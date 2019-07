Urlaubsstimmung am Hemelinger Weserstrand: Am Donnerstag wurden in Bremen Temperaturen bis zu 37,4 Grad Celsius gemessen. (Frank Thomas Koch)

Bremen stöhnt in diesen Tagen über Temperaturen von 30 Grad aufwärts. Der Hitzerekord wurde bislang dennoch nicht geknackt. Er wurde am 9. August 1992 aufgestellt. Damals wurden am Bremer Flughafen 37,6 Grad gemessen.

Am Donnerstag hätte das Thermometer beinahe einen neuen Höchstwert angezeigt: 37,4 Grad wurden um 15 Uhr an der Wetterstation am Airport gemessen. Aufgrund von hohen Wolkenfeldern im Nordwesten stiegen die Temperaturen jedoch letztlich nicht weiter an, erklärte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes auf Nachfrage.

Rekordverdächtig war der Donnerstag dennoch: Er ist bis dato der zweitheißeste Tag seit Beginn der Aufzeichnungen der Wetterstation am Bremer Flughafen im Jahre 1890. Das geht aus den Daten des Deutschen Wetterdienstes hervor.

Die Höchstwerte der letzten 30 Jahre zeigt die folgende Grafik. Wenn Sie mit der Maus über die einzelnen Punkte fahren, bekommen Sie die Temperatur des jeweiligen Jahres angezeigt.