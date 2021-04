Der Messenger-Dienst Encrochat versah handelsübliche Smartphones mit eine speziellen Software, die als absolut abhörsicher galt. (Robert Günther/dpa)

Sogenannte Kryptohandys spielen in den Encrochat-Verfahren eine entscheidende Rolle. Was es damit auf sich hat, ist dem Vermerk eines Polizisten zu den Ermittlungen des Bundeskriminalamtes zu entnehmen.

Um sich der staatlichen Überwachung zu entziehen, würden kriminelle Gruppierungen versuchen, ihre Kommunikation mithilfe von Kryptohandys abzuschotten, heißt es darin. Dabei handelt es sich zunächst um handelsübliche Smartphones. Auf denen installiert Encrochat eine App, die ausschließlich zum Austausch mit Encrochat-Geräten geeignet ist. Die zu sendenden Daten werden dabei verschlüsselt. Um sie entschlüsseln zu können, muss der Empfänger dieselbe Software auf seinem speziell dafür eingerichteten Handy einsetzen. Zur Abschottung der Geräte wurden Funktionen wie Mikrofon, GPS oder USB-Ports außer Betrieb gesetzt. Der Zugriff aufs Internet ist bei diesen Geräten ebenso wenig möglich wie die Installation weiterer Programme.

Dafür lieferte Encrochat spezielle Extras: Alle Chatnachrichten auf dem Gerät wurden automatisiert nach spätestens sieben Tagen gelöscht. Wobei der Betreiber die unmittelbare Löschung jeder Nachricht empfahl, was im Menü entsprechend eingestellt werden konnte. Zudem gab es einen Panikcode. Bei dessen Eingabe wurden alle Gerätedaten unmittelbar und nicht wieder herstellbar gelöscht. Selbiges passierte auch, wenn eine bestimmte Anzahl falscher Kennwortversuche durchgeführt wurde. Und nach 24 Stunden schaltete sich das Gerät ohnehin standardmäßig ab. Um es wieder in Betrieb zu nehmen, musten mindestens zwei Passwörter eingegeben werden, wobei das erste mindestens 15 Stellen haben musste.

Die Kosten für das Smartphone inklusive voreingesetzter SIM-Karte beziffert die Polizei auf zwischen 850 und 1500 Euro (für Verträge über drei beziehungsweise sechs Monate). In handelsüblichen Telekommunikationsgeschäften konnten Encrochat-Geräte nicht gekauft werden. Dafür erschien auf der Homepage des Unternehmens eine Weltkarte, mit Hilfe derer man sich erkundigen konnte, wo sogenannte Reseller zu finden sind. In Deutschland wurden dafür Halle, Berlin und Frankfurt genannt. Der Kontakt erfolgte über E-Mail, die Verkaufsverhandlungen verliefen anonym per Internetmessenger. So wurde am Ende auch ein Treffen zwischen Reseller und Kunden vereinbart. Beim Treffen wurde der Kauf der Kryptohandys ebenfalls anonym ohne Kaufvertrag und nur über Bargeldabwicklung realisiert.

Für die Verteidiger der Angeklagten ist all dies eine „polizeiliche Märchengeschichte“. Sie stellen infrage, dass es bei Encrochat tatsächlich so geheimnisvoll oder gar kriminell zuging. Festzuhalten bleibt, dass das Unternehmen in der Nacht vom 12. auf den 13. Juni 2020 alle Nutzer darüber informierte, dass der Encrochat-Server infiltriert worden war. Und ihnen empfahl, die Geräte sofort auszuschalten und wegzuwerfen.