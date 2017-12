Die Weihnachtsflut wurde von einem plötzlich einsetzenden Nordweststurm verursacht. Allein im Jeverland starben 1275 Menschen. (Kupferstich: Johann Homann)

Wer in Bremen ein Haus besitzt, zahlt Grundsteuern und Deichbeiträge. Wieso das, mag sich mancher Neu-Grundbesitzer fragen – hinter meinem Haus ist doch gar kein Deich. Aber hinter dem Haus ist sehr wohl ein Deich – nur ein bisschen weiter weg. Wie überlebenswichtig die sorgfältige Pflege der 223 Kilometer Deich um die Hansestadt ist, beweist in diesen Tagen ein 300. Jahrestag: In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 1717 gab es an der Nordseeküste von Holland bis Dänemark eine katastrophale Sturmflut, der mindestens 10.000 Menschen und Hunderttausende von Tieren zum Opfer fielen.

Dem alten Onkel Cord in Niederbüren sagte man das zweite Gesicht nach – aber vielleicht hatte er auch einfach nur mehr Lebenserfahrung als die jungen Leute im Dorf. Am 24. Dezember 1717 jedenfalls warnte er den jungen Henrich Ahrens eindringlich: „Wi kriegt Nord-West! Wahr bitids dine Lüe!“ Der konnte nach dieser Warnung nicht einschlafen. Wenig später ertönte auch schon das Signal: „An‘n Diek! An‘n Diek!“ Alle, die konnten, waren damit zum Deichschutz aufgerufen.

Der junge Familienvater schleppte seine Kinder auf den Dachboden, seine Frau Gesche folgte. Er scheuchte Kuh, Kalb und Ziege aus dem Stall, damit sie sich in Sicherheit bringen konnten und schon gluckerte das Wasser im Stall und in der Diele. Eisschollen schlugen gegen das Haus, Frau und Kinder kletterten auf das Dach, und wie durch ein Wunder erschien ein Boot und nahm sie auf. Als das Dach zerbrach, klammerte Henrich sich an einen Weidenbaum, klatschnass in der Eiseskälte. Er konnte sich retten und überstand auch eine nachfolgende Lungenentzündung, doch das jüngste Kind der Familie überlebte die Strapazen nicht.

Vernachlässigte Deiche sollen Ursache gewesen sein

Diese Geschichte ist aus alten Aufzeichnungen rekonstruiert und am 9. November 1949 in den „Bremer Nachrichten“ veröffentlicht worden. Es ist eine von Tausenden aus jener denkwürdigen katastrophalen Christnacht 1717.

Auf deutschem Boden traf die Sturmflut am schlimmsten Ostfriesland. Eine Broschüre des Sielhafenmuseums in Carolinensiel listet auf: 6000 Quadratkilo­meter Land wurden überflutet, viele Kilometer Deich zerstört, die von Hand mit Menschen- und Pferdekraft aufgeschüttet worden waren.

„Viele Menschen mussten Haus und Hof verlassen. Kälte, Hunger, Durst und Arbeitslosigkeit führten zu Tod und Abwanderung der Bevölkerung aus den betroffenen Regionen und damit zu einer weiteren Schwächung der Marschen, deren Anstrengungen zum Wiederaufbau durch weitere Schadensfluten – u. a. die Neujahrsflut 1720/21 – wieder weitgehend zunichte gemacht wurden. Die Küstenländer erholten sich erst nach Jahrzehnten wieder von den Verwüstungen“, heißt es in der Broschüre. Es fehlte an Menschen, Geld, Kraft und Zeit, denn die zum Deichbau verpflichteten Anrainer mussten nebenher ihre Höfe bewirtschaften.

Aus zahlreichen Berichten über das Geschehen geht hervor, dass eine Ursache für die Katastrophe die stellenweise vernachlässigten Deiche waren. Nicht ganz unschuldig dürften auch die Landesfürsten gewesen sein, die sich vermutlich weniger um das Wohl der Menschen hinter den Deichen als vielmehr um gute Einkünfte gesorgt hatten. Die letztlich auslösende Ursache war dann das Wetter: Vor dem Christfest regnete es tagelang, der Wind blies kräftig aus Südwesten, später aus Osten, drehte dann auf Nordwest. Da er gegen Mitternacht nachließ, legten sich die Menschen beruhigt schlafen, so mancher wohl auch mit einem gewissen Alkoholpegel. Das nächste Hochwasser wurde erst gegen Morgen erwartet.

