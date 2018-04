Wenn sie nicht gerade vor der Bühne steht, kümmert sich Nora Somaini um ihre beiden Pferde. Auch dafür braucht die Regisseurin ein gewisses Maß an Autorität. (F. STRANGMANN)

"Wut oder Freude, die sind ja nicht plötzlich da. Schnitt. Weg. Sondern sie kommen, dann nippeln sie ab, dann verheddern sie sich irgendwie“, sagt Nora Somaini. Die Theaterregisseurin ist frustriert von vielen Filmen, insbesondere der Darstellung von Gefühlen. Ihr neues Stück „Call me Bob Dylan… please!“ feiert kommende Woche an der Shakespeare Company Premiere.

Schon mit 14 Jahren wusste Somaini, was sie einmal machen wollen würde. In ihrer Heimatstadt Zürich trat damals eine Truppe Schauspieler aus Niedersachsen auf. „Ich habe diese Aufführung mehrmals gesehen und dachte ab dem Moment: Das ist es“, sagt sie. Das hätte ihr niemand ausreden können, da ist sie sich sicher.

Nach vier Jahren Schauspielstudium in Hannover schlug sie dann aber doch eine etwas andere Richtung ein. „Ich merkte, eigentlich interessiert mich auch, wie etwas etwas hergestellt und komponiert wird. Und auch der intellektuelle Überbau.“ Als Schauspielerin habe sie da nicht oft mitreden dürfen. Also ging die Züricherin nach Hamburg, um Regie zu studieren. Da fand sie heraus: "Das ist die Arbeit, die ich wirklich machen will." Jetzt ist Somaini Professorin für Schauspiel und Szene an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. In Bremen hat sie schon viermal inszeniert.

Ihre Interpretation von Shakespeares Hamlet, die vor mittlerweile fast zehn Jahre Premiere feierte, hat Wellen geschlagen. Das Bühnenbild: Plastikfolie. „Die Folie ist einer meiner Lieblinge, sie verfolgt mich geradezu“, sagt Somaini. Sie lacht. Das zeigt: Es ist nicht das erste Mal, dass die Regisseurin mit ihrer Begeisterung für Folie für Aufmerksamkeit sorgt. Das Material könne etwas mit Licht machen, was kein anderes Material macht: abschirmen und gleichzeitig durchlässig sein. „Ich mag Raum im Raum im Raum“, sagt Somaini. Damit meint sie die vielen Ebenen, die eine Folie erlaubt.

Das Theater hat es nicht immer leicht, das sieht auch Somaini ein. Es sei natürlich unglaublich einfach, einen Youtube-Film zu schauen und schwer, ins Theater zu gehen, sagt sie. „Das Theater kann scheitern. Jeden Abend kann es scheitern. Oder sogar mitten im Abend.“ Die Illusionsmaschine Film funktioniere wunderbar, es werde jeden Tag nur die reinste Perfektion vermittelt. „Dabei ist diese Verletzbarkeit, die Antiperfektion so eine wichtige menschliche Eigenschaft", sagt Somaini. Deshalb sei sie immer für live.

In ihrem neuen Stück werden verschiedene Seiten von Bob Dylans Werk auf der Bühne gleichzeitig zueinander ins Verhältnis gesetzt. Unterstützt und beobachtet wird alles von William Shakespeare. „Dylan hat ganz viel von Shakespeare geklaut und verfremdet“, sagt Somaini. Sie glaube, kaum ein Autor komme über Shakespeares mutige Geschichtenerzählerei hinweg.

Mit Dylan hat die Regisseurin sich nun insgesamt ein Jahr beschäftigt. Subjektiv versteht sich. „Ich würde ja nie einen Abend über Bob Dylan, wie er wirklich war, machen. Das wäre ja grauenhaft“, sagt Somaini. Stattdessen gehe es in dem Stück darum, ihm mit charmanten, witzigen schrägen Mitteln auf die Spur zu kommen. „Da gibt es am Ende sicher Leute, die sagen werden: Was habt ihr diesem Künstler nur angetan?“ Die Premiere ist am Freitag, 13. April, um 19:30 Uhr, im Theater am Leibnizplatz.