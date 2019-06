Die polnische Gruppe Teatr Kto. (Christina Kuhaupt)

Beeindruckende Lichtinstallationen, wandelnde Figuren in den Straßen, Musik, die eine ausgelassene Sommerstimmung zaubert, und ein bisschen italienisches Flair, das in der Luft liegt – es ist La-Strada-Zeit in Bremen. Gruppen aus 18 Ländern laden in diesem Jahr beim 25. Internationalen Festival der Straßenkünste zum Verweilen in fast jedem Winkel der City ein.

Bunt, artistisch, poetisch, sinnlich, nachdenklich und lustig geht es bis zum Sonntag zu, wenn die Künstler unter anderem Theater, Akrobatik, Tanz und Clownerie unter freiem Himmel aufführen. Die komplette Innenstadt dient als Bühne. Unser Foto zeigt die polnische Gruppe Teatr Kto, die mit ihrer Performance einen Tag im Leben eines Menschen des 21. Jahrhunderts zeigt – gefangen im Alltag zwischen Heim und Arbeitsplatz.