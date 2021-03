Sylvette Heimsath imkert in ihrem Stadtgarten, wo vor kurzem Sporen der Amerikanischen Faulbrut entdeckt wurden. (Christina Kuhaupt)

„Wir sollten wieder einmal über den Infektionsschutz sprechen“, sagt Marten Carstensen. Über Hygienemaßnahmen und systematische Tests, vor allem aber über Verantwortungsbewusstsein. Denn es gibt ja nicht nur diese eine Infektionskrankheit, über die gerade alle reden. In Bremen grassiert seit Jahren eine hochansteckende Kinderkrankheit bei Tieren. Sie befällt und tötet den Nachwuchs der Honigbiene und kann im schlimmsten Fall ganze Völker auslöschen. Doch es gibt effektive Methoden der Prävention, von denen nicht nur die Imker selbst wissen sollten.

In Sylvette Heimsaths Stadtgarten summt und brummt es wieder. Bei den frühlingshaften Temperaturen ab Mitte Februar hielt es die Bienen nicht mehr in ihren Beuten. Der Tisch in Heimsaths naturnahem Garten ist reich gedeckt mit saisonalen Leckereien: Die Bienen lieben Krokusse, Schneeglöckchen und vor allem den imposanten Kamelienstrauch, der gerade in voller Blüte steht, erzählt die Hobby-Imkerin. Seit fünf Jahren imkert sie am Körnerwall – eine Liebhaberei, die gerade mal reicht, um ihren eigenen Bedarf an Honig zu decken. Vor Kurzem kam eine Hiobsbotschaft: Bei einer Untersuchung durch das Landesveterinäramt waren Sporen der berüchtigten Amerikanischen Faulbrut entdeckt worden. „Nie hätte ich das gedacht“, sagt Heimsath. „Ich kann mir das nicht erklären.“

Amerikanische Faulbrut, auch Bienenpest genannt. Die Krankheit mit dem unappetitlichen Namen ist vermutlich so alt wie die Imkerei, und sie ist auf der ganzen Welt verbreitet. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde ihr Auslöser identifiziert. Ein Bakterium namens Paenibacillus larvae wird über Ammenbienen ins Volk getragen. Den erwachsenen Bienen kann der Erreger nichts anhaben. Doch für die Bienenbrut ist er tödlich. Er zersetzt die Larven in ihrer mit einem Wachsdeckel verschlossenen Brutzelle, bis von ihnen nichts mehr übrig bleibt als ein zäher, brauner Schleim, der schließlich zu einem dunklen Schorf eintrocknet. Er besteht aus Milliarden von Sporen, die jahrzehntelang infektiös sind, und Temperaturen bis zu 100 Grad Celsius überstehen.

Hätte Sylvette Heimsath so lange gewartet, hätte sie im günstigsten Falle sämtliche Brutwaben vernichten und ihre Bienenkästen aufwendig thermisch desinfizieren müssen. Im schlimmsten Falle droht sogar die Verbrennung des gesamten Bestands an Bienen. Noch schlimmer: Die Infektion hätte sich dann vermutlich längst verbreitet. Bienen aus der Nachbarschaft hätten das geschwächte Volk ausgeräubert und mit den Sporen ihr eigenes Volk verseucht. Tatsächlich ist so etwas in Bremen in den vergangenen Jahren mehrfach passiert. Genau darum hat Carstensen in den Garten seiner Vereinskollegin geladen. Obwohl die Zahl der Fälle in Bremen und auch bundesweit seit Jahren sinke, sei das kein Grund zur Entwarnung. „Wir werden das gerade nicht los“, warnt der stellvertretende Vorsitzende des Bremer Imkervereins von 1875.

Er weiß von positiven Proben aus verschiedenen Teilen der Stadt. Die Imker hatten, wie auch Heimsath, alles richtig gemacht: Sie hatten Futterkranzproben vorsorglich testen lassen, und haben sorgfältig Wabenhygiene betrieben. Doch wie kann es sein, dass die Infektion dennoch immer wieder aufflackert? Sporen der Amerikanischen Faulbrut können sich verbreiten, wenn Bienen entweder mit belasteten Waben in Kontakt kommen, oder wenn sie – bewusst oder unbewusst – mit belastetem Honig gefüttert werden.