Wenige Zeugnisse über das Geschehen

Über das Geschehen in Bremen gibt es nur wenige Zeugnisse. Die bremische Chronik berichtet allgemein: „Durch einen in der Nacht vor dem heiligen Christfeste entstandenen heftigen Sturm aus Nordwesten wurde das Wasser mit solcher Wut aufgetrieben, dass es über und über gespület, die stärksten Dämme und Deiche durchbrochen und die Erde eben gemacht hat. Das Wasser ist so schnell aufgewachsen, dass die Leute, so im ersten Schlaf gewesen, sich nicht zu retten gewusst und haben teils auf Boden, ­Dächern, Bäumen und Kirchtürmen gerettet. Jedoch hat die wilde Flut unzählige Häuser und Menschen hinweggerissen und ist erbärmlich anzusehen gewesen, wie die Körper der Menschen unter den Pferden, Ochsen, Kühen, Schafen, Schweinen, Häusern, Kisten, Kasten, Betten, Brettern und dergleichen im Land herumgetrieben.“

Der Historiker Herbert Schwarzwälder (1919-2011) zieht in Band 1 seiner „Geschichte der Freien Hansestadt Bremen“ allerdings eine positive Bilanz, nach der die Stadt selbst wohl mit einem blauen Auge davongekommen ist: „Immer wieder wurde Bremen auch von Unwetter und Überschwemmungen getroffen. Doch die Weihnachtsflut von 1717, die in Ostfriesland, Butjadingen und im Land Hadeln Tausende von Häusern fortriss, zahlreiche Menschen und Tiere ertränkte, brachte der Stadt Bremen selbst keinen erheblichen Schaden.“ Die Stadt Bremerhaven gab es 1717 noch gar nicht.

Ein anderer fleißiger Berichterstatter über seine Heimat Bremen war Heinrich Hoops (1867-1946), Pastor in Mittelsbüren, Grambke und Seehausen. Seine Aufzeichnungen im „Heimatbuch des bremischen Werderlandes“ differenzieren: „Wären nicht die Stedinger Deiche gebrochen, so wäre unser Ort in der schlimmsten Gefahr gewesen, da bereits überall das Wasser über die Deiche und durch viele Häuser ging, auch andernorten die stärksten Deiche zerrissen, viele Häuser weggeschwemmt und Mensch wie auch Vieh ertranken. In Lesumbrok brach der Deich an zwei Stellen, doch wurde durch das Wasser das Land gleichsam gedüngt, und eine sehr reiche Ernte folgte auf diesen schlimmen Winter, so daß die Leute aus Friesland und anderen Orten, woselbst das eingebrochene Seewasser das Land verderbt hatte, das Heu mit Schiffen von hier wegholten.“

Pastoren haben die Weihnachtsflut überliefert

Einen weiteren Bericht gibt es von Johann Hermann Duntze (1790-1874), Pastor an St. Martini, in Mittelsbüren, Grambke und ­Rablinghausen. Er erinnert daran, dass bereits in den beiden Jahren vor der Weihnachtsflut die Landwirtschaft durch Viehseuchen und Mäusefraß größere Schäden zu verkraften hatte – und dann kam das Wasser noch obendrauf.

Duntze schreibt: „Bremen und sein Gebiet hatten nach Verhältniß wenig gelitten, indem die Sturmfluten minder stark waren. Es trug Sorge, Lebensmittel hinunterzuschiffen, wo an der Niederweser Viele auf den Dächern nach Brodt und Hülfe schmachteten; die Neustadtsdeiche hatten indes bei hoch aufgeschwollenem Wasserstande Gefahr, weshalb die neustädtische Bürgerschaft zum Deichen aufgeboten wurde.“

Es waren neben den Drosten als Verwaltungsbeamte vor allem Pastoren, die Berichte von der Weihnachtsflut für die Nachwelt niederschrieben. Sie waren es allerdings auch, die der Katastrophe eine Bedeutung gaben: als Strafe für die Sündhaftigkeit der Menschen. Da aber mit der beginnenden Aufklärung kirchliche Dogmen zunehmend hinterfragt wurden und die Naturwissenschaften an Bedeutung gewannen, wurden nun die ganz praktischen Ursachen des Unglücks näher untersucht. Man begann über neue Techniken und eine andere Organisation beim Deichbau nachzudenken.

