Thronte hoch zu Pferde auf dem Liebfrauenkirchhof, damals Kaiser Wilhelm-Platz: Kaiser Wilhelm I. (Archiv)

Bremen. Mit einem lyrischen Erguss reagierten die Bremer Nachrichten auf den Tod Kaiser Wilhelm I. am 9. März 1888. „Die Kaisereiche/ Hat ein jäher Blitz gefällt/ An des edlen Helden Leiche/ Steht in Trauer eine Welt“, reimte mehr schlecht als recht ein unbekannter Verehrer. Wirklich überraschend kam das Ende nicht, immerhin starb „jener edle Kaisergreis“ kurz vor seinem 91. Geburtstag. Die Bremer Nachrichten verbreiteten die Todesmeldung noch am Tage seines Ablebens: Das war möglich, weil die Zeitung damals zweimal täglich erschien. Sein Leben hauchte der Monarch morgens um 8.35 Uhr aus, kurz danach war die Nachricht in der Welt. Allemal Zeit genug, um die Titelseite der Abendausgabe mit einem schwarzen Trauerrand zu versehen und die ganz gewiss schon lange vorbereitete Hymne an „unsern theuren Kaiser“ zu setzen.

Dass es damit nicht getan sein würde, lag auf der Hand – auch in den folgenden Ausgaben blieb der Trauerrand erhalten, wurden die letzten Lebensstunden von allen Seiten beleuchtet. Die Leser erfuhren in aller Ausführlichkeit, wie die Kräfte des Kaisers innerhalb von kurzer Zeit erlahmt waren und wen er in seinen letzten Stunden zu sich gerufen hatte: neben Reichskanzler Otto von Bismarck auch seinen Enkel, den späteren Kaiser Wilhelm II. „Der Kaiser begann damit, dem Prinzen Wilhelm von der Armee und Preußens gesamtem Volk zu sprechen“, war am 11. März 1888 in den Bremer Nachrichten zu lesen. Warme Worte mit Gewicht, so etwas wie sein Vermächtnis. War doch schon damals absehbar, dass der todkranke Kronprinz Friedrich Wilhelm (als Friedrich III.) sich nicht lange auf dem Thron halten und der Enkel schon bald seinen Platz einnehmen würde.

Auch die berühmten letzten Worte des Kaisers fanden bereits in jenen Tagen den Weg in die Zeitung: „Ich habe keine Zeit, müde zu sein.“ Ein durchaus protestantisch anmutender Arbeitsethos, der an den berühmten Ausspruch seines Vorfahren Friedrich der Große erinnert. Der hatte verlauten lassen, der Fürst sei nichts weiter als „der erste Diener seines Staates“. Die letzten Worte des Kaisers wurden vielfach verbreitet, sie dienten sogar als Titel einer voluminösen Skulptur mit dem sterbenden Kaiser im Lehnstuhl und einem Todesengel in Wartestellung.

Als „Wiederaufrichter des Reiches“ war der betagte Kaiser ungemein populär, zusammen mit Bismarck galt er als Architekt der Reichsgründung von 1871. Weshalb ihm auch der Ehrentitel „der Große“ zugestanden wurde. Seine weniger rühmliche Vergangenheit als vermeintlicher „Kartätschenprinz“ beim blutigen Vorgehen gegen die Märzrevolution von 1848 blendete man gern aus. Eine kuriose Randnotiz der Geschichte: Als Fluchthelfer des damaligen Thronfolgers bei seiner überstürzten Abreise nach England agierte ein Bremer, sein später geadelter Adjutant August Oelrichs. Der gab den Hohenzollern-Prinzen als seinen älteren Bruder Wilhelm Oelrichs aus. Erst als preußischer König befleißigte sich Wilhelm I. einer liberaleren Haltung gegenüber seinen Untertanen. Die Kaiserkrönung in Versailles nach dem Sieg über Frankreich war dann sozusagen die Krönung seiner irdischen Laufbahn, auch wenn er selbst für den preußischen Königstitel mehr übrig hatte.

200 000 pilgerten zur Beerdigung

Der Bremer Bevölkerung dürfte es nach seinem Tod in den Ohren gedröhnt haben: Wie der Morgenausgabe der Bremer Nachrichten vom 10. März zu entnehmen war, ordnete der Senat bis zur Beisetzung tägliches Glockenläuten in sämtlichen Kirchen von 12 bis 13 Uhr an. Und nicht nur das, auch der „Stadtweinkeller“ sollte geschlossen bleiben und auf kulturelle Veranstaltungen verzichtet werden. Eine ganze Woche blieb das so, die Beisetzung war für den 16. März angesetzt. Ein gutes Geschäft witterte offenbar der Börsenmakler August Griffel: Mit einer großen Anzeige rührte er bereits am Tag danach die Werbetrommel für den „Extra-Zug nach Berlin“ zur Beisetzung „unseres hochseligen Kaisers“. Die fand denn auch großen Zuspruch, rund 200 000 Menschen pilgerten in die Reichshauptstadt.

Schon zu seinen Lebzeiten ehrten die Bremer Wilhelm I. mit der Kaiserstraße und der Kaiserbrücke, erst nach dem Zweiten Weltkrieg besann man sich auf Bürgermeister Johann Smidt als Namensgeber. Posthum wurde die Erinnerung an den Kaiser zusätzlich wachgehalten durch das 1893 errichtete Kaiser Wilhelm-Denkmal auf dem Liebfrauenkirchhof, 1888 noch Kaiser Wilhelm-Platz. Auch auf hoher See konnte man seiner Majestät begegnen: Zu seinem 100. Geburtstag taufte der Norddeutsche Lloyd 1897 eines seiner Schiffe auf den Namen „Wilhelm der Große“. Heute ist der Kaiser weitgehend vergessen, dazu passt das traurige Schicksal von Schiff und Denkmal: Der Dampfer wurde zu Beginn des Ersten Weltkriegs als Hilfskreuzer versenkt, das Denkmal 1942 als „Metallspende“ eingeschmolzen.