In den vergangenen Jahren fiel der Verdacht immer wieder auf Mülleimer oder Glascontainer, in denen nicht ganz geleerte oder ausgespülte Honiggläser als Infektionsquelle fungieren. „In einem Stichproben-Monitoring wurde vor einigen Jahren festgestellt, dass sämtliche ausländischen Honige AFB-Sporen aufwiesen“, erklärt Bärbel Schröder, Leiterin des Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdiensts des Landes Bremen (LMTVet).

Marten Carstensen. (Christina Kuhaupt)

Deutlich geringer sei die Sporenbelastung bei einheimischem Honig, heißt es aus dem Celler Institut für Bienenkunde: Je nach Region wurden in drei bis maximal zehn Prozent der Zufallsproben AFB-Sporen entdeckt. Doch unabhängig davon, ob es sich um heimischen oder ausländischen Honig handele, sei „das Verfüttern von Honigen grundsätzlich zu unterlassen“, so die Bremer Veterinärdirektorin.

„Wer den Bienen etwas Gutes tun möchte, sollte in seinem Garten lieber Trachtpflanzen setzen“, rät Carstensen. An die Bienenhalter selbst geht der Appell, von dem freiwilligen und zurzeit kostenlosen amtlichen Testangebot Gebrauch zu machen – nicht nur im eigenen Interesse.

Beim Veterinäramt sind in der Stadt Bremen rund 450 Imker mit rund 1000 Bienenvölkern registriert. Auszugehen sei aber von einer „Dunkelziffer“ von mindestens zehn Prozent an Bienenvölkern, die nicht gemeldet sind, so Bärbel Schröder. „In einer solch engen Nachbarschaft können sich Krankheiten schnell verbreiten“, sagt Carstensen. „Hunde kann man anleinen. Bienen fliegen auch zum Nachbarn. Darum haben wir Imker immer auch eine Verantwortung für die ganze Gemeinschaft.“

Weitere Informationen

Die Amerikanische Faulbrut (AFB) ist eine anzeigepflichtige Bienenkrankheit. Von einem Ausbruch wird offiziell erst gesprochen, wenn sowohl der Erreger nachgewiesen ist als auch die klinischen Symptome in einem Bienenvolk vorhanden sind. Größere Ausbrüche in der jüngeren Vergangenheit gab es in den Jahren 2004 bis 2006 mit insgesamt 37 betroffenen Betrieben. 2019 wurde die AFB bei zwei Imkern in der Vahr und in Huckelriede entdeckt. Daraufhin wurden die Stadtteile Östliche Vorstadt, Neustadt, Mitte, Schwachhausen, Vahr, Obervieland sowie die Hemelinger Ortsteile Hastedt und Sebaldsbrück zu Sperrbezirken erklärt. Die Bienenvölker und das Wabenmaterial aus den Stadtteilen dürfen dann nicht über die Sperrgrenzen hinaus versetzt werden. Unter Federführung der Veterinärbehörde wird die Bekämpfung organisiert, fachlich begleitet und kontrolliert. Aktuell ist nach Angaben der Veterinärbehörde noch der Ortsteil Huckelriede unter Beobachtung, wo die AFB noch nicht erloschen sei.

„Die meisten Imker erkennen die Faulbrut viel zu spät“, sagt Bienenexperte Werner von der Ohe vom Niedersächsisches Landesinstitut für Bienenkunde in Celle. Die Untersuchung von Honigen aus Befalls- und Vorjahren habe belegt, dass bereits zwei bis drei Jahre, bevor klinische Symptome festgestellt werden konnten, die Honige mit Sporen kontaminiert waren.

In vielen Nicht-EU Ländern wird die Amerikanische Faulbrut mit Antibiotika bekämpft. In Deutschland und der gesamten EU ist deren Einsatz in der Imkerei verboten, und nach Angaben der Landesanstalt für Bienenkunde der Universität Hohenheim schon allein deshalb nicht sinnvoll, weil die Sporen damit nicht abgetötet werden. Antibiotikarückstände im Honig können zu Resistenzen führen. Die AFB-Sporen, betont von der Ohe, sind dagegen für Menschen „absolut ungefährlich“.

Weitere Informationen finden sich auf den Internet-Seiten der Bremer Veterinärbehörde, Suche: Tiere/Tierseuchen.