Band 1 der Materialien des Sielhafenmuseums Carolinensiel berichtet dazu über den entscheidenden Mann Albert Brahms (1692-1758): „Er erlebte auf seinem Bauernhof die Weihnachtsflut 1717, bei der allein im Jeverland 1275 Menschen starben. Da er sich schon frühzeitig für Geometrie und Deichbau interessierte und große organisatorische Fähigkeiten besaß, wurde er aufgrund seiner ersten Notmaßnahmen 1718 zum Deichrichter im Kirchspiel Sande ernannt.“ Brahms tauschte sich gemäß seinem Wahlspruch „Kein Deich – kein Land – kein Leben“ mit deutschen und holländischen Deichbaufachleuten aus und setzte sich vehement für eine wissenschaftliche Herangehensweise beim Deichbau ein. Ebenso plädierte er für eine andere Organisation: Nicht die Wenigen, die direkt am Deich lebten, sollten für dessen Erhalt zuständig sein, sondern die Gemeinschaft Aller, die in dessen Schutz lebten. Wie so oft, wenn jemand neue Ideen hat, wollte man ihm nicht glauben, sodass er sich verärgert zurückzog. Aber: Seine Grundideen setzten sich im Lauf der Zeit durch, und auf sie gehen auch die heutigen bremischen Deichverbände am linken und rechten Weserufer zurück.

Bremer spendeten nach der Flut in etwa zwei Millionen Euro

Die Flut der Christnacht 1717 ist zurzeit in ostfriesischen Medien das große Thema. In Dangast gibt es auch eine Ausstellung in der dortigen Akademie. Sie ist bis zum 14. Januar zu sehen. Die norddeutsche Kata­strophe sprach sich übrigens für die Verhältnisse des 18. Jahrhunderts schnell bis nach Süddeutschland herum. Der Kupferstecher Johann Baptist Homann (1664-1724) im trockenen Nürnberg muss stark beeindruckt gewesen sein von den Geschehnissen an der Küste.

Er stellte bereits 1718 eine Karte der Flut fertig, die allerdings von Wissenschaftlern als nicht ganz korrekt bezeichnet wird. Wie sollte er auch ohne Internet und Smartphone in so kurzer Zeit alle Informationen gesammelt haben? Dafür hat er die Karte fantasievoll ausgestaltet mit Bildern vom Windgott Äolus und dem Meeresgott Neptun aus der klassischen Mythologie sowie mit der Darstellung eines Deichbruchs und erläuternden Texten. Mit dieser Karte hat der Oldenburger Professor Dietrich Hagen in seinem Buch „Die jämmerliche Flut von 1717“ bereits 2005 sehr gründlich untersucht.

Wie immer in Krisen und Katastrophen gab es auch Weihnachten 1717 Menschen, die die Not Anderer ausnutzten, um für sich Vorteile zu sichern, Plünderer und Räuber, ebenso aber auch jene, die über sich selbst hinauswuchsen, um anderen zu helfen und Gefahren abzuwehren. Einer davon war der Oberdeichgraf Eibe Siade Johans (1659-1720) in Padingbüttel, Land Wursten am rechten Weserufer. Ihm zu Ehren hat die ehemalige Bremer Lehrerin Felicitas Gottschalk schon 2011 eine Geschichtensammlung aus Fakten und Fiktion zur großen Flut vorgelegt: „Am Meer, am wüsten, nächtlichen Meer“. Darin würdigt sie Johans, der sich in seinem Kampf um sichere Deiche immer wieder mit uneinsichtigen Mitmenschen herumschlagen musste.

Die Bremer verhielten sich nach der Weihnachtsflut übrigens christlich solidarisch: Der Senat rief zu Spenden für die Flutopfer auf, und die Bremer ließen sich nicht lumpen: Es kamen 745 Reichstaler zusammen, in heutiger Währung etwa zwei Millionen Euro.