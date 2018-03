Traditionell am ersten Sonntag im März starten die Biergärten an der Schlachte in die Open-Air-Saison. (Frank Thomas Koch)

Es wirkt verrückt, wenn zwei Bremer bei minus zehn Grad im Biergarten sitzen und mit einem kühlen Blonden anstoßen. Dazu noch in kurzen Hosen und Flip Flops. Aber der Wahnsinn hat einen tieferen Sinn: Traditionell am ersten Sonntag im März starten die Biergärten an der Schlachte in die Open-Air-Saison. Das ist in drei Tagen, und dafür haben die Schlachte-Wirte am Mittwoch geworben. Das Sommeroutfit sollte dabei allerdings weniger ein Werbegag als eine Art Beschwörung sein.

„Im letzten Jahr hat es zu diesem Termin richtig gegossen und wir hatten alle Regencapes an. Dann hat es den ganzen Sommer geregnet. Jetzt drehen wir den Spieß um“, sagte "Enchilada"-Geschäftsführer Andrew Laukant (rechts). Mina Ibrahim vom "Kangaroo Island" fügte sich seinem frostigen Schicksal mit einem Lachen: „Mein Chef hat mich geschickt, da muss ich durch.“ Ob die Biergärten mit 2700 Plätzen am Sonntag tatsächlich öffnen, sei aber noch nicht klar. Das hänge von den Temperaturen ab.