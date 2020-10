Zusammengekehrtes Laub können Hobbygärtner sinnvoll nutzen, etwa als Unterschlupf für Tiere. In den kommenden Wochen werden etwa 5500 Tonnen Laub von den Bäumen in Bremen fallen. (Florian Schuh)

Eiche, Buche, Birke Esche – etwa 400.000 Laubbäume stehen in der Hansestadt. 5500 Tonnen ihrer Blätter werden in den kommenden Woche Bremens Straßen und Gärten bedecken. Das entspricht ungefähr der Füllmenge von 600 Müllwagen. Zu Beginn der Saison gibt die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau Hinweise zur Laubentfernung an öffentlichen und privaten Plätzen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltbetrieb Bremens (UBB) entfernen das Laub von den Gehwegen der Parkanlagen und auf den Friedhöfen, um Fußgänger vor Unfällen zu schützen. Auch von den Rasenflächen muss das Laub entfernt werden, damit der Rasen nicht leidet. Das Laub werde entweder mit Kehrmaschinen aufgenommen und anschließend kompostiert oder zur Flächenkompostierung in die Gehölzflächen geblasen, wo es nach einem natürlichen Zersetzungsprozess als Dünger dient, erklärt die Umweltsenatorin. Derzeit habe der UBB rund 100 Rücken- und Handtragegeräte im Einsatz, die mit einem schadstoffarmen Sonderkraftstoff und einem Schalldämpfer betrieben würden.

Mitarbeiter der Entsorgung Nord GmbH (ENO) kehren ab 6.45 Uhr das Laub von Straßen und Radwegen zusammen, sodass Kehrmaschinen es schnell aufnehmen können. Mitarbeiter auf Kehrmaschinen sind ab 3.45 Uhr im Schichtsystem unterwegs. Nördlich der Lesum kümmern sich Mitarbeiter des Umweltbetrieb Bremen um die Reinigung auf Straßen, öffentlichen Verkehrswegen und Plätzen. Im Vordergrund stehe die Verkehrssicherheit. Das Laub werde laut Umweltsenatorin fachgerecht dem Abfallwirtschaftskonzept gemäß entsorgt, da durch Straßenkehricht und von Autoverkehr verunreinigtes Laub nicht einfach kompostierbar sei.

In Gärten kann Laub liegen bleiben. Auf Gehwegen und Straßen sollte privates Laub jedoch beseitigt werden, um Unfälle zu vermeiden. Grundsätzlich sind Anlieger gemäß Landesstraßengesetz dazu verpflichtet, Laub vom Gehweg und wo es keinen abgesetzten Gehweg gibt, zum Beispiel in Spielstraßen, von der Fahrbahn zu entfernen, um Sicherheit zu gewährleisten. Im Anschluss gehört es allerdings nicht in die Bio-Tonne.

Wenn kein Gartenkompost zur Verfügung steht, können private Haushalte Gartenabfälle bis zu einem Kubikmeter pro Anlieferung gebührenfrei bei einer Recycling-Station abgeben. Die Entsorgungskosten werden über die Abfallgebühr bezahlt. Baumstämme und -stubben werden nur auf der Recycling-Station Blockland angenommen. Adressen und Öffnungszeiten stehen im Bremer Abfall-Kalender oder im Internet unter www.entsorgung-kommunal.de.