.“

Ziel der Angebote sei es gerade auch, soziale Isolation der Bewohner zu vermeiden. Denn die Ankunft im Pflegeheim sei für viele Senioren erst einmal ein Schock, der mit Ängsten und Unsicherheit verbunden sei, wie Betreuungskraft Tanja Döring berichtet. Dann sei es wichtig, die älteren Menschen zunächst einmal zu motivieren, wieder am Alltagsleben teilzunehmen und ihnen in Form von Gruppenangeboten und Einzelbesuchen Orientierung und Struktur zu geben.

„Man muss sich langsam rantasten“, sagt Döring. „Und schauen: Wie geht es dem Bewohner psychisch? Wie gesundheitlich?“ Dann stellt sie nach und nach die verschiedenen Angebote der Einrichtung vor und schaut gemeinsam mit dem Bewohner, was passen könnte. Neben Gesprächen begleitet sie die Bewohner gelegentlich zu auswärtigen Arztbesuchen oder Einkäufen. Mit den Fitteren unter ihnen unternimmt die engagierte Betreuungskraft auch Ausflüge auf die Osterwiese oder in die Eisdiele. „Betreuung ist so viel mehr als Mensch-ärger-dich-nicht zu spielen“, sagt sie. „Man lebt ein Stück weit hier.“

Ihr nächster Einzelbesuch steht an. Bei ihrer Arbeit als Betreuungskraft versucht die 41-Jährige sich immer auch an den Biografien und Interessen der Bewohner zu orientieren. Über Thomas Scherholz weiß Tanja Döring vor allem, dass er großer Werder Bremen-Fan ist, Eulen mag und Andenken aus aller Welt sammelt.

Keine Angehörigen

„So Thomas, was ist denn mit Werder los?“, fragt die Betreuungskraft und nimmt sich einen Stuhl, bevor sich der weitere Gesprächsverlauf vor allem um Spielerwechsel, Saisonziele und die Qualifikation der Fußballtrainer dreht. Über dem Bett von Herrn Scherholz hängt eine Autogrammkarte des ehemaligen Werder Bremen-Spielers Claudio Pizarro. Auf die ist der Bewohner besonders stolz. „Ich bin froh, dass ich die habe“, sagt er.

Froh ist er auch über die regelmäßigen Einzelbesuche der Betreuungskraft, mit der er sich am liebsten über Fußball unterhält. Thomas Scherholz ist seit etwa drei Jahren in der Friedehorst-Einrichtung Da Vinci. Angehörige hat der Bewohner nicht, hin und wieder besuchen ihn Bekannte. Etwa ein- bis zweimal pro Woche wird der ehemalige Beamte von Tanja Döring besucht, die nun von der Zeugnisübergabe ihrer Kinder erzählt, bis ihre Zeit schließlich um ist.

„Mit Thomas vergeht die Zeit immer wie im Fluge“, stellt sie fest. Scherholz wünscht ihr einen guten Tag. Fragt man die 41-Jährige, was ihr an der Tätigkeit als Betreuungskraft besonders gefällt, sagt sie: „Dass man ganz nah dran an ist und viel zurückbekommt. Oft geht man mit einem Lächeln raus.“

Nach den Einzelbesuchen steht für Tanja Döring an diesem Tag noch eine Spielerunde auf dem Programm. In der Gemeinschaftsküche der Da Vinci-Einrichtung haben sich vor allem Damen eingefunden. „Wer hat Lust?“, fragt sie in die Runde. Eine Bewohnerin im Rollstuhl hebt den Arm. „Dann bringe ich dich mal rüber, du bist mein Glücksbringer“, sagt Döring und schiebt die Frau an den Tisch. Immer dabei: Teddybär Petzi, der die Bewohnerin schon seit 30 Jahren begleitet.

„Johanna, was ist mit dir?“, fragt die Betreuungskraft und versucht weitere Damen für die Spielerunde zu motivieren. „Nein, danke“, wiegelt diese ab. „Okay, hat jemand bevorzugte Farben?“, fragt Döring in die kleine Gruppe, die sich nun zusammengefunden hat, und baut das Spielfeld auf. Die Stimmung ist ausgelassen: Es wird gewürfelt, gejubelt und geflucht.

„Ich glaube wir müssen gleich mal die Würfel austauschen“, sagt Tanja Döring und versucht dem spielerischen Glück der Seniorinnen weiter auf die Sprünge zu helfen. Für die Koordinatorin der sozialen Betreuung Beate Fox ist die Arbeit der Betreuungskräfte ein wichtiger Bestandteil des Bewohneralltags. „Ich finde es sehr wichtig, dass sich zusätzlich jemand die Zeit nehmen kann, zuhört und die Wünsche der Bewohner erfüllt“, sagt sie. „Es ist eine sehr sinnvolle und erfüllende Arbeit.“