Dauerhaftes Arbeiten von zu Hause aus betrachten viele Betroffene eher als Be- denn als Entlastung. (Daniel Naupold /dpa)

Der Weg ins Büro ist für viele kurz geworden. Das Zauberwort in Pandemie-Zeiten heißt Homeoffice. Statt zwischen Wohnort und Arbeitsplatz pendeln zu müssen, reichen jetzt oft ein paar Meter bis ins Nebenzimmer oder eine Treppe rauf oder runter, schon kann es losgehen. Kommuniziert wird per Internet-Konferenzen, gearbeitet auf dem Laptop; die neue Bürogemeinschaft ist eine virtuelle. Die Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sonst Mittagessen ging, denen man zum Geburtstag gratulierte oder die man auf dem Flur traf, sind zu kleinen pixeligen Video-Kacheln auf dem Bildschirm geschrumpft. Das Arbeitsleben ist zwar keimfreier, aber auch emotional und sozial ärmer geworden. Von sozialer Distanzierung sprechen die Experten. Ein schauriger Begriff.

Wer seinen Beruf von zu Hause aus ausüben kann, spart viel Zeit und Nerven. Und obendrein reduziert die Arbeit daheim natürlich deutlich die Zahl der persönlichen Kontakte. Ein wichtiger Aspekt, um steigende Infektionszahlen in den Griff zu bekommen und überhaupt der Auslöser für den Wechsel vom Büro ins Homeoffice. Auch vor Corona wurde zwar ab und an über das Thema geredet, richtig populär wurde es jedoch erst durch den Lockdown im Frühjahr. Plötzlich war das Homeoffice für viele Beschäftigte alternativlos – die Arbeitgeber schickten ihre Mitarbeiter mit guten Gründen nach Hause. Großraumbüros und voll besetzte Büroetagen passen eben nicht in die Corona-Zeit, das Homeoffice war die Lösung.

Erste Untersuchungen zeigen, dass mit der Pandemie deutlich mehr Arbeitgeber ihren Beschäftigten die Arbeit im Homeoffice ermöglichten als vorher. So hat das ifo-Institut in einer repräsentativen Studie aus dem April ermittelt, dass etwa drei Viertel der Firmen in Deutschland in der Krise auf eine verstärkte Nutzung von Homeoffice gesetzt haben. 34 Prozent der Beschäftigten arbeiteten ganz oder teilweise von zu Hause aus; unter den höherqualifizierten Beschäftigten waren es sogar 60 Prozent. Grundsätzlich, so das ifo-Institut, lässt sich feststellen: Etwa 56 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland haben einen prinzipiellen Zugang zum Homeoffice. Aber nur weniger als die Hälfte davon nutzte dies vor der Corona-Pandemie. Das hat sich geändert.

Eine sinnvolle Balance

Seit dem Lockdown ist ein gutes halbes Jahr vergangen. Zeit genug, um einschätzen zu können, welche Vorteile, aber auch welche Nachteile die Arbeit am heimischen Schreibtisch – und manchmal wohl auch Ess- oder Wohnzimmertisch – hat. Und bei allen Vorteilen, eines wird zunehmend deutlich: Das Homeoffice ist ein sozialer Killer. Das ist sehr plakativ, aber im Kern richtig. Wer dauerhaft von zu Hause arbeitet, entfremdet sich von seinen Kollegen und von seinem Arbeitgeber. In der Corona-Krise zeigt sich eindrucksvoll, welchen sozialen Wert Arbeit hat. Es fehlt der tägliche Austausch, der zufällige Plausch, die Anregung durch Ideen anderer. Und es leidet das Zusammengehörigkeitsgefühl der Belegschaft.

Sicherlich, das Homeoffice gehört in eine moderne Arbeitswelt, in der gerne von Work-Life-Balance gesprochen wird. Und es ist auch sinnvoll, gerade jetzt über ein Recht auf Homeoffice nachzudenken, wie es Arbeitsminister Hubertus Heil fordert. Nur sollte auch der soziale Aspekt von Arbeit nicht vergessen werden.Partielle Arbeit von zu Hause aus erleichtert vieles: die Betreuung kranker Kinder oder pflegebedürftiger Angehöriger; die Möglichkeit, Handwerker ins Haus zu lassen oder mal in Ruhe besondere Aufgaben zu erledigen. Doch immer sollten diese Möglichkeiten zeitlich begrenzt bleiben.

Umfragen belegen, dass dies auch viele der jetzt pandemiebedingt im Homeoffice arbeiten Beschäftigten so sehen. Dauerhaftes Arbeiten zu Hause betrachten sie eher als Be- denn als Entlastung. Ihre Begründung: Einsamkeit und der Mangel an sozialem Austausch. Es wird also darauf ankommen, eine sinnvolle Balance zwischen Präsenzarbeit und Homeoffice zu ermöglichen. Ein Gesetz kann einen Rahmen vorgeben, konkret ausfüllen sollten ihn Arbeitgeber und Beschäftigte – durch Betriebsvereinbarungen.

Wie wichtig Arbeit als sozialer Kitt ist, hat die Soziologin Jutta Allmendinger wunderbar beschrieben. Ihr Urteil: „Die Erwerbsarbeit hat uns bislang alle irgendwie zusammengebracht – und sei es nur in der S-Bahn oder in der Cafeteria. Wo soll das gegenseitige Verständnis in der Gesellschaft herkommen, wenn wir uns nicht einmal mehr beiläufig treffen.“